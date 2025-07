ETV Bharat / bharat

संसद मानसून सत्र का तीसरा दिन, सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी, आज भी हंगामे के आसार - PARLIAMENT MONSOON SESSION

संसद मानसून सत्र 2025 ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : July 23, 2025 at 9:39 AM IST | Updated : July 23, 2025 at 10:01 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED संजय सिंह ने दिल्ली में बेदखली के मुद्दे पर राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दिया आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दिया है. इसमें दिल्ली में कथित जबरन बेदखली से उत्पन्न गंभीर मानवीय संकट पर चर्चा की मांग की है. खेल प्रशासन विधेयक और डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक पेश होने की उम्मीद खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं एवं कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र आज लोकसभा में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश कर सकता है. एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित कार्यसूची के अनुसार केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा आज सदन में दोनों विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है. इस विधेयक का उद्देश्य खेलों के विकास और संवर्धन, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपायों, सुशासन के बुनियादी सिद्धांतों, ओलंपिक और खेल आंदोलन की नैतिकता और निष्पक्ष खेल का प्रावधान करना है. इसके साथ ही कई अन्य अहम तथ्यों को इसमें शामिल किया गया है. यह विधेयक 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों का भी हिस्सा है. कई अन्य देशों ने भी इस आयोजन की मेजबानी के लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के समक्ष अपनी रुचि व्यक्त की है.

Last Updated : July 23, 2025 at 10:01 AM IST