मानसून सत्र का चौथा दिन, विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध जारी, आज भी हंगामे के आसार - PARLIAMENT MONSOON SESSION 2025

संसद का मानसून सत्र ( ANI )

Published : July 24, 2025 at 9:16 AM IST | Updated : July 24, 2025 at 9:32 AM IST

LIVE FEED संजय सिंह ने बिहार में मतदाता सूचियों पर चर्चा की मांग को लेकर नोटिस दिया आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दिया है. इसमें उन्होंने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संवैधानिक और चुनावी निहितार्थ पर चर्चा की मांग की है. गोवा में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित विधेयक पेश होने की संभावना केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 'गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024' पारित कराने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे. यह विधेयक 'अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की प्रभावी लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए संविधान के अनुच्छेद 332 के अनुसार सीटों के आरक्षण को सक्षम बनाता है. साथ ही गोवा राज्य की विधान सभा में सीटों के पुनर्समायोजन का प्रावधान करता है. जहां तक गोवा में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के कारण ऐसा पुनर्समायोजन आवश्यक है और इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक मामलों पर विचार किया जाएगा.'

