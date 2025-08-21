लोकसभा की कार्यवाही शुरु होते ही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
मानसून सत्र 2025 का आज आखिरी दिन, लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित - PARLIAMENT MONSOON SESSION 2025
Published : August 21, 2025 at 9:58 AM IST|
Updated : August 21, 2025 at 11:05 AM IST
नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र आज गुरुवार को समाप्त होने वाला है. यह 21 जुलाई को शुरू हुआ था. दोनों सदनों - लोकसभा और राज्यसभा - की कार्यवाही सत्र की अंतिम बैठक सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगी. संसद आज भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सम्मान में एक विशेष चर्चा भी आयोजित करेगी. पूरे मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन के कारण कई बार कार्यवाही स्थगित हुई. बिहार में मतदाता सूची संशोधन पर विस्तृत चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों का सदन के भीतर और बाहर हंगामा पूरे सत्र के दौरान जारी रहा. विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और भाजपा पर राज्य में मतदाता सूची में हेरफेर करने की 'साजिश' करने का आरोप लगाया. बुधवार को विपक्ष के जोरदार विरोध के बावजूद, लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, 2025 के प्रचार और विनियमन को पारित कर दिया. साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए, जिसमें एक ऐसा विधेयक भी शामिल है जो गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाने का प्रावधान करता है. यदि यह कानून लागू हो जाता है तो यह प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों पर लागू होगा. विपक्ष ने इस बिल का कड़ा विरोध किया.
लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित
थोड़ी देर में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में सुदर्शन रेड्डी नामांकन दाखिल करेंगे
इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी आज नामांकन दाखिल करेंगे. इससे पहले उन्होंने कहा, 'मैं नामांकन दाखिल करने के बाद आपसे जरूर बात करूंगा. कार्यक्रम सरल है, मैं अपना नामांकन पत्र जमा करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास जा रहा हूं.'
आरएसपी सांसद ने आपराधिक आरोपों में फंसे पीएम, सीएम को हटाने वाले बिल का विरोध किया
गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा, 'कल हमने इस विधेयक के पेश किए जाने का स्पष्ट रूप से विरोध किया था और कहा था कि यह एक कठोर कानून है. यह संविधान के संघीय सिद्धांतों, विशेष रूप से मंत्रिपरिषद की संसद के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का उल्लंघन करता है. इसका एक गुप्त उद्देश्य उन विभिन्न राज्यों की सरकारों को अस्थिर करना है जहां भाजपा सत्ता में नहीं है. इसलिए अनुच्छेद 356 के बजाय इसका इस्तेमाल उन राज्य सरकारों को हटाने के लिए एक हथियार के रूप में किया जा सकता है जहां भाजपा और उसके मित्रों का शासन नहीं है.
मणिकम टैगोर ने बिहार SIR मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने चुनाव आयोग विशेषकर एसआईआर से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया.
संसद में अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया जाएगा
संसद आज भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सम्मान में एक विशेष चर्चा भी आयोजित करेगी. शुक्ला हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के एक सफल मिशन से लौटे हैं. कार्यसूची के अनुसार चर्चा 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित है. कीर्ति झा आजाद और डॉ. कल्याण वैजनाथराव काले रसायन एवं उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2024-25) की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे. बसवराज बोम्मई और रुद्र नारायण पाणि श्रम, वस्त्र एवं कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे. पीसी मोहन और गजेंद्र सिंह पटेल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2024-25) की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.
प्रमोद तिवारी ने आपराधिक आरोपों में फंसे पीएम, सीएम को हटाने वाले बिल का विरोध किया
गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 'दो बार, उनके (भाजपा) कुकर्मों के कारण, भारत के लोगों ने उन्हें अल्पमत की सीटें दीं. वे कई जगहों पर सरकार नहीं बना सके. बहुमत में वापस आने के लिए, भाजपा यह काला कानून ला रही है. यह लोकतंत्र विरोधी है. ऐसी धाराएं हैं जो कहती हैं कि 3-6 महीने तक जमानत नहीं मिलेगी. पहले वे अपनी एजेंसियों की मदद से विपक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करेंगे. जब तक वह जेल से बाहर आएगा, तब तक वह सब कुछ खो देगा. हम इस कठोर कानून को अस्तित्व में नहीं आने देंगे.'
