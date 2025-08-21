आरएसपी सांसद ने आपराधिक आरोपों में फंसे पीएम, सीएम को हटाने वाले बिल का विरोध किया

गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा, 'कल हमने इस विधेयक के पेश किए जाने का स्पष्ट रूप से विरोध किया था और कहा था कि यह एक कठोर कानून है. यह संविधान के संघीय सिद्धांतों, विशेष रूप से मंत्रिपरिषद की संसद के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का उल्लंघन करता है. इसका एक गुप्त उद्देश्य उन विभिन्न राज्यों की सरकारों को अस्थिर करना है जहां भाजपा सत्ता में नहीं है. इसलिए अनुच्छेद 356 के बजाय इसका इस्तेमाल उन राज्य सरकारों को हटाने के लिए एक हथियार के रूप में किया जा सकता है जहां भाजपा और उसके मित्रों का शासन नहीं है.