3 बड़े बिलों पर कांग्रेस नेता ये बोले- यह केवल ध्यान भटकाने की रणनीति है

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले पर कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, 'यह गृह मंत्रालय की विफलता है. इसकी उचित जांच होनी चाहिए.' प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर उन्होंने कहा, 'यह केवल ध्यान भटकाने की रणनीति है. यह एक कठोर कानून है. इसे संसद पारित नहीं करेगी. वे चुनावी धोखाधड़ी और बिहार यात्रा से ध्यान हटाना चाहते हैं. वे बदले की राजनीति को संवैधानिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं.'