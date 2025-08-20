विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है.
मॉनसून सत्र 2025: विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित - PARLIAMENT MONSOON SESSION 2025
Published : August 20, 2025 at 10:50 AM IST|
Updated : August 20, 2025 at 11:03 AM IST
नई दिल्ली: संसद के मॉनसून सत्र का आज बुधवार को 20वां दिन है. आज का दिन बहुत मत्वपूर्ण है. सरकार तीन बिल पेश करने जा रही है. इन बिलों में गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने का भी प्रावधान है. गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में तीन मसौदा कानून संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पेश करेंगे. वहीं बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध जारी है. मंगलवार को भी विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर और भीतर हंगामा किया. इसके चलते सदन की कार्यवाही ठीक से नहीं चल सकी.
LIVE FEED
लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो गई है.
3 बड़े बिलों पर कांग्रेस नेता ये बोले- यह केवल ध्यान भटकाने की रणनीति है
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले पर कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, 'यह गृह मंत्रालय की विफलता है. इसकी उचित जांच होनी चाहिए.' प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर उन्होंने कहा, 'यह केवल ध्यान भटकाने की रणनीति है. यह एक कठोर कानून है. इसे संसद पारित नहीं करेगी. वे चुनावी धोखाधड़ी और बिहार यात्रा से ध्यान हटाना चाहते हैं. वे बदले की राजनीति को संवैधानिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं.'
संजय सिंह ने बिहार में SIR मुद्दे को लेकर नोटिस दिया
आप सांसद संजय सिंह ने 'बिहार में एसआईआर के संवैधानिक और चुनावी प्रभाव' पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत कार्य स्थगन नोटिस दिया.
