ETV Bharat / bharat

मॉनसून सत्र 2025: विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित - PARLIAMENT MONSOON SESSION 2025

Parliament monsoon session 2025
संसद मॉनसून सत्र (फाइल फोटो) (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 20, 2025 at 10:50 AM IST

Updated : August 20, 2025 at 11:03 AM IST

1 Min Read

नई दिल्ली: संसद के मॉनसून सत्र का आज बुधवार को 20वां दिन है. आज का दिन बहुत मत्वपूर्ण है. सरकार तीन बिल पेश करने जा रही है. इन बिलों में गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने का भी प्रावधान है. गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में तीन मसौदा कानून संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पेश करेंगे. वहीं बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध जारी है. मंगलवार को भी विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर और भीतर हंगामा किया. इसके चलते सदन की कार्यवाही ठीक से नहीं चल सकी.

LIVE FEED

11:02 AM, 20 Aug 2025 (IST)

लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित

विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है.

11:00 AM, 20 Aug 2025 (IST)

दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो गई है.

10:50 AM, 20 Aug 2025 (IST)

3 बड़े बिलों पर कांग्रेस नेता ये बोले- यह केवल ध्यान भटकाने की रणनीति है

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले पर कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, 'यह गृह मंत्रालय की विफलता है. इसकी उचित जांच होनी चाहिए.' प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर उन्होंने कहा, 'यह केवल ध्यान भटकाने की रणनीति है. यह एक कठोर कानून है. इसे संसद पारित नहीं करेगी. वे चुनावी धोखाधड़ी और बिहार यात्रा से ध्यान हटाना चाहते हैं. वे बदले की राजनीति को संवैधानिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं.'

10:46 AM, 20 Aug 2025 (IST)

संजय सिंह ने बिहार में SIR मुद्दे को लेकर नोटिस दिया

आप सांसद संजय सिंह ने 'बिहार में एसआईआर के संवैधानिक और चुनावी प्रभाव' पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत कार्य स्थगन नोटिस दिया.

नई दिल्ली: संसद के मॉनसून सत्र का आज बुधवार को 20वां दिन है. आज का दिन बहुत मत्वपूर्ण है. सरकार तीन बिल पेश करने जा रही है. इन बिलों में गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने का भी प्रावधान है. गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में तीन मसौदा कानून संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पेश करेंगे. वहीं बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध जारी है. मंगलवार को भी विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर और भीतर हंगामा किया. इसके चलते सदन की कार्यवाही ठीक से नहीं चल सकी.

LIVE FEED

11:02 AM, 20 Aug 2025 (IST)

लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित

विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है.

11:00 AM, 20 Aug 2025 (IST)

दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो गई है.

10:50 AM, 20 Aug 2025 (IST)

3 बड़े बिलों पर कांग्रेस नेता ये बोले- यह केवल ध्यान भटकाने की रणनीति है

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले पर कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, 'यह गृह मंत्रालय की विफलता है. इसकी उचित जांच होनी चाहिए.' प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर उन्होंने कहा, 'यह केवल ध्यान भटकाने की रणनीति है. यह एक कठोर कानून है. इसे संसद पारित नहीं करेगी. वे चुनावी धोखाधड़ी और बिहार यात्रा से ध्यान हटाना चाहते हैं. वे बदले की राजनीति को संवैधानिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं.'

10:46 AM, 20 Aug 2025 (IST)

संजय सिंह ने बिहार में SIR मुद्दे को लेकर नोटिस दिया

आप सांसद संजय सिंह ने 'बिहार में एसआईआर के संवैधानिक और चुनावी प्रभाव' पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत कार्य स्थगन नोटिस दिया.

Last Updated : August 20, 2025 at 11:03 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PARLIAMENT SESSION UPDATELOK SABHA RAJYA SABHAसंसद मॉनसून सत्रलोकसभा राज्यसभाPARLIAMENT MONSOON SESSION 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अयोध्या राम मंदिर; शेषावतार और परकोटा के 6 मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु, 15 अक्टूबर से व्यवस्था लागू

इमरान खान के बाद वसीम अकरम की भी हो सकती है गिरफ्तारी, जानें क्या है पूरा मामला ?

'वॉर 2' से फिर आगे निकली 'कूली', 200 करोड़ से इतनी दूर ऋतिक-जूनियर NTR की फिल्म, हुआ इतना कलेक्शन

4 दिनों की तेजी गायब, बुधवार को सेंसेक्स-निफ्टी गिरावट के साथ खुले, निफ्टी 25000 के नीचे खुला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.