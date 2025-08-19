ETV Bharat / bharat

मॉनसून सत्र 2025: NDA संसदीय दल की बड़ी बैठक, पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता पहुंचे - PARLIAMENT MONSOON SESSION 2025

PARLIAMENT MONSOON SESSION 2025
संसद मॉनसून सत्र (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 19, 2025 at 9:52 AM IST

Updated : August 19, 2025 at 10:22 AM IST

नई दिल्ली: संसद के मॉनसून सत्र का आज 19वां दिन है. दो दिनों बाद यानी 21 अगस्त को यह सत्र समाप्त हो जाएगा. अब तक के सत्र के दौरान बिहार के एसआईआर समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध जारी है. आज भी विपक्षी सांसदों के हंगामे के आसार हैं. इसी बीच उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर गहमागहमी जारी है. आज संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक भी है. पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं.

10:15 AM, 19 Aug 2025 (IST)

उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन को सम्मानित किए जाने की उम्मीद

एनडीए संसदीय दल की बैठक को पीएम मोदी संबोधित कर सकते हैं. साथ ही उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को सम्मानित किए जाने की भी उम्मीद है. राधाकृष्णन 20 अगस्त को नामांकन दाखिल कर सकते हैं.

9:54 AM, 19 Aug 2025 (IST)

उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार संसदीय दल की बैठक के लिए पहुंचे

महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन एनडीए संसदीय दल की बैठक के लिए संसद पुस्तकालय भवन पहुंचे.

9:52 AM, 19 Aug 2025 (IST)

राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े नेता बैठक में शामिल होने पहुंचे

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने पहुंचे.

LIVE FEED

