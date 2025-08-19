एनडीए संसदीय दल की बैठक को पीएम मोदी संबोधित कर सकते हैं. साथ ही उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को सम्मानित किए जाने की भी उम्मीद है. राधाकृष्णन 20 अगस्त को नामांकन दाखिल कर सकते हैं.
मॉनसून सत्र 2025: NDA संसदीय दल की बड़ी बैठक, पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता पहुंचे - PARLIAMENT MONSOON SESSION 2025
Published : August 19, 2025 at 9:52 AM IST|
Updated : August 19, 2025 at 10:22 AM IST
LIVE FEED
उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन को सम्मानित किए जाने की उम्मीद
उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार संसदीय दल की बैठक के लिए पहुंचे
महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन एनडीए संसदीय दल की बैठक के लिए संसद पुस्तकालय भवन पहुंचे.
राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े नेता बैठक में शामिल होने पहुंचे
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने पहुंचे.
LIVE FEED
उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन को सम्मानित किए जाने की उम्मीद
एनडीए संसदीय दल की बैठक को पीएम मोदी संबोधित कर सकते हैं. साथ ही उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को सम्मानित किए जाने की भी उम्मीद है. राधाकृष्णन 20 अगस्त को नामांकन दाखिल कर सकते हैं.
उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार संसदीय दल की बैठक के लिए पहुंचे
महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन एनडीए संसदीय दल की बैठक के लिए संसद पुस्तकालय भवन पहुंचे.
राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े नेता बैठक में शामिल होने पहुंचे
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने पहुंचे.