उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन को सम्मानित किए जाने की उम्मीद

एनडीए संसदीय दल की बैठक को पीएम मोदी संबोधित कर सकते हैं. साथ ही उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को सम्मानित किए जाने की भी उम्मीद है. राधाकृष्णन 20 अगस्त को नामांकन दाखिल कर सकते हैं.