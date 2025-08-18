ETV Bharat / bharat

मॉनसून सत्र: दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष - PARLIAMENT MONSOON SESSION 2025

Parliament monsoon session 2025
संसद का मॉनसून सत्र (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2025 at 9:58 AM IST

Updated : August 18, 2025 at 11:31 AM IST

नई दिल्ली: संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही 5 दिनों तक स्थगित रहने के बाद सोमवार को फिर से शुरू हो गई. वहीं विपक्षी सांसदों ने सत्र शुरू होने के साथ ही एक बार फिर दोनों सदनों में हंगामा शुरू किया. हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी. इससे पहले विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में बिहार के एसआईआर समेत अन्य मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इस पूरे सत्र के दौरान बिहार के एसआईआर समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर और भीतर प्रदर्शन किया.

LIVE FEED

11:27 AM, 18 Aug 2025 (IST)

विपक्षी सांसदों की हुई बैठक

विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन स्थित कार्यालय में आज बैठक की. बताया जा रहा है कि इसमें सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की गई.

11:23 AM, 18 Aug 2025 (IST)

संसद में ओबीसी समिति का चुनाव, बीजेपी ने जारी किया व्हिप

भाजपा ने ओबीसी समिति के चुनाव के लिए तीन-लाइन व्हिप जारी किया है. पार्टी ने सभी सांसदों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कल्याण समिति के चुनाव के लिए मतदान मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक संविधान सदन के कमरा संख्या 63 में होगा.

11:21 AM, 18 Aug 2025 (IST)

लोकसभा 12 बजे तक स्थगित

विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

11:14 AM, 18 Aug 2025 (IST)

मुख्य चुनाव के खिलाफ महाभियोग के मुद्दे पर सांसद नसीर हुसैन ये बोले

यह पूछे जाने पर कि क्या विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा, 'अगर जरूरत पड़ी तो हम नियमों के तहत लोकतंत्र के सभी हथियार इस्तेमाल करेंगे. अभी तक हमने (महाभियोग के बारे में) कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम कुछ भी कर सकते हैं.'

11:08 AM, 18 Aug 2025 (IST)

राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित

विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

11:00 AM, 18 Aug 2025 (IST)

दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही तय समय 11 बजे शुरू हो गई.

10:57 AM, 18 Aug 2025 (IST)

विपक्षी सांसदों ने बिहार SIR के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया

इंडिया गठबंधन के सांसदों ने चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही भाजपा तथा भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ 'वोट चोरी' के आरोप लगाए.

10:54 AM, 18 Aug 2025 (IST)

तेलंगाना कांग्रेस के सांसदों ने यूरिया की मांग को लेकर प्रदर्शन किया

तेलंगाना कांग्रेस सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और राज्य के किसानों के लिए यूरिया जारी करने की मांग की. कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने कहा, 'यूरिया तेलंगाना के किसानों के लिए जीवन रेखा है. भारत सरकार ने तेलंगाना को 9 लाख मीट्रिक टन यूरिया आवंटित किया था, लेकिन अभी तक केवल 5 लाख मीट्रिक टन यूरिया ही जारी किया गया है. हमारी मांग है कि इसे तुरंत जारी किया जाए.'

10:50 AM, 18 Aug 2025 (IST)

टीएमसी सांसदों ने बंगाली भाषा विवाद पर विरोध प्रदर्शन किया

टीएमसी सांसदों ने बंगाली भाषा विवाद पर विरोध प्रदर्शन किया. विरोध प्रदर्शन में कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा और अन्य शामिल हुए.

10:45 AM, 18 Aug 2025 (IST)

सांसद गौरव गोगोई ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर किया हमला

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बयान पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, 'मुख्य चुनाव आयुक्त ने भाजपा से यही अनुरोध क्यों नहीं किया? उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त भाजपा के साथ वैसा व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं जैसा कांग्रेस के साथ कर रहे हैं? मुझे लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस संवैधानिक पद की प्रतिष्ठा को कमजोर किया है.

10:40 AM, 18 Aug 2025 (IST)

एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर ये बोले अखिलेश यादव

महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, 'उपराष्ट्रपति का पद खाली है. यहाँ एक उपराष्ट्रपति थे. वह कहाँ हैं? नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा. यह अच्छी बात है. हम क्या फैसला लेंगे, यह अलग बात है. हम बैठकर फैसला करेंगे.'

10:34 AM, 18 Aug 2025 (IST)

संसद में विपक्षी संसदों में हंगामे पर ये बोले रिजिजू

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'जहां तक कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों का सवाल है, उन्होंने चुनाव आयोग के मुद्दे पर सदन में हंगामा किया. मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस चर्चा के दौरान हंगामा न करें. चुनाव आयोग और कांग्रेस पार्टी के बीच के मुद्दे पर चुनाव आयोग में चर्चा होनी चाहिए, संसद में नहीं. हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं हैं. चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और हम उनकी ओर से जवाब नहीं दे सकते.'

10:30 AM, 18 Aug 2025 (IST)

कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किया जाएगा सम्मानित

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'संसद में आज हम एक विशेष चर्चा के माध्यम से कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सम्मानित करने जा रहे हैं. हम उनकी अंतरिक्ष यात्रा और भारत के अंतरिक्ष मिशन पर विस्तार से चर्चा करेंगे. मुझे उम्मीद है कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा में सभी दलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया था, उसी तरह सभी दल कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला और भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई देंगे और इस चर्चा में हिस्सा लेंगे.

10:25 AM, 18 Aug 2025 (IST)

एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने पर ये बोले- राम गोपाल यादव

महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, 'देश में कुछ पद ऐसे हैं, चाहे वह राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या लोकसभा अध्यक्ष, जहाँ सर्वसम्मति से चुनाव होना बेहतर होता है. हमें अभी अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा मानना है कि दक्षिण भारत के लोग काबिल और अच्छे हैं.'

10:04 AM, 18 Aug 2025 (IST)

आप सांसद संजय सिंह ने बिहार SIR मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया

आप सांसद संजय सिंह ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के संवैधानिक और चुनावी प्रभावों पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दिया.

10:03 AM, 18 Aug 2025 (IST)

रेणुका चौधरी ने बिहार एसआईआर मुद्दे को लेकर नोटिस दिया

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा के लिए राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दिया.

