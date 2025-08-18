संसद में विपक्षी संसदों में हंगामे पर ये बोले रिजिजू

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'जहां तक कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों का सवाल है, उन्होंने चुनाव आयोग के मुद्दे पर सदन में हंगामा किया. मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस चर्चा के दौरान हंगामा न करें. चुनाव आयोग और कांग्रेस पार्टी के बीच के मुद्दे पर चुनाव आयोग में चर्चा होनी चाहिए, संसद में नहीं. हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं हैं. चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और हम उनकी ओर से जवाब नहीं दे सकते.'