विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
मॉनसून सत्र 2025: हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे और राज्यसभा 2 बजे तक स्थगित - PARLIAMENT MONSOON SESSION 2025
Published : August 12, 2025 at 10:19 AM IST|
Updated : August 12, 2025 at 11:17 AM IST
राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने विपक्षी सांसदों से सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चलाने का आग्रह किया.
चुनाव आयोग पर राजद सांसद मनोज झा ये कहा
चुनाव आयोग द्वारा केवल 30 विपक्षी सांसदों से मिलने पर सहमति जताने पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा, 'उसी चुनाव आयोग में हमने 250 लोगों की मौजूदगी में बैठकें की हैं.
टीएमसी सांसदों ने बंगाली भाषा विवाद पर विरोध प्रदर्शन किया
पूर्व क्रिकेटर और मुर्शिदाबाद से पार्टी सांसद यूसुफ पठान और सपा सांसद जया बच्चन सहित टीएमसी सांसदों ने बंगाली भाषा विवाद पर विरोध प्रदर्शन किया.
दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ. इस बीच विपक्षी सांसदों का हंगामा भी शुरू हो गया है. इससे पहले विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया.
विपक्षी सांसदों ने SIR मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया
विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर के अंदर मकर द्वार पर एसआईआर मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान नेताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए.
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बीजेपी नेता के बयान पर पलटवार
भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी कहते हैं, 'मेरी राय में सांसद महोदय को संविधान के अलावा इतिहास का ज्ञान नहीं है. इस सदन में चुनाव सुधारों पर कई बार चर्चा हो चुकी है. महोदय, यह चुनाव सुधारों या चुनाव का ही एक हिस्सा है. देश के संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया अमूल्य उपहार मतदान का अधिकार है. अगर कोई सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके उस मतदान के अधिकार को छीनने की कोशिश करती है, तो यह संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का सीधा उल्लंघन होगा. अगर इसे छीन लिया गया, तो देश में लोकतंत्र का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा. बेहतर होगा कि वह (मनन कुमार मिश्रा) लोकसभा और राज्यसभा की पुरानी कार्यवाही पढ़ें, जहां यह स्पष्ट रूप से कहा गया है.'
'वोट चोरी' के आरोपों पर भाजपा सांसद सीपी जोशी ने ये कहा
राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर भाजपा सांसद सीपी जोशी ने कहा, 'कोई वोट नहीं चुराता, मुझे लगता है कि वे सीधे देश के मतदाताओं पर आरोप लगा रहे हैं. अगर उन्होंने ईमानदारी से काम किया होता, तो कांग्रेस इस स्थिति में नहीं होती. देश की जनता ने उन्हें नकार दिया. चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और यह निष्पक्ष रूप से काम कर रही है. अगर वे किसी राज्य में चुनाव जीतते हैं, तो चुनाव आयोग ठीक से काम कर रहा है, लेकिन अगर वे कहीं हार जाते हैं, तो चुनाव आयोग गलत काम कर रहा है.'
आप सांसद ने बिहार में SIR मुद्दे पर चर्चा को लेकर नोटिस दिया
आप सांसद संजय सिंह ने बिहार में एसआईआर के संवैधानिक और चुनावी प्रभाव पर चर्चा को लेकर नोटिस दिया. संसद के मॉनसून सत्र का आज 17वां दिन है. सोमवार को इस मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग मुख्यालय तक के लिए मार्च निकाला.
