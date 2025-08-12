कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बीजेपी नेता के बयान पर पलटवार

भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी कहते हैं, 'मेरी राय में सांसद महोदय को संविधान के अलावा इतिहास का ज्ञान नहीं है. इस सदन में चुनाव सुधारों पर कई बार चर्चा हो चुकी है. महोदय, यह चुनाव सुधारों या चुनाव का ही एक हिस्सा है. देश के संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया अमूल्य उपहार मतदान का अधिकार है. अगर कोई सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके उस मतदान के अधिकार को छीनने की कोशिश करती है, तो यह संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का सीधा उल्लंघन होगा. अगर इसे छीन लिया गया, तो देश में लोकतंत्र का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा. बेहतर होगा कि वह (मनन कुमार मिश्रा) लोकसभा और राज्यसभा की पुरानी कार्यवाही पढ़ें, जहां यह स्पष्ट रूप से कहा गया है.'