ETV Bharat / bharat

संसद मॉनसून सत्र: लोकसभा में आज प्रमुख विधेयकों पर चर्चा निर्धारित, इंडिया गठबंधन का मेगा मार्च - MONSOON SESSION 2025

संसद मॉनसून सत्र ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : August 11, 2025 at 9:56 AM IST | Updated : August 11, 2025 at 10:02 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED मणिकम टैगोर ने 'वोट चोरी' के आरोपों पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कर्नाटक के महादेवपुरा में 'वोट चोरी' और चुनावी धोखाधड़ी के आरोपों पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया.

LIVE FEED मणिकम टैगोर ने 'वोट चोरी' के आरोपों पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कर्नाटक के महादेवपुरा में 'वोट चोरी' और चुनावी धोखाधड़ी के आरोपों पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया.

Last Updated : August 11, 2025 at 10:02 AM IST