कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कर्नाटक के महादेवपुरा में 'वोट चोरी' और चुनावी धोखाधड़ी के आरोपों पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया.
संसद मॉनसून सत्र: लोकसभा में आज प्रमुख विधेयकों पर चर्चा निर्धारित, इंडिया गठबंधन का मेगा मार्च - MONSOON SESSION 2025
Published : August 11, 2025 at 9:56 AM IST|
Updated : August 11, 2025 at 10:02 AM IST
नई दिल्ली: सोमवार को लोकसभा का एजेंडा काफी व्यस्त रहने वाला है. इसमें कई समितियों की रिपोर्ट, मंत्रिस्तरीय वक्तव्य और महत्वपूर्ण विधायी कार्य चर्चा के लिए निर्धारित है. दिन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी और पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक अलग सूची तैयार की जाएगी और उनके उत्तर दिए जाएंगे. इसके बाद विभिन्न विभागों के मंत्री अपने पत्र सदन पटल पर रखेंगे, जिनमें संस्कृति मंत्रालय के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत, शिक्षा मंत्रालय के लिए जयंत चौधरी, वित्त मंत्रालय के लिए पंकज चौधरी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए कीर्तिवर्धन सिंह और शिक्षा मंत्रालय के लिए सुकांत मजूमदार शामिल हैं. प्रस्तुत की जाने वाली प्रमुख रिपोर्टों में विदेश मामलों की स्थायी समिति की आठवीं रिपोर्ट, 'भारत की हिंद महासागर रणनीति का मूल्यांकन' पर शशि थरूर और अरुण गोविल द्वारा प्रस्तुत की गई है. वहीं, विपक्ष और सरकार के बीच कई मुद्दों को लेकर गतिरोध जारी है. इनमें खासकर बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष लामबंद हो गया है. सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष संसद के बाहर और भीतर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए है. विपक्ष की ओर से आज भी बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी है.
LIVE FEED
मणिकम टैगोर ने 'वोट चोरी' के आरोपों पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया
नई दिल्ली: सोमवार को लोकसभा का एजेंडा काफी व्यस्त रहने वाला है. इसमें कई समितियों की रिपोर्ट, मंत्रिस्तरीय वक्तव्य और महत्वपूर्ण विधायी कार्य चर्चा के लिए निर्धारित है. दिन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी और पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक अलग सूची तैयार की जाएगी और उनके उत्तर दिए जाएंगे. इसके बाद विभिन्न विभागों के मंत्री अपने पत्र सदन पटल पर रखेंगे, जिनमें संस्कृति मंत्रालय के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत, शिक्षा मंत्रालय के लिए जयंत चौधरी, वित्त मंत्रालय के लिए पंकज चौधरी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए कीर्तिवर्धन सिंह और शिक्षा मंत्रालय के लिए सुकांत मजूमदार शामिल हैं. प्रस्तुत की जाने वाली प्रमुख रिपोर्टों में विदेश मामलों की स्थायी समिति की आठवीं रिपोर्ट, 'भारत की हिंद महासागर रणनीति का मूल्यांकन' पर शशि थरूर और अरुण गोविल द्वारा प्रस्तुत की गई है. वहीं, विपक्ष और सरकार के बीच कई मुद्दों को लेकर गतिरोध जारी है. इनमें खासकर बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष लामबंद हो गया है. सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष संसद के बाहर और भीतर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए है. विपक्ष की ओर से आज भी बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी है.
LIVE FEED
मणिकम टैगोर ने 'वोट चोरी' के आरोपों पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कर्नाटक के महादेवपुरा में 'वोट चोरी' और चुनावी धोखाधड़ी के आरोपों पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया.