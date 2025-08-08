राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और निजी सदस्यों के विधेयक पर चर्चा

लोकसभा में शुक्रवार को कार्यवाही शुरू होने वाली है, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 को विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगे.