मॉनसून सत्र 2025 15वां दिन: लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और निजी सदस्यों के विधेयक पर चर्चा होगी - MONSOON SESSION 2025
Published : August 8, 2025 at 9:34 AM IST
नई दिल्ली: संसद का मॉनसून सत्र 2025 की शुरुआत 21 जुलाई से हुई है, लेकिन एक भी दिन दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल सकी है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे को लेकर विपक्षी दल लगातार विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. इससे सदन की कार्यवाही प्रभावित हो रही है. विपक्ष का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण को विधानसभा चुनाव से पहले नहीं लाना चाहिए था. वहीं, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकारी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा के लिए राजी नहीं है. देखना है कि क्या आज शुक्रवार को मॉनसून सत्र 2025 के 15वें दिन कार्यवाही होती है या फिर सदन स्थगित हो जाएगा.
राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और निजी सदस्यों के विधेयक पर चर्चा
लोकसभा में शुक्रवार को कार्यवाही शुरू होने वाली है, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 को विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगे.