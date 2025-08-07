अमेरिकी टैरिफ पर रामगोपाल यादव ने कहा, हमें अपने लिए खुद ही इंतजाम करने होंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा रूस से तेल खरीद पर भारत पर 25फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, 'वे वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. इन टैरिफ से प्रभावित देशों को रणनीति बनानी होगी. भारत में अमेरिकी आयात, अमेरिका को हमारे निर्यात से अधिक है, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिनके लिए हमें दूसरे बाजार तलाशने होंगे. एक समय था जब भारतीय कपड़ा वैश्विक बाजारों में छा जाता था, लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश और वियतनाम कपड़ा निर्यात में हमसे आगे निकल गए. हमें अपनी गुणवत्ता बनाए रखनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे कूटनीतिक रास्ते खुले रहें. अगले साल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के चुनाव होने हैं. डोनाल्ड ट्रंप के इन कदमों से रिपब्लिकन हार जाएंगे और फिर वे अपना एकाधिकार नहीं चला पाएंगे. हमें अपने लिए खुद ही इंतजाम करने होंगे. यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं और अजीत डोभाल को रूस भेजा गया है.'