अमेरिकी टैरिफ मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, 'आपको अमेरिका के साथ संबंध बनाए रखने होंगे. अमेरिका के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और हमें इन संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में काम करने की जरूरत है. इस सरकार के 11 साल पूरे होने के बाद सरकार यह सब क्यों कह रही है?
संसद मानसून सत्र: बिहार SIR मुद्दे पर विपक्ष और सकार के बीच गतिरोध जारी, आज भी संसद में हंगामे के आसर - PARLIAMENT MONSOON SESSION 2025
Published : August 7, 2025 at 9:44 AM IST|
Updated : August 7, 2025 at 10:52 AM IST
नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र का आज 14वां दिन है. दोनों सदनों की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी. लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक पर विचार होगी. ये खेल निकायों के नियमन और शिकायत निवारण तंत्र की रूपरेखा प्रस्तुत करता है. साथ ही राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक पर भी चर्चा होगी. इसका उद्देश्य डोपिंग रोधी कानून के प्रावधानों को अपडेट करना है. भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025, जो मौजूदा बंदरगाह-संबंधी कानूनों को सुदृढ़ करने और राज्य समुद्री बोर्डों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने का प्रयास करता है. ये भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में संशोधन पेश करेंगी और संबंधित अध्यादेश की तात्कालिकता को स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी. विपक्षी दल संसद परिसर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगे. उन्होंने इसकी वैधता पर चिंता जताई है और इस प्रक्रिया को रोकने की मांग की है. आज कई संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी, जिनमें रक्षा, विदेश मामले, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, ग्रामीण विकास और आवास संबंधी रिपोर्टें शामिल हैं. बुधवार को संसद ने एक ही दिन में दो समुद्री विधेयक पारित किए.
अमेरिकी टैरिफ मुद्दे पर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल
अमेरिकी टैरिफ पर रामगोपाल यादव ने कहा, हमें अपने लिए खुद ही इंतजाम करने होंगे
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा रूस से तेल खरीद पर भारत पर 25फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, 'वे वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. इन टैरिफ से प्रभावित देशों को रणनीति बनानी होगी. भारत में अमेरिकी आयात, अमेरिका को हमारे निर्यात से अधिक है, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिनके लिए हमें दूसरे बाजार तलाशने होंगे. एक समय था जब भारतीय कपड़ा वैश्विक बाजारों में छा जाता था, लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश और वियतनाम कपड़ा निर्यात में हमसे आगे निकल गए. हमें अपनी गुणवत्ता बनाए रखनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे कूटनीतिक रास्ते खुले रहें. अगले साल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के चुनाव होने हैं. डोनाल्ड ट्रंप के इन कदमों से रिपब्लिकन हार जाएंगे और फिर वे अपना एकाधिकार नहीं चला पाएंगे. हमें अपने लिए खुद ही इंतजाम करने होंगे. यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं और अजीत डोभाल को रूस भेजा गया है.'
पीएम मोदी ने अमेरिकी चुनावों में ट्रंप का समर्थन किया था, अब देश भुगतेगा : प्रमोद तिवारी
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आने वाले सामानों पर 25फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, 'यह आज से शुरू हो रहा है और कुल मिलाकर यह टैरिफ 50फीसदी तक पहुंच जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी को अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने की जरूरत है. उन्हें इतिहास का अध्ययन करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि उन्होंने अमेरिकी चुनावों के दौरान सार्वजनिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया था. वह भारत के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ भाजपा नेता नहीं. अब देश को उनके कार्यों का परिणाम भुगतना होगा.'
भाजपा सांसद शशांक मणि ने 50 प्रतिशत टैरिफ मुद्दे पर ये दी प्रतिक्रिया
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के मुद्दे पर भाजपा सांसद शशांक मणि ने कहा, 'हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं. इसलिए किसी दबाव का कोई सवाल ही नहीं है. हमने कहा है कि रूस के साथ हमारे संबंध बहुत पुराने हैं और कोई भी देश इसके लिए हम पर टैरिफ नहीं लगा सकता.'
मणिकम टैगोर ने लोकसभा में दिल्ली में हाल ही में हुई गिरफ्तारियों पर चर्चा के लिए प्रस्ताव दिया
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में 'नई दिल्ली के दक्षिण जिले के लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में हाल ही में हुई गिरफ्तारियों' पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया है. कई लोगों को कथित तौर पर सिर्फ बंगाली भाषा बोलने के कारण हिरासत में लिया गया था.
