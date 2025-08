ETV Bharat / bharat

संसद मॉनसून सत्र: सदन की कार्यवाही से पहले हुई NDA संसदीय दल की बैठक - PARLIAMENT MONSOON SESSION 2025

संसद का मानसून सत्र ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : August 5, 2025 at 10:08 AM IST | Updated : August 5, 2025 at 10:52 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED बिहार SIR मुद्दे पर प्रमोद तिवारी ने कहा, 'यह विरोध भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी है कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बिहार वोटर लिस्ट से जुड़े एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के विरोध पर कहा, 'यह विरोध सिर्फ एसआईआर के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए है. हमने देखा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ. बिहार में एसआईआर के नाम पर 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए. यह लोकतंत्र की स्पष्ट हत्या है. हम जनता के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे. दोनों ऑपरेशनों की सफलता का प्रस्ताव पास किया गया संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए के सभी सांसद शामिल हुए. बैठक में दोनों ऑपरेशनों की सफलता का प्रस्ताव पास किया गया. पीएम मोदी सांसदों को संबोधित करेंगे.

Last Updated : August 5, 2025 at 10:52 AM IST