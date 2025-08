ETV Bharat / bharat

मॉनसून सत्र 2025: आप और कांग्रेस सांसद ने दिया कार्य स्थगन प्रस्ताव - PARLIAMENT MONSOON SESSION 2025

मॉनसून सत्र 2025 ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : August 4, 2025 at 7:20 AM IST | Updated : August 4, 2025 at 8:38 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED मनसुख मंडाविया लोकसभा में पेश करेंगे राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया आज सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 पेश करेंगे. कार्यसूची के अनुसार, इस विधेयक पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 में संशोधन के साथ चर्चा की जाएगी. खेल मंत्री मनसुख मंडाविया लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करेंगे. कांग्रेस सांसद ने दो कैथोलिक ननों की गिरफ्तारी को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश किया लोकसभा में कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने छत्तीसगढ़ में दो कैथोलिक ननों और एक आदिवासी युवक की गिरफ्तारी पर चर्चा के लिए कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश किया. आप सांसद ने दिया स्थगन नोटिस आप सांसद संजय सिंह ने एसएससी फेज-13 परीक्षा में अनियमितताओं और उसके प्रभावों पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दिया है.

LIVE FEED मनसुख मंडाविया लोकसभा में पेश करेंगे राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया आज सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 पेश करेंगे. कार्यसूची के अनुसार, इस विधेयक पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 में संशोधन के साथ चर्चा की जाएगी. खेल मंत्री मनसुख मंडाविया लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करेंगे. कांग्रेस सांसद ने दो कैथोलिक ननों की गिरफ्तारी को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश किया लोकसभा में कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने छत्तीसगढ़ में दो कैथोलिक ननों और एक आदिवासी युवक की गिरफ्तारी पर चर्चा के लिए कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश किया. आप सांसद ने दिया स्थगन नोटिस आप सांसद संजय सिंह ने एसएससी फेज-13 परीक्षा में अनियमितताओं और उसके प्रभावों पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दिया है.

Last Updated : August 4, 2025 at 8:38 AM IST