15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ

जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से दिया था इस्तीफा

बता दें, 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से अचानक इस्तीफा देने के कारण यह चुनाव आवश्यक हो गया था. राष्ट्रपति मुर्मू को लिखे अपने त्यागपत्र में, धनखड़ ने कहा कि वह 'स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता' देने और 'चिकित्सकीय सलाह का पालन' करने के लिए तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं.