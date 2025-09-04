ETV Bharat / bharat

PM मोदी की मां के अपमान पर आज बिहार बंद, भाजपा नेताओं ने स्कूली बस को रोका - BIHAR BAND TODAY

BIHAR BAND TODAY
PM मोदी की मां के अपमान पर आज बिहार बंद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 4, 2025 at 7:20 AM IST

पटना: बिहार में आज एनडीए ने बंद का आह्वान किया है. यह बंद कथित रूप से कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर हुई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में बुलाया गया है. बंद के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है. बंद आज सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक यानी कुल 5 घंटे तक प्रभावी रहेगा. इसके बाद सामान्य जीवन और यातायात बहाल हो जाएगा. एनडीए नेताओं ने दावा किया है कि बंद के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराया जाएगा. एनडीए ने साफ किया है कि बंद से आपातकालीन सेवाओं को बाहर रखा गया है. अस्पताल, एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड जैसी सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी. रेलवे सेवाएं भी बंद के दौरान बाधित नहीं होंगी. राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक छुट्टी घोषित नहीं की गई है, इसलिए स्कूल और कॉलेज खुले रहेंगे. हालांकि कुछ निजी संस्थान स्थानीय हालात को देखते हुए बंद रखने का फैसला कर सकते हैं. बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे और डिजिटल लेनदेन की सुविधा भी मिलती रहेगी. हालांकि प्रदर्शन के कारण कुछ शाखाओं में कामकाज प्रभावित हो सकता है. एटीएम सेवाएं चालू रहेंगी. बंद का सबसे ज्यादा असर सड़कों पर दिखेगा. एनडीए कार्यकर्ता कई जगहों पर चक्का जाम करेंगे. पटना-मुजफ्फरपुर और पटना-गया जैसे हाईवे मार्गों पर यातायात प्रभावित हो सकता है. हालांकि रेलवे और हवाई सेवाएं सामान्य रहेंगी. सरकारी दफ्तरों में छुट्टी घोषित नहीं की गई है, लेकिन बंद के कारण कर्मचारियों की उपस्थिति प्रभावित हो सकती है. बड़े शहरों के बाजार और दुकानें आंशिक रूप से बंद रह सकती हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में बंद का असर सीमित रहने की संभावना है.

8:18 AM, 4 Sep 2025 (IST)

दरभंगा में महिलाओं ने संभाला मोर्चा

बिहार में आज एनडीए ने बंद का आह्वान किया है. जिससे पूरे राज्य में भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी बीच दरभंगा से एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें महिलाएं मोर्चा संभाले हुए नजर आ रही हैं.

7:54 AM, 4 Sep 2025 (IST)

पटना में बिहार बंद का असर, भाजपा नेताओं ने स्कूली बस को रोका

PM मोदी की मां के अपमान पर NDA द्वारा बिहार बंद बुलाने का असर दिखने लगा है. बिहटा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम की है. इसी बीच छात्रों को लाने जा रही स्कूली बस को वापस लौटा दिया गया है.

7:33 AM, 4 Sep 2025 (IST)

महागठबंधन के नेता माफी नहीं मांगते, जब तक आंदोलन रहेगा जारी: प्रेम रंजन पटेल, BJP के वरिष्ठ नेता

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि महागठबंधन के लोग महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट बैंक के खातिर ना तो अफसोस व्यक्त किया और ना ही माफी मांगी. लोकतंत्र में अभद्र भाषा को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जब तक महागठबंधन के नेता माफी नहीं मांग लेते हैं, तब तक एनडीए का आंदोलन जारी रहने वाला है.

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रेम रंजन पटेल (ETV Bharat)

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रेम रंजन पटेल (ETV Bharat)

बिहार में एनडीए का बंद

