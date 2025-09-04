महागठबंधन के नेता माफी नहीं मांगते, जब तक आंदोलन रहेगा जारी: प्रेम रंजन पटेल, BJP के वरिष्ठ नेता

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि महागठबंधन के लोग महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट बैंक के खातिर ना तो अफसोस व्यक्त किया और ना ही माफी मांगी. लोकतंत्र में अभद्र भाषा को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जब तक महागठबंधन के नेता माफी नहीं मांग लेते हैं, तब तक एनडीए का आंदोलन जारी रहने वाला है.