बिहार में आज एनडीए ने बंद का आह्वान किया है. जिससे पूरे राज्य में भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी बीच दरभंगा से एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें महिलाएं मोर्चा संभाले हुए नजर आ रही हैं.
Published : September 4, 2025 at 7:20 AM IST
दरभंगा में महिलाओं ने संभाला मोर्चा
पटना में बिहार बंद का असर, भाजपा नेताओं ने स्कूली बस को रोका
PM मोदी की मां के अपमान पर NDA द्वारा बिहार बंद बुलाने का असर दिखने लगा है. बिहटा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम की है. इसी बीच छात्रों को लाने जा रही स्कूली बस को वापस लौटा दिया गया है.
महागठबंधन के नेता माफी नहीं मांगते, जब तक आंदोलन रहेगा जारी: प्रेम रंजन पटेल, BJP के वरिष्ठ नेता
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि महागठबंधन के लोग महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट बैंक के खातिर ना तो अफसोस व्यक्त किया और ना ही माफी मांगी. लोकतंत्र में अभद्र भाषा को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जब तक महागठबंधन के नेता माफी नहीं मांग लेते हैं, तब तक एनडीए का आंदोलन जारी रहने वाला है.
