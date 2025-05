ETV Bharat / bharat

PM मोदी का बिहार दौरा LIVE: 'ऑपरेशन सिंदूर' के रंग में रंगा पटना, स्टेज पर ब्रह्मोस मिसाइल की रेप्लिका - PM MODI BIHAR VISIT

बिहार दौरे पर नरेंद्र मोदी ( ETV Bharat )

Published : May 29, 2025 at 1:24 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 1:54 PM IST

LIVE FEED मोदी पर पीके का हमला जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, 'अगर आप बिहार के गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम उनके पैसे से अपना और अपनी पार्टी का प्रचार तो मत कीजिए. बिहार को ऐसी ट्रेनों की जरूरत नहीं है, जिसमें हमारे बच्चे जानवरों की तरह बैठकर दूसरे राज्यों में काम करने जाएं. बिहार को अब बेहतर शिक्षा व्यवस्था और रोजगार की जरूरत है.' पीएम के स्वागत के लिए पटना तैयार केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने एक्स हैंडल पर लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दो दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं. आज उनके स्वागत के लिए पूरा पटना तैयार है. जब भी मोदी जी बिहार आते हैं, वे राज्य के लिए विकास और प्रगति की सौगात लेकर आते हैं. पूरे बिहारवासियों के हृदय में माननीय मोदी जी के प्रति विशेष स्थान है.' पीएम से कांग्रेस का सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिवसीय बिहार दौरे को लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई है. प्रदेश राजद कार्यालय में आज इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई. जहां कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने पीएम से बिहार में चल रही केंद्रीय योजनाओं को लेकर सवाल पूछा. किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर भी सवाल उठाया है. रोहिणी का पीएम मोदी पर तंज आरजेडी नेता और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर कर तंज कसा है. उन्होंने लिखा, 'कोई बता रहा था कि आज अपने बिहार दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री जी का हवाई जहाज एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट छपरा एयरपोर्ट पर उतरेगा. प्रधानमंत्री जी मढ़ौरा चीनी मिल में बनी चीनी की चाय पिएंगे. एम्स दरभंगा का दौरा कर वहां भर्ती मरीजों से मिलेंगे और जुमलों की जोरदार बारिश करने के पश्चात् वापसी में पूर्णिया एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे. स्वागत है प्रधानमंत्री जी आपका लोकतंत्र को जन्म देने वाली परिवर्तन की भूमि बिहार में.' ये देश के पराक्रम का सवाल है- ऋतुराज भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकियों और उनके ठिकानों को नेस्तानाबूत किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर करके यह स्पष्ट किया है कि अब भारत और भारत के लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि बिहार की धरती से जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था और जिस तरीके से सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है, इससे आतंकियों का जनाजा उठा है. ऑपरेशन सिंदूर से चेतावनी स्पष्ट है कि जो वर्तमान नेतृत्व है, वह निर्भीक है और आगे भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए सक्षम है. अब भारत घुस कर मारेगा. बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा (ETV Bharat) बीजेपी के नेता-कार्यकर्ता उत्साहित प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए महिला बैंड को भी लाया गया है. कई गायक और कलाकार भी पटना पहुंच चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर चौक चौराहे पर देशभक्ति गीत बजाए जा रहे हैं.भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है आम लोगों में जबरदस्त उत्साह है दूर-दूर से लोग रोड शो में शामिल होने पहुंच रहे हैं. प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए 32 जगह पर मंच बनाए गए हैं. मोदी के रोड शो से बीजेपी उत्साहित (ETV Bharat) पटना के ट्रैफिक रूट में बदलाव पीएम मोदी के रोड शो को देखते हुए पटना की यातायात व्यवस्था में जरूरी बदलाव हुआ है. पटना एयरपोर्ट से शुरू होकर डुमरा चौकी, इनकम टैक्स होते हुए भाजपा कार्यालय तक जाएगा. इस वजह से एयरपोर्ट रूट पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. शाम 4 बजे तक एयरपोर्ट जाने वाले यात्री सामान्य रूप से जा सकते हैं. शाम 4 बजे के बाद एयरपोर्ट जाने के लिए यात्रियों को पुलिस वाहनों की सहायता लेनी होगी. इसके लिए तीन अलग-अलग स्थानों पर पुलिस वाहनों की व्यवस्था की गई है. फुलवारी से एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता पूरी तरह बंद रहेगा. वैकल्पिक मार्ग के तौर पर यात्री जगदेव पथ से होकर जा सकते हैं. उत्तर की ओर जाने वाले लोग आशियाना-दीघा रोड का उपयोग कर सकते हैं. डुमरा चौकी से किसी भी वाहन को आने की अनुमति नहीं होगी. चितकोहरा गोलंबर से एयरपोर्ट जाने के लिए यात्रियों को अपना टिकट दिखाना होगा.गांधी मैदान और रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाले लोग आर-ब्लॉक रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं. 'ऑपरेशन सिंदूर' के पोस्टर से पटा पटना 'ऑपरेशन सिंदूर' के पोस्टर से पटना शहर को पाट दिया गया है. खासकर जिन रास्तों से मोदी गुजरेंगे, वहां सड़क की दोनों तरफ ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं. पीएम मोदी ने बिहार की धरती से ही ऐलान किया था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे. 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता के बाद मोदी पहली बार आज बिहार आ रहे हैं. पटना एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक प्रधानमंत्री का रोड शो होगा. 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी में प्रधानमंत्री का रोड शो होने जा रहा है. मीडिया के लिए कई स्थानों पर प्वाइंट बनाए गए हैं. पटना के इनकम टैक्स चौराहा पर एक प्वाइंट है विशेष रूप से मंच बनाया गया है, जहां से मीडिया के लोग प्रधानमंत्री के रोड शो का कवर करेंगे. मीडिया के लिए जहां केंद्र बनाए गए हैं, प्रधानमंत्री कुछ देर के लिए वहां रुकेंगे भी. प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं. 'ऑपरेशन सिंदूर' के पोस्टर से पटा पटना (ETV Bharat) स्टेज पर राफेल और ब्रह्मोस की रेप्लिका नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पूरे सड़कों पर भारत की आन-बान-शान तिरंगा लगाया गया है और पटना के वीमेंस कॉलेज के बाहर ब्रह्मोस मिसाइल और राफेल की रेप्लिका लगाई गई है. यही वह ब्रह्मोस मिसाइल है, जिसने पाकिस्तान में रातों-रात तबाही मचा दी थी और दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे. राफेल की भी रेप्लिका लगाई गई है. पीएम मोदी शाम 4:00 बजे आएंगे और 5:00 से रोड शो शुरू होगा. पटना में बनी राफेल और ब्रह्मोस मिसाइल की तस्वीर (ETV Bharat) एनडीए के तमाम नेता होंगे शामिल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बिहार एनडीए के तमाम बड़े चेहरे शामिल होंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत अन्य केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री भी मौजूद रहेंगे. बिहार एनडीए नेताओं के साथ पीएम मोदी (ETV Bharat) बिहार को देंगे हजारों करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री 1200 करोड़ की लागत से बने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे. इसमें सालाना 90 लाख से एक करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी. बिहटा एयरपोर्ट के नए सिविल एन्क्लेव का भी वे शिलान्यास करेंगे, इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1410 करोड़ है. प्रधानमंत्री 30 मई को सुबह 10 बजे बिहार के बिक्रमगंज में 50 हजार करोड़ से अधिक की लागत वाली अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे. इसमें औरंगाबाद के नबीनगर में 29,930 करोड़ की लागत वाली सुपर थर्मल पावर परियोजना,पटना-आरा-सासाराम और वाराणसी-रांची-कोलकाता हाईवे जैसी महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं, गंगा पर नया पुल और सोन नगर-मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेलवे लाइन शामिल है. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) पटना के लिए ऐतिहासिक दिन- मोदी प्रधानमंत्री ने बिहार दौरे से पहले एक्स हैंडल पर लिखा, '29 मई का दिन बिहार और खासकर पटना के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है. इस महान शहर को एक नया यात्री टर्मिनल मिलेगा, जो अधिक यातायात को संभाल सकेगा. बिहार के लोग कई वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे. बिहटा एयरपोर्ट के नए सिविल एन्क्लेव का भी शिलान्यास किया जाएगा. इससे बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा.'

