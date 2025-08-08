मंदिर परिसर में क्या-क्या बनेगा?

50 एकड़ में 882.87 करोड़ की लागत से बनने वाले मंदिर में 165 करोड़ रुपये परिसर के विकास में खर्च किए जाएंगे. इसमें मंदिर परकोटा (चार दीवारी), तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र, ऑटडिटोरियम, यात्री अतिथि गृह, माता जानकी कुंड घाट, भंडारा स्थल, मंदिर प्रवेश द्वारा, जन सुविधा केंद्र, यज्ञ मंडप, अनुष्ठान मंडप, पर्यटक सुविधा केंद्र, टेंसाइल छतरी (बाहरी कार्यक्रम स्थल) का निर्माण, प्रसाद भोग, रसोई घर, म्यूजियम, भजन संध्या स्थल, मिथिला हाट, वेद पाठशाला, पुस्तकालय, कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, यात्री डॉरमेट्री भवन, मंदिर रोड पाथवे और पार्किंग का निर्माण होना है.