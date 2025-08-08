केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 01:00 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेंगे. यहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुनौरा धाम जाएंगे. दोपहर 2 बजे पुनौरा धाम में 50 एकड़ में 882 करोड़ की लागत से मां जानकारी मंदिर का शिलान्यास करेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पटना से हेलीकॉप्टर से पुनौरा धाम पहुंचेंगे.
सज धजकर तैयार है पुनौरा धाम, मां जानकी मंदिर का शिलान्यास, उत्सव का माहौल - PUNAURA DHAM
Published : August 8, 2025 at 10:10 AM IST|
Updated : August 8, 2025 at 11:38 AM IST
बिहार के लोगों के लिए आज खुशी का दिन है. सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है. 50 एकड़ में 882.87 करोड़ से की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण होना है. इसमें 137 करोड़ रुपये पुराने मंदिर के नवीनीकरण पर खर्च होंगे. इस मंदिर का डिजाइन अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर किया गया है, जिसकी ऊंचाई 151 फीट है. बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे. अमित शाह के आगमन को लेकर सीतामढ़ी जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गयी है. इस मौके पर बिहार सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सहित कई मंत्री और नेता मौजूद रहेंगे.
LIVE FEED
दोपहर 01 बजे दरभंगा पहुंचेंगे अमित शाह
ड्रोन और CCTV से निगरानी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर DM रिची पांडे ने कहा कि सुरक्षा से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जा रहा है. आतंकवाद निरोधक दस्ता, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड भी यहां मौजूद है. ड्रोन और CCTV के माध्यम से निगरानी की जा रही है. मंदिर परिसर सहित आसपास के क्षेत्रों में वाहन या किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा.
विपक्ष के पेट में दर्द क्यों? - शाहनवाज हुसैन
बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, बिहार के लिए खुशी की बात है कि पुनौरा धाम में माता सीता का मंदिर बनने जा रहा है. मिथिला और पूरे बिहार के लिए यह गौरव की बात है कि माता सीता का भव्य मंदिर बन रहा है. माता सीता का मंदिर बन रहा है उसपर भी विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है यह बिहार देख रहा है.
ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने का अवसर
बीजेपी के प्रदेश अध्या अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, मिथिला और बिहार के लोगों को इस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार था. वह क्षण आ गया है. मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय गृह मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने का अवसर दिया.
मां जानकी मंदिर के शिलान्यास को लेकर उत्सव का माहौल
मां जानकी मंदिर के शिलान्यास को लेकर उत्सव का माहौल है. सोशल मीडिया पर लोकगीतों का बहार है. सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में 882 करोड़ की लागत से मां जानकारी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंदिर की आधारशिला रखेंगे.
मां जानकी मंदिर के शिलान्यास की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव
मां जानकी मंदिर के शिलान्यास की पूर्व संध्या पर दरभंगा के श्याम मंदिर और बक्सर के पंचमुखी हनुमान मंदिर में हिमांशु चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में दीपोत्सव और हवन-पूजन किया गया.
VIDEO: ऐसा दिखेगा मंदिर
सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा. मंडिर के डिजाइन को लेकर बिहार वीजेपी ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें मंदिर को भव्य दिखाया गया है.
मंदिर परिसर में क्या-क्या बनेगा?
50 एकड़ में 882.87 करोड़ की लागत से बनने वाले मंदिर में 165 करोड़ रुपये परिसर के विकास में खर्च किए जाएंगे. इसमें मंदिर परकोटा (चार दीवारी), तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र, ऑटडिटोरियम, यात्री अतिथि गृह, माता जानकी कुंड घाट, भंडारा स्थल, मंदिर प्रवेश द्वारा, जन सुविधा केंद्र, यज्ञ मंडप, अनुष्ठान मंडप, पर्यटक सुविधा केंद्र, टेंसाइल छतरी (बाहरी कार्यक्रम स्थल) का निर्माण, प्रसाद भोग, रसोई घर, म्यूजियम, भजन संध्या स्थल, मिथिला हाट, वेद पाठशाला, पुस्तकालय, कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, यात्री डॉरमेट्री भवन, मंदिर रोड पाथवे और पार्किंग का निर्माण होना है.
