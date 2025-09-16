उत्तराखंड में बारिश से मचा हाहाकार, पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने सीएम धामी से फोन पर की बात, जानें हर अपडेट

पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने सीएम धामी से फोन पर की बात

सीएम धामी ने दी जानकारी: उत्तराखंड में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित ने दूरभाष पर जानकारी प्राप्त की और हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया. इस दौरान उन्हें प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी दी.

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. आपके मार्गदर्शन और सहयोग से राहत एवं बचाव कार्य और अधिक गति से संचालित हो रहे हैं,. स्वयं भी अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर रहा हूं. आपदा के इस कठिन समय में हम प्रभावित परिवारों के साथ पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं एवं उन्हें हर सम्भव सहायता पहुंचा रहे हैं.