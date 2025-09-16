ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में बारिश से मचा हाहाकार, पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने सीएम धामी से फोन पर की बात, जानें हर अपडेट

Etv Bharat
उत्तराखंड में बारिश से मचा हाहाकार (@uksdrf)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 16, 2025 at 9:52 AM IST

Updated : September 16, 2025 at 10:27 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में मानसून जाते-जाते भारी नुकसान कर रहा है. देर रात से देहरादून, ऋषिकेश हरिद्वार और टिहरी जिले में झमाझाम बारिश हो रही है. बारिश के कारण तराई के इलाकों में भारी तबाही हुई है. इस वक्त सबसे बुरा हाल राजधानी देहरादून के माल देवता, सहस्त्रधारा और टपकेश्वर मंदिर के आसपास का है. भारी बारिश के कारण टपकेश्वर मंदिर के नीचे से बहने वाली तमसा नदीं भी उफान पर है. मंदिर पर बना पुल पूरी तरह से बह गया है. वही बात की जाए अगर मालदेवता की तो यहां भी बारिश से काफी नुकसान हुआ है. कई दुकानों पानी के सैलाब में बह गई. ऋषिकेश और आसपास में भी बहुत बुरे हालात है. बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था. लेकिन इतने बुरा हालत हो जाएंगे शायद ही किसी ने सोचा था. ऋषिकेश की चंद्रभागा नदी इतनी उफान पर है कि यहां से गुजरने वाली गाड़ियां अचानक से पानी की चपेट में आ गई. पूरे ऋषिकेश में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. बारिश की ऐसी तस्वीर ऋषिकेश में पूरे मानसून में नहीं देखी, जैसे हालात आज ऋषिकेश के हुए हैं. ऋषिकेश बदरीनाथ नेशनल हाईवे भी कई जगह से पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है. मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम विभाग पहुंच रहे हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह-सुबह राजधानी देहरादून के उन इलाकों में निकल गए हैं, जहां पर बारिश से अत्यधिक नुकसान हुआ है. सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ राजधानी के कई अधिकारी मौके का मुआयना कर रहे हैं.

LIVE FEED

10:26 AM, 16 Sep 2025 (IST)

पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने सीएम धामी से फोन पर की बात

सीएम धामी ने दी जानकारी: उत्तराखंड में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित ने दूरभाष पर जानकारी प्राप्त की और हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया. इस दौरान उन्हें प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी दी.

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. आपके मार्गदर्शन और सहयोग से राहत एवं बचाव कार्य और अधिक गति से संचालित हो रहे हैं,. स्वयं भी अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर रहा हूं. आपदा के इस कठिन समय में हम प्रभावित परिवारों के साथ पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं एवं उन्हें हर सम्भव सहायता पहुंचा रहे हैं.

10:12 AM, 16 Sep 2025 (IST)

देहरादून के सहस्त्रधारा में देर रात हुई अतिवृष्टि से कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचने की दुःखद सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं

10:08 AM, 16 Sep 2025 (IST)

कालाढूंगी में बरसाती नाले में बोलेरो कार बही, एक व्यक्ति लापता

नैनीताल जिले के कालाढूंगी में भारी बारिश के कारण 16 सितंबर को बड़ा हादसा हो गया. यहां बरसाती नाले में बोलेरो कार बह गई. इस हादसे में एक व्यक्ति लापता है. वहीं दो लोगों को सकुशल बचाया गया, जो व्यक्ति बहा है, उसका नाम दीपक रस्तोगी है. वाहन लोक निर्माण विभाग के एक्सक्यूटिव इंजीनियर PMGSY का बताया जा रहा है.

ETV
कालाढूंगी में बरसाती नाले में सरकारी बोलेरो बहीं (ETV Bharat)
Last Updated : September 16, 2025 at 10:27 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

UTTARAKHAND DISASTERUTTARAKHAND FLOODभारी बारिश का कहरउत्तराखंड आपदाHEAVY RAIN UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 की तारीखों का ऐलान, इतना रहेगा प्राइज मनी, बॉलीवुड सितारे लगाएंगे तड़का!

आपदा के दर्द से कराह रहे पहाड़ को अपने 'जननायकों' की तलाश, इनके आंदोलन से बचा था हिमालय

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.