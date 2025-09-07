ETV Bharat / bharat

भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण जारी, दिखने लगा 'ब्लड मून'

चंद्र ग्रहण का दृश्य (Etv Bharat)
September 7, 2025

September 7, 2025

साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज रात शुरू हो चुका है और देश के कई हिस्सों में इसका दृश्य देखा जा रहा है. हिंदू पंचांग के अनुसार, यह ग्रहण भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि पर हो रहा है, जो विशेष रूप से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है. यह चंद्र ग्रहण आज रात 01 बजकर 26 मिनट पर समाप्त होगा. इस ग्रहण का समय और उसका प्रभाव विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में विशेष महत्व रखता है.

LIVE FEED

11:20 PM, 7 Sep 2025 (IST)

केरल में 'ब्लड मून' का नजारा: तिरुवनंतपुरम में चंद्र ग्रहण स्पष्ट दिखा

केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में चंद्रमा लाल हो चुका है और आसमान में 'ब्लड मून' का अद्भुत दृश्य बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है।

11:14 PM, 7 Sep 2025 (IST)

कोलकाता में चंद्र ग्रहण का अद्भुत नजारा

कोलकाता में चंद्र ग्रहण का अद्भुत नजारा देखा जा रहा है.

11:04 PM, 7 Sep 2025 (IST)

ज्योतिषाचार्य अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने चंद्र ग्रहण को बताया अशुभ और अमंगलकारी

ज्योतिषाचार्य अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने एक्स पर ट्वीट कर चेतावनी दी है कि आज का चंद्र ग्रहण अशुभ और अमंगलकारी होगा. उन्होंने बीमार, गर्भवती और मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को ग्रहण देखने से बचने की सलाह दी है.

10:52 PM, 7 Sep 2025 (IST)

हैदराबाद में चंद्र ग्रहण का दृश्य

हैदराबाद में पूर्ण चंद्रग्रहण का आंशिक चरण शुरू हो चुका है.

