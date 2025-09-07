भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण जारी, दिखने लगा 'ब्लड मून'

ज्योतिषाचार्य अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने चंद्र ग्रहण को बताया अशुभ और अमंगलकारी

ज्योतिषाचार्य अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने एक्स पर ट्वीट कर चेतावनी दी है कि आज का चंद्र ग्रहण अशुभ और अमंगलकारी होगा. उन्होंने बीमार, गर्भवती और मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को ग्रहण देखने से बचने की सलाह दी है.