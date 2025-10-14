IPS सुसाइड केस LIVE: ओपी सिंह बने हरियाणा के कार्यकारी डीजीपी, दिल्ली से रवाना हुए राहुल गांधी, पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात

आज खत्म हो रहा 31 सदस्यीय कमेटी का अल्टीमेटम

इस मामले में अनुसूचित समाज की तरफ से 31 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी ने महापंचायत कर प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था. जो आज खत्म हो रहा है. कमेटी ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों की गिरअकारी नहीं हुई तो, बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा.