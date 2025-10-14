ओपी सिंह को हरियाणा का कार्यकारी डीजीपी बनाया गया है. ओपी सिंह शत्रुजीत कपूर की जगह पदभार संभालेंगे. फिलहाल ओपी सिंह पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के एमडी और एफएसएल मधबुबन के डीजी के हैं.
IPS सुसाइड केस LIVE: ओपी सिंह बने हरियाणा के कार्यकारी डीजीपी, दिल्ली से रवाना हुए राहुल गांधी, पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात
Published : October 14, 2025 at 9:03 AM IST|
Updated : October 14, 2025 at 9:41 AM IST
LIVE FEED
कार्यकारी डीजीपी बने ओपी सिंह
आज खत्म हो रहा 31 सदस्यीय कमेटी का अल्टीमेटम
इस मामले में अनुसूचित समाज की तरफ से 31 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी ने महापंचायत कर प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था. जो आज खत्म हो रहा है. कमेटी ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों की गिरअकारी नहीं हुई तो, बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा.
दिल्ली से रवाना हुए राहुल गांधी
राहुल गांधी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं. वो IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात करेंगे.
चंडीगढ़ पुलिस ने Y पूरन कुमार के आवास की सिक्योरिटी बढ़ा दी है.
आज IPS वाई पूरन के घर राहुल गांधी समेत कई केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे. जिसे देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने Y पूरन कुमार के आवास सेक्टर 24 की सिक्योरिटी बढ़ा दी है.
जांच के लिए रोहतक पहुंची एसआईटी की टीम
मामले की जांच के लिए एसआईटी की एक टीम आज रोहतक पहुंची है. यहां टीम उस शराब करोबारी से पूछताछ करेगी. जिसने वाई पूरन के गनमैन पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था.
राहुल गांधी करेंगे पीड़ित परिनजों से मुलाकात
आज राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने चंडीगढ़ आ रहे हैं. उनके अलावा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान Y Puran kumar के निवास स्थान शोक व्यक्त करने और श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे.