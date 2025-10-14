ETV Bharat / bharat

IPS सुसाइड केस LIVE: ओपी सिंह बने हरियाणा के कार्यकारी डीजीपी, दिल्ली से रवाना हुए राहुल गांधी, पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात

IPS Suicide Live Updates
IPS Suicide Live Updates (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 14, 2025 at 9:03 AM IST

Updated : October 14, 2025 at 9:41 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के सीनियर IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उनकी डेडबॉडी का पोस्टमॉर्टम अभी तक नहीं हो सका. पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में खुद को गोली मारकर सुसाइड किया था. उन्होंने 8 पेज के सुसाइड नोट में DGP और SP समेत 15 अधिकारियों पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे. जिसके चलते उनकी IAS पत्नी अमनीत पी कुमार ने DGP शत्रुजीत कपूर को हटाने और रोहतक के पूर्व SP नरेंद्र बिजारणिया समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. अमनीत के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद वो डेडबॉडी का अंतिम संस्कार करेंगी. हरियाणा सरकार ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए DGP शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है. इसके अलावा, रोहतक के तत्कालीन SP नरेंद्र बिजारणिया को भी उनके पद से हटा दिया गया है. आज राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने आ रहे हैं.

LIVE FEED

10:24 AM, 14 Oct 2025 (IST)

कार्यकारी डीजीपी बने ओपी सिंह

ओपी सिंह को हरियाणा का कार्यकारी डीजीपी बनाया गया है. ओपी सिंह शत्रुजीत कपूर की जगह पदभार संभालेंगे. फिलहाल ओपी सिंह पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के एमडी और एफएसएल मधबुबन के डीजी के हैं.

IPS Suicide Live Updates
ओपी सिंह बने हरियाणा के कार्यकारी डीजीपी (Haryana Government)

10:21 AM, 14 Oct 2025 (IST)

आज खत्म हो रहा 31 सदस्यीय कमेटी का अल्टीमेटम

इस मामले में अनुसूचित समाज की तरफ से 31 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी ने महापंचायत कर प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था. जो आज खत्म हो रहा है. कमेटी ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों की गिरअकारी नहीं हुई तो, बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा.

9:40 AM, 14 Oct 2025 (IST)

दिल्ली से रवाना हुए राहुल गांधी

राहुल गांधी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं. वो IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात करेंगे.

8:58 AM, 14 Oct 2025 (IST)

चंडीगढ़ पुलिस ने Y पूरन कुमार के आवास की सिक्योरिटी बढ़ा दी है.

आज IPS वाई पूरन के घर राहुल गांधी समेत कई केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे. जिसे देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने Y पूरन कुमार के आवास सेक्टर 24 की सिक्योरिटी बढ़ा दी है.

8:47 AM, 14 Oct 2025 (IST)

जांच के लिए रोहतक पहुंची एसआईटी की टीम

मामले की जांच के लिए एसआईटी की एक टीम आज रोहतक पहुंची है. यहां टीम उस शराब करोबारी से पूछताछ करेगी. जिसने वाई पूरन के गनमैन पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था.

8:46 AM, 14 Oct 2025 (IST)

राहुल गांधी करेंगे पीड़ित परिनजों से मुलाकात

आज राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने चंडीगढ़ आ रहे हैं. उनके अलावा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान Y Puran kumar के निवास स्थान शोक व्यक्त करने और श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे.

Last Updated : October 14, 2025 at 9:41 AM IST

