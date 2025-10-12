ETV Bharat / bharat

IPS सुसाइड मामला LIVE: वाई पूरन की पत्नी के साथ अधिकारियों की बैठक, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बोले- "आज समाधान की उम्मीद"

Haryana ips suicide case Live
Haryana ips suicide case Live (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 12, 2025 at 12:45 PM IST

Updated : October 12, 2025 at 1:55 PM IST

1 Min Read
IPS वाई पूरन आत्महत्या मामला उलझता जा रहा है. 5 दिन बाद भी परिवार पोस्टमॉर्टम के लिए राजी नहीं हुआ है. IPS की पत्नी अमनीत पी कुमार इस बात पर अड़ी हैं कि पहले DGP शत्रुजीत कपूर को पद से हटाकर अरेस्ट किया जाए. सरकार इस केस में नामजद IPS नरेंद्र बिजारणिया को रोहतक SP के पद से हटा चुकी है, लेकिन परिवार उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है. परिवार और SC वर्ग से जुड़े संगठनों ने चंडीगढ़ में आज दोपहर 2 बजे महापंचायत बुलाई है. सरकार के स्तर पर भी लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है. दिनभर की अपडेट जानने के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें.

LIVE FEED

1:40 PM, 12 Oct 2025 (IST)

"आईपीएस नरेंद्र बिजारणिया को सरकार बलि का बकरा ना बनाए" - खाप पंचायत

रोहतक में आईपीएस वाई पूरन कुमार मामले में खाप पंचायतों ने बैठक कर ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने कहा कि " आईपीएस नरेंद्र बिजारणिया को सरकार बलि का बकरा ना बनाए. मामले को जातीय रंग ना दिया जाए. सरकार को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए. दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, निर्दोष को ना फंसाया जाए."

1:20 PM, 12 Oct 2025 (IST)

"सरकार इस परिवार के साथ बेइंसाफी कर रही है"- अजय चौटाला

वाई पूरन के परिजनों से मुलाकात करने के बाद JJP राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा "सरकार इस परिवार के साथ बेइंसाफी कर रही है. परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? अभी तक तो बयान भी दर्ज नहीं किया गया. सामाजिक कुरीतियों का खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है. मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इस घटना की निष्पक्ष जांच हो".

12:43 PM, 12 Oct 2025 (IST)

वाई पूरन की पत्नी की पत्नी के साथ अधिकारियों के साथ बैठक

वाई पूरन की पत्नी की पत्नी के साथ अधिकारियों के साथ बैठक जारी है. चंडीगढ़ एसएसपी और पुलिस अधिकारी शव के पोस्टमार्टम को लेकर उनके साथ बैठक कर रहे हैं.

12:39 PM, 12 Oct 2025 (IST)

"उम्मीद है आज सारा मामला निपट जाएगा."- कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी

चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा "Y पूर्ण कुमार मामले मे कोई पेंच नहीं फंसा हुआ है. हमने कैबिनेट कल स्थगित कर परिवार को विश्वास दिलाया कि कैबिनेट उनके साथ है. परिवार के कहने पर SP को हटाया, उनको कोई स्टेशन नहीं दिया. परिवार के साथ हमारे अधिकारी बातचीत कर रहे हैं. कल रात भी बैठक हुई, तीन अधिकारी परिवार के साथ हैं, सभी मसले के समाधान में लगे हुए हैं. पूरे मामले की जांच चल रही है. परिवार को कोई परेशानी नहीं होने देंगे. उम्मीद है आज सारा मामला निपट जाएगा."

12:37 PM, 12 Oct 2025 (IST)

2 बजे होगी महापंचायत

IPS वाई पूरन सुसाइड केस में अनुसूचित समाज ने 31 मेंबरी कमेटी बनाई है. ये कमेटी दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ सेक्टर 20 स्थित गुरुद्वारे में महापंचायत करेगी. इस महापंचायत में बड़ा फैसला किया जा सकता है.

10:37 AM, 12 Oct 2025 (IST)

वाई पूरन के घर शोक जताने आएंगे जेजेपी नेता

जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष बृज शर्मा एवं अन्य पार्टी नेता आज दिवंगत IPS अधिकारी वाई पूर्ण कुमार के सेक्टर 24 चंडीगढ़ स्थित निवास पर शोक व्यक्त करने पहुंचेंगे.

Last Updated : October 12, 2025 at 1:55 PM IST

