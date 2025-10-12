रोहतक में आईपीएस वाई पूरन कुमार मामले में खाप पंचायतों ने बैठक कर ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने कहा कि " आईपीएस नरेंद्र बिजारणिया को सरकार बलि का बकरा ना बनाए. मामले को जातीय रंग ना दिया जाए. सरकार को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए. दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, निर्दोष को ना फंसाया जाए."
IPS सुसाइड मामला LIVE: वाई पूरन की पत्नी के साथ अधिकारियों की बैठक, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बोले- "आज समाधान की उम्मीद"
Published : October 12, 2025 at 12:45 PM IST|
Updated : October 12, 2025 at 1:55 PM IST
"आईपीएस नरेंद्र बिजारणिया को सरकार बलि का बकरा ना बनाए" - खाप पंचायत
"सरकार इस परिवार के साथ बेइंसाफी कर रही है"- अजय चौटाला
वाई पूरन के परिजनों से मुलाकात करने के बाद JJP राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा "सरकार इस परिवार के साथ बेइंसाफी कर रही है. परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? अभी तक तो बयान भी दर्ज नहीं किया गया. सामाजिक कुरीतियों का खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है. मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इस घटना की निष्पक्ष जांच हो".
वाई पूरन की पत्नी की पत्नी के साथ अधिकारियों के साथ बैठक
वाई पूरन की पत्नी की पत्नी के साथ अधिकारियों के साथ बैठक जारी है. चंडीगढ़ एसएसपी और पुलिस अधिकारी शव के पोस्टमार्टम को लेकर उनके साथ बैठक कर रहे हैं.
"उम्मीद है आज सारा मामला निपट जाएगा."- कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी
चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा "Y पूर्ण कुमार मामले मे कोई पेंच नहीं फंसा हुआ है. हमने कैबिनेट कल स्थगित कर परिवार को विश्वास दिलाया कि कैबिनेट उनके साथ है. परिवार के कहने पर SP को हटाया, उनको कोई स्टेशन नहीं दिया. परिवार के साथ हमारे अधिकारी बातचीत कर रहे हैं. कल रात भी बैठक हुई, तीन अधिकारी परिवार के साथ हैं, सभी मसले के समाधान में लगे हुए हैं. पूरे मामले की जांच चल रही है. परिवार को कोई परेशानी नहीं होने देंगे. उम्मीद है आज सारा मामला निपट जाएगा."
2 बजे होगी महापंचायत
IPS वाई पूरन सुसाइड केस में अनुसूचित समाज ने 31 मेंबरी कमेटी बनाई है. ये कमेटी दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ सेक्टर 20 स्थित गुरुद्वारे में महापंचायत करेगी. इस महापंचायत में बड़ा फैसला किया जा सकता है.
वाई पूरन के घर शोक जताने आएंगे जेजेपी नेता
जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष बृज शर्मा एवं अन्य पार्टी नेता आज दिवंगत IPS अधिकारी वाई पूर्ण कुमार के सेक्टर 24 चंडीगढ़ स्थित निवास पर शोक व्यक्त करने पहुंचेंगे.