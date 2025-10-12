IPS सुसाइड मामला LIVE: वाई पूरन की पत्नी के साथ अधिकारियों की बैठक, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बोले- "आज समाधान की उम्मीद"

"उम्मीद है आज सारा मामला निपट जाएगा."- कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी

चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा "Y पूर्ण कुमार मामले मे कोई पेंच नहीं फंसा हुआ है. हमने कैबिनेट कल स्थगित कर परिवार को विश्वास दिलाया कि कैबिनेट उनके साथ है. परिवार के कहने पर SP को हटाया, उनको कोई स्टेशन नहीं दिया. परिवार के साथ हमारे अधिकारी बातचीत कर रहे हैं. कल रात भी बैठक हुई, तीन अधिकारी परिवार के साथ हैं, सभी मसले के समाधान में लगे हुए हैं. पूरे मामले की जांच चल रही है. परिवार को कोई परेशानी नहीं होने देंगे. उम्मीद है आज सारा मामला निपट जाएगा."