ETV Bharat / bharat

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025: विशाखापत्तनम में पीएम मोदी संग लाखों लोग करेंगे योग, बनेगा विश्व रिकॉर्ड - INTERNATIONAL YOGA DAY

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : June 21, 2025 at 6:48 AM IST | Updated : June 21, 2025 at 7:11 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED विशाखापत्तनम में भारी संख्या में जुटे लोग, थोड़ी देर में पीएम मोदी करेंगे योग आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में लोग अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेने के लिए समुद्र तट पर काफी संख्या में लोग एकत्र हुए. इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू करेंगे. अनुपम खेर ने न्यूयॉर्क में लोगों के साथ योग किया न्यूयॉर्क में अभिनेता अनुपम खेर ने लोगों के साथ योग किया. इस मौके पर उन्होंने कहा, 'मैं 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्थान टाइम्स स्क्वायर पर आकर बेहद खुश हूं. इसकी शुरुआत हमारे प्रिय प्रधानमंत्री ने 11 साल पहले की थी. मेरे दादा एक योग शिक्षक थे. इसलिए मैंने अपने पूरे जीवन में इसे होते देखा है. मैं योग का अभ्यास करता हूं, और मैं हर जगह योग का माहौल देख सकता हूं. यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है. जयशंकर ने राजनयिक मिशनों के गणमान्यों के साथ किया योग दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत में दुनिया भर के राजनयिक मिशनों के गणमान्य व्यक्तियों के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर योग करने के लिए शामिल हुए. इसे 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग' थीम के तहत मनाया जा रहा है. आज देश में विदेश में लोग योग उत्साह के साथ कर रहे हैं.

LIVE FEED विशाखापत्तनम में भारी संख्या में जुटे लोग, थोड़ी देर में पीएम मोदी करेंगे योग आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में लोग अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेने के लिए समुद्र तट पर काफी संख्या में लोग एकत्र हुए. इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू करेंगे. अनुपम खेर ने न्यूयॉर्क में लोगों के साथ योग किया न्यूयॉर्क में अभिनेता अनुपम खेर ने लोगों के साथ योग किया. इस मौके पर उन्होंने कहा, 'मैं 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्थान टाइम्स स्क्वायर पर आकर बेहद खुश हूं. इसकी शुरुआत हमारे प्रिय प्रधानमंत्री ने 11 साल पहले की थी. मेरे दादा एक योग शिक्षक थे. इसलिए मैंने अपने पूरे जीवन में इसे होते देखा है. मैं योग का अभ्यास करता हूं, और मैं हर जगह योग का माहौल देख सकता हूं. यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है. जयशंकर ने राजनयिक मिशनों के गणमान्यों के साथ किया योग दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत में दुनिया भर के राजनयिक मिशनों के गणमान्य व्यक्तियों के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर योग करने के लिए शामिल हुए. इसे 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग' थीम के तहत मनाया जा रहा है. आज देश में विदेश में लोग योग उत्साह के साथ कर रहे हैं.

Last Updated : June 21, 2025 at 7:11 AM IST