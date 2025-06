दिल्ली के लोधी गार्डन में आयोजित योग शिविर में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने लिया हिस्सा.

“योगः कर्मसु कौशलम्।” 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज लोधी गार्डन में योगाभ्यास कर शरीर और मन को संतुलित करने की अनुभूति प्राप्त की. “Yoga for One Earth, One Health” की भावना के साथ आइए हम सब योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं और स्वस्थ समाज व सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बनें.