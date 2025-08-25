आखिरकार इंतजार की घड़ी समाप्त हुई. शुभांशु शुक्ला लखनऊ पहुंच गए हैं. एयरपोर्ट पर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक और मेयर सुषमा खारवाल ने उनका स्वागत किया.
लखनऊ पहुंचे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मेयर सुषमा खारवाल ने किया स्वागत - SHUBHANSHU SHUKLA IN LUCKNOW
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 25, 2025 at 7:18 AM IST|
Updated : August 25, 2025 at 9:00 AM IST
LIVE FEED
लखनऊ एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शुभांशु का किया स्वागत
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी एयरपोर्ट पर मौजूद
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ पार्टी के अन्य नेता शुभांशु शुक्ला की अगुवाई के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद हैं. धीरे-धीरे एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है.
बस, कुछ देर में लखनऊ पहुंच जाएंगे शुभांशु
शुभांशु शुक्ला के आगमन को लेकर लखनऊ एयरपोर्ट पर लोगों का हुजूम जमा है. CMs स्कूल के बच्चे अपने हीरो के स्वागत के लिए एयर पोर्ट पर मौजूद हैं. इसी के साथ एयरपोर्ट पर बैंड बाजे की धुन से समां बंध गया है. हर कोई शुभांशु की एक झलक पाने के लिए बेताब है. शुभांशु कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं.
शुभांशु ने 1.3 करोड़ किमी की दूरी तय की
शुभांशु ने 18 दिनों में 310 से अधिक कक्षाएं पूरी कीं और लगभग 1.3 करोड़ किमी की दूरी तय की थी. इसरो द्वारा सौंपे गए सातों सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोगों को सफलतापूर्वक पूरा किया. इसमें मांसपेशी पुनर्जनन, टार्डिग्रेड परिक्षण, बीज अंकुरण, शैवाल संवर्धन, फसल सहनशीलता, विकिरण प्रभाव एवं मानव शरीर विज्ञान संबंधी अध्ययन शामिल थे. यह प्रयोग भारत के आगामी गगनयान कार्यक्रम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं. गौरतलब है कि 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ में जन्मे शुभाशुं शुक्ला सिटी मोंटेसरी स्कूल की अलीगंज ब्रांच से अपनी पढ़ाई पूरी की थी. इसके बाद वह भारतीय रक्षा अकादमी चले गए थे. 7 जून 2006 को भारतीय वायु सेवा में फाइटर विंग में कमीशन किया गया था. शुभांशु एक कॉम्बैट लीडर और टेस्ट पायलेट हैं. इन्हें लगभग 2000 घंटे के उड़ान भरने का अनुभव है. भारत के सुखोई 30 एमकेआई, मिग-21, मिग 29, जैगुआर, हॉक और एन32 सहित कई लड़ाकू विमान उड़ा चुके हैं. एस्ट्रोनॉट बनने के लिए शुभांशु ने रूस और अमेरिका में लगभग 4 साल की ट्रेनिंग भी ली थी. इसरो के Axiom Mission 4 मिशन में चयनित होने से पहले शुभांशु को गगनयान मिशन के लिए भी चुना जा चुका है. शुभांशु के साथ सहयात्री के रूप में ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायक का भी चयन किया गया है, जो अंतरिक्ष यात्रियों में सबसे उम्रदराज है.
एक साल भारत लौटे हैं शुभांशु शुक्ला
Axiom Mission 4 के जरिए पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक साल बाद अपने वतन भारत लौटे हैं. बता दें कि Axiom Mission 4 के तहत शुभांशु शुक्ला 25 जून को कमांडर मिशन अमेरिका के पैगी व्हिटसन, मिशन विशेषज्ञ पोलैंड के स्लावोज़ उज़्नानस्की-विस्निविस्की और हंगरी के टिबोर कापू के साथ फाल्कन-9 रॉकेट से अंतरिक्ष की उड़ान पर रवाना हुए थे. 26 जून को भारतीय समय अनुसार 4:01 पर वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे. 18 दिन वहां रहने के बाद 15 जुलाई को वापस धरती पर लौटे थे. कैलिफोर्निया के पास समुद्र में लैंड हुए थे.
आज बदला रहेगा राजधानी का ट्रैफिक
शुभांशु के लखनऊ आगमन के दौरान सोमवार को कई रूटों का ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा. डायवर्जन सुबह 7 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगा. इस दौरान मैकूलाल तिराहे से गोमतीनगर विस्तार थाने के बीच सामान्य ट्रैफिक पर पूरी तरह रोक रहेगी.
ऐसे चलेंगे वाहन
- दिलकुशा तिराहा, बैड बैरक क्रॉसिंग, पायनियर तिराहा से पिपराघाट गोल चक्कर तिराहा के बजाय दिलकुशा चौराहा और अर्जुनगंज होकर.
- पिपराघाट गोल चक्कर तिराहे से जी-20 तिराहे के बजाय पॉयनियर तिराहा, दिलकुशा चौराहा और अर्जुनगंज होकर.
- जी-20 तिराहे से पिपराघाट गोल चक्कर तिराहा या गोमतीनगर के बजाय हुसाड़िया और जीवन प्लाजा होकर.
- जनेश्वर मिश्र पार्क गेट नं-7 से कावेरी अपार्टमेट तिराहा और डीपीएस स्कूल तिराहा के बजाए पार्क गेट नं-1, 2 और दयाल पैराडाइज चौराहा होकर.
- शहीद पथ सर्विस रोड से हेल्थ सिटी विस्तार चौराहा, डीपीएस, राप्ती अपार्टमेंट के बजाय मैकूलाल तिराहा और सर्विस रोड होकर.
लखनऊ में शुभांशु शुक्ला का कार्यक्रम
सुबह 9 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर शुभांशु शुक्ला का भव्य स्वागत होगा. जहां सीएमएस स्कूल के बच्चे सहित शासन प्रशासन के लोग भी मौजूद रहेंगे. 10 बजे से शुभांशु शुक्ला का सम्मान समारोह सीएमएस गोमती नगर विस्तार कैम्पस ऑडिटोरियम में होगा. 12:00 सीएमएस स्कूल ऑडिटोरियम में शुभांशु की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी. दोपहर 3:30 सीएम योगी आदित्यनाथ से शुभांशु की मुलाकात होगी. 6. 4:00 बजे लोक भवन में शुभांशु शुक्ला का सम्मान समारोह किया जाएगा.
रास्ते में लाइटिंग और फूलों की सजावट, स्वागत द्वार बने
शुभांशु के स्वागत के लिए लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार खुद एयरपोर्ट पर रहेंगे. इसके साथ ही जगह-जगह वेलकम बैक और "वी प्राऊड आफ यू शुक्स" लिखे पोस्टर लगे हैं. नगर निगम की ओर से कई जगहों पर स्वागत द्वार भी बनाए गए हैं. रास्ते में लाइटिंग और फूलों की सजावट भी की गई है. भाजपा कार्यकर्ता भी जगह-जगह शुभांशु का स्वागत करेंगे. इसकी तैयारी के लिए रविवार को ही भाजपा जिलाध्यक्ष की ओर से कार्यक्रम जारी किया गया है. सीएमएस के मीडिया प्रमुख ऋषि खन्ना ने बताया कि सुबह एयरपोर्ट से शुभांशु जी-20 चौराहा होते हुए गोमती नगर सेकंड केंपस जाएंगे. स्कूल में उनका सम्मान होगा. वह बच्चों से बात करेंगे. इसके बाद उनके सम्मान में मार्च निकाला जाएगा और दोपहर 12:00 बजे वह मीडिया से अपनी चर्चा करेंगे.
सीएम योगी शुभांशु का करेंगे अभिनंदन
राजधानी के त्रिवेणी नगर में रहने वाले वायु सेवा के ग्रुप कैप्टन शुभांशु Axiom Mission 4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले यात्रियों में शामिल थे. 15 जुलाई को वह अपना मिशन पूरा करके अंतरिक्ष से धरती पर लौटे थे. इसके बाद वह पहली बार लखनऊ आ रहे हैं. उनके स्वागत और अनुभव का हिस्सा बनने के लिए परिवार के साथ शहर के लोग भी उत्साहित है इसलिए एयरपोर्ट से लेकर त्रिवेणी नगर स्थित घर तक, हर जगह शुभांशु की स्वागत की तैयारी की गई है. शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ भी शुभांशु का अभिनंदन करेंगे. लोकभवन में होने वाले कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बृजेश पाठक सहित विभाग के मंत्री व गणमान्य नागरिक मौजूद होंगे.
LIVE FEED
लखनऊ एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शुभांशु का किया स्वागत
आखिरकार इंतजार की घड़ी समाप्त हुई. शुभांशु शुक्ला लखनऊ पहुंच गए हैं. एयरपोर्ट पर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक और मेयर सुषमा खारवाल ने उनका स्वागत किया.
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी एयरपोर्ट पर मौजूद
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ पार्टी के अन्य नेता शुभांशु शुक्ला की अगुवाई के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद हैं. धीरे-धीरे एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है.
बस, कुछ देर में लखनऊ पहुंच जाएंगे शुभांशु
शुभांशु शुक्ला के आगमन को लेकर लखनऊ एयरपोर्ट पर लोगों का हुजूम जमा है. CMs स्कूल के बच्चे अपने हीरो के स्वागत के लिए एयर पोर्ट पर मौजूद हैं. इसी के साथ एयरपोर्ट पर बैंड बाजे की धुन से समां बंध गया है. हर कोई शुभांशु की एक झलक पाने के लिए बेताब है. शुभांशु कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं.
शुभांशु ने 1.3 करोड़ किमी की दूरी तय की
शुभांशु ने 18 दिनों में 310 से अधिक कक्षाएं पूरी कीं और लगभग 1.3 करोड़ किमी की दूरी तय की थी. इसरो द्वारा सौंपे गए सातों सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोगों को सफलतापूर्वक पूरा किया. इसमें मांसपेशी पुनर्जनन, टार्डिग्रेड परिक्षण, बीज अंकुरण, शैवाल संवर्धन, फसल सहनशीलता, विकिरण प्रभाव एवं मानव शरीर विज्ञान संबंधी अध्ययन शामिल थे. यह प्रयोग भारत के आगामी गगनयान कार्यक्रम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं. गौरतलब है कि 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ में जन्मे शुभाशुं शुक्ला सिटी मोंटेसरी स्कूल की अलीगंज ब्रांच से अपनी पढ़ाई पूरी की थी. इसके बाद वह भारतीय रक्षा अकादमी चले गए थे. 7 जून 2006 को भारतीय वायु सेवा में फाइटर विंग में कमीशन किया गया था. शुभांशु एक कॉम्बैट लीडर और टेस्ट पायलेट हैं. इन्हें लगभग 2000 घंटे के उड़ान भरने का अनुभव है. भारत के सुखोई 30 एमकेआई, मिग-21, मिग 29, जैगुआर, हॉक और एन32 सहित कई लड़ाकू विमान उड़ा चुके हैं. एस्ट्रोनॉट बनने के लिए शुभांशु ने रूस और अमेरिका में लगभग 4 साल की ट्रेनिंग भी ली थी. इसरो के Axiom Mission 4 मिशन में चयनित होने से पहले शुभांशु को गगनयान मिशन के लिए भी चुना जा चुका है. शुभांशु के साथ सहयात्री के रूप में ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायक का भी चयन किया गया है, जो अंतरिक्ष यात्रियों में सबसे उम्रदराज है.
एक साल भारत लौटे हैं शुभांशु शुक्ला
Axiom Mission 4 के जरिए पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक साल बाद अपने वतन भारत लौटे हैं. बता दें कि Axiom Mission 4 के तहत शुभांशु शुक्ला 25 जून को कमांडर मिशन अमेरिका के पैगी व्हिटसन, मिशन विशेषज्ञ पोलैंड के स्लावोज़ उज़्नानस्की-विस्निविस्की और हंगरी के टिबोर कापू के साथ फाल्कन-9 रॉकेट से अंतरिक्ष की उड़ान पर रवाना हुए थे. 26 जून को भारतीय समय अनुसार 4:01 पर वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे. 18 दिन वहां रहने के बाद 15 जुलाई को वापस धरती पर लौटे थे. कैलिफोर्निया के पास समुद्र में लैंड हुए थे.
आज बदला रहेगा राजधानी का ट्रैफिक
शुभांशु के लखनऊ आगमन के दौरान सोमवार को कई रूटों का ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा. डायवर्जन सुबह 7 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगा. इस दौरान मैकूलाल तिराहे से गोमतीनगर विस्तार थाने के बीच सामान्य ट्रैफिक पर पूरी तरह रोक रहेगी.
ऐसे चलेंगे वाहन
- दिलकुशा तिराहा, बैड बैरक क्रॉसिंग, पायनियर तिराहा से पिपराघाट गोल चक्कर तिराहा के बजाय दिलकुशा चौराहा और अर्जुनगंज होकर.
- पिपराघाट गोल चक्कर तिराहे से जी-20 तिराहे के बजाय पॉयनियर तिराहा, दिलकुशा चौराहा और अर्जुनगंज होकर.
- जी-20 तिराहे से पिपराघाट गोल चक्कर तिराहा या गोमतीनगर के बजाय हुसाड़िया और जीवन प्लाजा होकर.
- जनेश्वर मिश्र पार्क गेट नं-7 से कावेरी अपार्टमेट तिराहा और डीपीएस स्कूल तिराहा के बजाए पार्क गेट नं-1, 2 और दयाल पैराडाइज चौराहा होकर.
- शहीद पथ सर्विस रोड से हेल्थ सिटी विस्तार चौराहा, डीपीएस, राप्ती अपार्टमेंट के बजाय मैकूलाल तिराहा और सर्विस रोड होकर.
लखनऊ में शुभांशु शुक्ला का कार्यक्रम
सुबह 9 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर शुभांशु शुक्ला का भव्य स्वागत होगा. जहां सीएमएस स्कूल के बच्चे सहित शासन प्रशासन के लोग भी मौजूद रहेंगे. 10 बजे से शुभांशु शुक्ला का सम्मान समारोह सीएमएस गोमती नगर विस्तार कैम्पस ऑडिटोरियम में होगा. 12:00 सीएमएस स्कूल ऑडिटोरियम में शुभांशु की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी. दोपहर 3:30 सीएम योगी आदित्यनाथ से शुभांशु की मुलाकात होगी. 6. 4:00 बजे लोक भवन में शुभांशु शुक्ला का सम्मान समारोह किया जाएगा.
रास्ते में लाइटिंग और फूलों की सजावट, स्वागत द्वार बने
शुभांशु के स्वागत के लिए लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार खुद एयरपोर्ट पर रहेंगे. इसके साथ ही जगह-जगह वेलकम बैक और "वी प्राऊड आफ यू शुक्स" लिखे पोस्टर लगे हैं. नगर निगम की ओर से कई जगहों पर स्वागत द्वार भी बनाए गए हैं. रास्ते में लाइटिंग और फूलों की सजावट भी की गई है. भाजपा कार्यकर्ता भी जगह-जगह शुभांशु का स्वागत करेंगे. इसकी तैयारी के लिए रविवार को ही भाजपा जिलाध्यक्ष की ओर से कार्यक्रम जारी किया गया है. सीएमएस के मीडिया प्रमुख ऋषि खन्ना ने बताया कि सुबह एयरपोर्ट से शुभांशु जी-20 चौराहा होते हुए गोमती नगर सेकंड केंपस जाएंगे. स्कूल में उनका सम्मान होगा. वह बच्चों से बात करेंगे. इसके बाद उनके सम्मान में मार्च निकाला जाएगा और दोपहर 12:00 बजे वह मीडिया से अपनी चर्चा करेंगे.
सीएम योगी शुभांशु का करेंगे अभिनंदन
राजधानी के त्रिवेणी नगर में रहने वाले वायु सेवा के ग्रुप कैप्टन शुभांशु Axiom Mission 4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले यात्रियों में शामिल थे. 15 जुलाई को वह अपना मिशन पूरा करके अंतरिक्ष से धरती पर लौटे थे. इसके बाद वह पहली बार लखनऊ आ रहे हैं. उनके स्वागत और अनुभव का हिस्सा बनने के लिए परिवार के साथ शहर के लोग भी उत्साहित है इसलिए एयरपोर्ट से लेकर त्रिवेणी नगर स्थित घर तक, हर जगह शुभांशु की स्वागत की तैयारी की गई है. शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ भी शुभांशु का अभिनंदन करेंगे. लोकभवन में होने वाले कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बृजेश पाठक सहित विभाग के मंत्री व गणमान्य नागरिक मौजूद होंगे.