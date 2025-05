ETV Bharat / bharat

भारत ने पाकिस्तान के हमले को किया नाकाम, आठ मिसाइलों को हवा में रोका, कई ड्रोन नष्ट - INDIA PAKISTAN STANDOFF

भारत ने जम्मू पर पाकिस्तान के हमले को किया नाकाम, आठ मिसाइलों को हवा में रोका, कई ड्रोन नष्ट ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 8, 2025 at 10:09 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 10:20 PM IST 1 Min Read

LIVE FEED जैसलमेर में पाकिस्तानी ड्रोन हवा में नष्ट रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायु रक्षा ने पाकिस्तानी ड्रोन को रोक दिया. यहां भी विस्फोटों की आवाज सुनी गई. ड्रोन के हवा में नष्ट होने के बाद आसमान में रोशनी दिखाई दी. पाकिस्तान ने पोखरण आर्मी स्टेशन पर भी हमले की कोशिश की. दूसरी बार फिर से हमलों की जोरदार आवाजें सुनाई दीं; आर्मी एयर डिफेंस ने हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया. ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया.

