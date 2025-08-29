'इसका करारा जवाब दिया जाएगा' कांग्रस के कार्यकर्ता का नीतीश पर हमला

वहीं दरभंगा में पीएम मोदी को अपशब्द कहने के आरोप में रफीक उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं पटना में जमकर हंगामा हो रहा है. इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता डॉ. आशुतोष ने कहा, "इसका करारा जवाब दिया जाएगा. यह सब सरकार की संलिप्तता से हो रहा है. नीतीश कुमार जो काम करवा रहे हैं वह पूरी तरह गलत है."