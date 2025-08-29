वहीं दरभंगा में पीएम मोदी को अपशब्द कहने के आरोप में रफीक उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं पटना में जमकर हंगामा हो रहा है. इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता डॉ. आशुतोष ने कहा, "इसका करारा जवाब दिया जाएगा. यह सब सरकार की संलिप्तता से हो रहा है. नीतीश कुमार जो काम करवा रहे हैं वह पूरी तरह गलत है."
पटना में पीएम मोदी को 'अपशब्द' कहने पर भारी हंगामा, कांग्रेस और BJP कार्यकर्ताओं के बीच चले लाठी-डंडे - HATE SPEECH FOR PM MODI
Published : August 29, 2025 at 12:01 PM IST|
Updated : August 29, 2025 at 12:15 PM IST
पटना: पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर देशभर में सियासी हलचल तेज हो गई है. वहीं पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लाठी-डंडे चले.पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का बीजेपी विरोध कर रही है. बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस प्रदेश कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उनकी तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों ओर के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. हालात को काबू में करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है.
'इसका करारा जवाब दिया जाएगा' कांग्रस के कार्यकर्ता का नीतीश पर हमला
