आपातकाल के 50 साल पूरे, पीएम मोदी बोले- लोकतांत्रिक इतिहास के काले अध्यायों में से एक - FIFTY YRS EMERGENCY IMPOSITION

आपातकाल की आज 50वीं बरसी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : June 25, 2025 at 9:27 AM IST | Updated : June 25, 2025 at 9:49 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED आपातकाल कांग्रेस की सत्ता की भूख का अन्यायकाल था: अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि आपातकाल कांग्रेस की सत्ता की भूख का अन्यायकाल था. आगे कहा कि आपातकाल के दौरान लोगों ने जो पीड़ा और यातना सही उसे नई पीढ़ी जान सके इसी उद्देश्य से मोदी सरकार ने इस दिन को ‘संविधान हत्या दिवस’ का नाम दिया. यह दिवस बताता है कि जब सत्ता तानाशाही बन जाती है तो जनता उसे उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है. आपातकाल कोई राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं, बल्कि कांग्रेस और एक व्यक्ति की लोकतंत्रविरोधी मानसिकता का परिचायक था. प्रेस की स्वतंत्रता कुचली गई, न्यायपालिका के हाथ बांध दिए गए और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया. देशवासियों ने 'सिंहासन खाली करो' का शंखनाद किया और तानाशाही कांग्रेस को उखाड़ फेंका. इस संघर्ष में बलिदान देने वाले सभी वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि. पीएम मोदी ने किया ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक, आपातकाल लागू होने के पचास साल पूरे हो गए हैं. भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं. इस दिन, भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया. ऐसा लगा जैसे उस समय सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को गिरफ़्तार कर लिया था.

Last Updated : June 25, 2025 at 9:49 AM IST