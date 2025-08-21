बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज पांचवा दिन, तेजस्वी यादव संभालेंगे मोर्चा - VOTER ADHIKAR YATRA
Published : August 21, 2025 at 8:38 AM IST
पटना: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का आज पांचवा दिन है.बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुबह 8 बजे शेखपुरा के तीन मोहिनी दुर्गा मंदिर से इस यात्रा को शुरू किया है. वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी यात्रा में दोपहर 3 बजे शामिल होंगे. उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन पत्र दाखिल करने के कारण राहुल गांधी सुबह यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं.
