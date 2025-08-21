ETV Bharat / bharat

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज पांचवा दिन, तेजस्वी यादव संभालेंगे मोर्चा - VOTER ADHIKAR YATRA

VOTER ADHIKAR YATRA
वोटर अधिकार यात्रा का आज पांचवा दिन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 21, 2025 at 8:38 AM IST

1 Min Read

पटना: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का आज पांचवा दिन है.बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुबह 8 बजे शेखपुरा के तीन मोहिनी दुर्गा मंदिर से इस यात्रा को शुरू किया है. वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी यात्रा में दोपहर 3 बजे शामिल होंगे. उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन पत्र दाखिल करने के कारण राहुल गांधी सुबह यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं.

पटना: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का आज पांचवा दिन है.बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुबह 8 बजे शेखपुरा के तीन मोहिनी दुर्गा मंदिर से इस यात्रा को शुरू किया है. वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी यात्रा में दोपहर 3 बजे शामिल होंगे. उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन पत्र दाखिल करने के कारण राहुल गांधी सुबह यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

वोटर अधिकार यात्राRAHUL GANDHIतेजस्वी यादवVOTER ADHIKAR YATRA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: इतना आसान नहीं हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना, क्या है इसकी प्रक्रिया? जानें सबकुछ

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

कौन हैं बी सुदर्शन रेड्डी, जिन्हें इंडिया ब्लॉक ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बनाया उम्मीदवार? जानें

बिहार में राहुल गांधी की अबतक की सबसे बड़ी यात्रा, जानें 'वोटर अधिकार यात्रा' की इनसाइड स्टोरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.