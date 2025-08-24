वोटर अधिकार यात्रा के साथ राहुल गांधी की बहन और वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी जुड़ेंगी. उनके अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित इंडी अलायंस के अन्य बड़े नेता भी यात्रा में शामिल होंगे.
पूर्णिया में आज राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' - VOTER ADHIKAR YATRA
Published : August 24, 2025 at 9:29 AM IST|
Updated : August 24, 2025 at 9:38 AM IST
LIVE FEED
वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ेंगी प्रियंका गांधी
पूर्णिया में बाइक पर सवार हुए राहुल और तेजस्वी
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव पूर्णिया में अपनी 'मतदाता अधिकार यात्रा' के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार हुए. इसी बीच उनके साथ लोगों की बहुत भीड़ दिखाई दी.
