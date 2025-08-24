ETV Bharat / bharat

पूर्णिया में आज राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' - VOTER ADHIKAR YATRA

VOTER ADHIKAR YATRA
बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज आठवां दिन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 24, 2025 at 9:29 AM IST

Updated : August 24, 2025 at 9:38 AM IST

1 Min Read
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है. यात्रा का आज आठवां दिन है. यात्रा की शुरुआत सुबह 8 बजे सीमांचल के कटिहार जिले से होगी. इसके बाद यात्रा सांसद पप्पू यादव के गढ़ पूर्णिया होते हुए अररिया पहुंचेगी. यात्रा में सांसद पप्पू यादव भी शामिल होंगे.

LIVE FEED

9:51 AM, 24 Aug 2025 (IST)

वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ेंगी प्रियंका गांधी

वोटर अधिकार यात्रा के साथ राहुल गांधी की बहन और वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी जुड़ेंगी. उनके अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित इंडी अलायंस के अन्य बड़े नेता भी यात्रा में शामिल होंगे.

9:34 AM, 24 Aug 2025 (IST)

पूर्णिया में बाइक पर सवार हुए राहुल और तेजस्वी

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव पूर्णिया में अपनी 'मतदाता अधिकार यात्रा' के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार हुए. इसी बीच उनके साथ लोगों की बहुत भीड़ दिखाई दी.

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है. यात्रा का आज आठवां दिन है. यात्रा की शुरुआत सुबह 8 बजे सीमांचल के कटिहार जिले से होगी. इसके बाद यात्रा सांसद पप्पू यादव के गढ़ पूर्णिया होते हुए अररिया पहुंचेगी. यात्रा में सांसद पप्पू यादव भी शामिल होंगे.

LIVE FEED

9:51 AM, 24 Aug 2025 (IST)

वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ेंगी प्रियंका गांधी

वोटर अधिकार यात्रा के साथ राहुल गांधी की बहन और वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी जुड़ेंगी. उनके अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित इंडी अलायंस के अन्य बड़े नेता भी यात्रा में शामिल होंगे.

9:34 AM, 24 Aug 2025 (IST)

पूर्णिया में बाइक पर सवार हुए राहुल और तेजस्वी

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव पूर्णिया में अपनी 'मतदाता अधिकार यात्रा' के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार हुए. इसी बीच उनके साथ लोगों की बहुत भीड़ दिखाई दी.

Last Updated : August 24, 2025 at 9:38 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PATNA NEWSवोटर अधिकार यात्राRAHUL GANDHIबिहार चुनाव 2025BIHAR ELECTION 2025VOTER ADHIKAR YATRA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार में वाम का 'अमृत काल', आजादी से लेकर अबतक के सफर को विस्तार से समझिए

बिहार में 'किंगमेकर' की भूमिका में मुस्लिम वोटर, 17.7% वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार का प्लान तैयार

'मजबूत या मजबूर सरकार', लालू से मुकाबले के लिए बिहार में BJP क्यों जरूरी?

पिटबुल क्यों होता है खतरनाक? विशेषज्ञ ने बताया इसे पालने में किन-किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.