LIVE UPDATES: रामगढ़ के नेमरा में शिबू सोरेन का संस्कार भोज, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि - DISHOM GURU SHIBU SOREN

दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि देते राज्यपाल ( ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : August 16, 2025 at 1:57 PM IST | Updated : August 16, 2025 at 3:17 PM IST 1 Min Read

LIVE FEED तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी नेमरा पहुंचे. संस्कार भोज में शामिल हुए. दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी. सीएम हेमंत सोरेन को ढांढस बंधाया. राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और मंत्री शिल्पी नेहा दिर्की और राज्यसभा सांसद महुआ माजी भी नेमरा पहुंचीं और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी. बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी नेमरा पहुंचे और दिशोम गुरु को श्रदांजलि दी. योग गुरु बाबा रामदेव भी नेमरा पहुंचे. उन्होंने शिबू सोरेन को श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नेमरा पहुंचकर दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रामगढ़ के नेमरा पहुंचे. दिशोम गुरु के संस्कार भोेज में शामिल हुए. उन्होंने गुरुजी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया.

Last Updated : August 16, 2025 at 3:17 PM IST