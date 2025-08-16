तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी नेमरा पहुंचे. संस्कार भोज में शामिल हुए. दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी. सीएम हेमंत सोरेन को ढांढस बंधाया.
LIVE UPDATES: रामगढ़ के नेमरा में शिबू सोरेन का संस्कार भोज, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि
Published : August 16, 2025 at 1:57 PM IST|
Updated : August 16, 2025 at 3:17 PM IST
रामगढ़ः दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आज संस्कार भोज है. देश भर के गणमान्य लोग नेमरा पहुंच रहे हैं. करीब दो लाख लोगों के संस्कार भोज में शामिल होने की संभावना है. संस्कार भोज को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. पांच बड़े-बड़े पंडाल बनाए गए हैं. पंडालों के बाहर गुरुजी की तस्वीर लगाई गई है. जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. 3 हजार पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. 40 डीएसपी की भी तैनाती की गई है.
राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और मंत्री शिल्पी नेहा दिर्की और राज्यसभा सांसद महुआ माजी भी नेमरा पहुंचीं और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी.
बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी नेमरा पहुंचे और दिशोम गुरु को श्रदांजलि दी.
योग गुरु बाबा रामदेव भी नेमरा पहुंचे. उन्होंने शिबू सोरेन को श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया.
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नेमरा पहुंचकर दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी.
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रामगढ़ के नेमरा पहुंचे. दिशोम गुरु के संस्कार भोेज में शामिल हुए. उन्होंने गुरुजी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया.
