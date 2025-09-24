पटना में आजादी के बाद आज पहली बार होने जा रही CWC की बैठक, तेलंगाना की तरह बिहार जीतने की तैयारी

बिहार में आजादी के बाद पहली बार होने जा रही CWC की बैठक..

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है. बिहार में आजादी से पहले 1912 में पटना और 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था. सीडब्ल्यूसी की बैठक में SIR के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा. उन्होंने कहा कि देश मे लोकतंत्र पर खतरा हो गया है और कांग्रेस उसकी लड़ाई लड़ रही है. वोट चोरी को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी आज संघर्ष कर रही है. कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में रोजगार, आरक्षण, संविधान बचाने एवं वोट चोरी के मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा होगी