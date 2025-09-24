ETV Bharat / bharat

पटना में आजादी के बाद आज पहली बार होने जा रही CWC की बैठक, तेलंगाना की तरह बिहार जीतने की तैयारी

CONGRESS WORKING COMMITTEE MEETING
पटना में होगी CWC की बैठक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 24, 2025 at 8:27 AM IST

Updated : September 24, 2025 at 8:47 AM IST

1 Min Read
पटना: आजादी के बाद पहली बार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम पटना में आज सुबह 10 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मीटिंग से एक दिन पहले ही पटना पहुंच गए हैं. इसके अलावा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल मुख्य रूप से शामिल होंगे. साथ ही सभी कार्यसमिति के सदस्यों के अलावा सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता और सभी फ्रंटल के पदाधिकारी समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे.

LIVE FEED

8:44 AM, 24 Sep 2025 (IST)

दिल्ली से पटना के लिए निकले राहुल और सोनिया गांधी

लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपने आवास से IGI हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए हैं. वहां से वो पटना जाएंगे, जहां आज कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में शामिल होंगे. वो सुबह 9 बजे पटना एयरपोर्ट से सीधे सदाकत आश्रम पहुंचेंगे.

8:36 AM, 24 Sep 2025 (IST)

बिहार में आजादी के बाद पहली बार होने जा रही CWC की बैठक..

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है. बिहार में आजादी से पहले 1912 में पटना और 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था. सीडब्ल्यूसी की बैठक में SIR के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा. उन्होंने कहा कि देश मे लोकतंत्र पर खतरा हो गया है और कांग्रेस उसकी लड़ाई लड़ रही है. वोट चोरी को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी आज संघर्ष कर रही है. कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में रोजगार, आरक्षण, संविधान बचाने एवं वोट चोरी के मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा होगी

Last Updated : September 24, 2025 at 8:47 AM IST

