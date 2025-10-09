ETV Bharat / bharat

4 साल बाद लखनऊ में मायावती की बड़ी रैली, लाखों समर्थक जमा, स्मारक स्थल पर पहुंचीं बसपा सुप्रीमो

author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 7:45 AM IST

Updated : October 9, 2025 at 9:31 AM IST

1 Min Read
लखनऊः बसपा संस्थापक कांशीराम का 19वां परिनिर्वाण दिवस आज मनाया जा रहा है. कांशीराम स्मारक स्थल बंगला बाजार चौराहा, पुराना जेल रोड पर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने श्रद्धासुमन अर्पित किए. रैली में लाखों लोग जुटे हैं. इससे चार साल पहले 2021 को बसपा प्रमुख ने 9 अक्तूबर को यहीं पर एक रैली की थी. आज की रैली में उनके साथ भतीजे आकाश आनंद, भाई आनंद कुमार और सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद हैं. दूसरी ओर रैली के मद्देनजर राजधानी की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. डीसीपी यातायात कमलेश दीक्षित ने बताया कि रूट डायवर्जन की व्यवस्था कार्यक्रम समाप्ति तक जारी रहेगी. इस दौरान एम्बुलेन्स, शव वाहन, फायर सर्विस, स्कूली वाहन को प्रतिबंधित मार्ग से जाने की अनुमति होगी. इसके लिए यातायात कंट्रोल रूम के नंबर 9454405155 पर सूचना देनी होगी.

LIVE FEED

9:29 AM, 9 Oct 2025 (IST)

मंच पर पहुंचीं बसपा सुप्रीमो मायावती

बसपा की रैली को संबोधित करने के लिए पार्टी की मुखिया मंच पर पहुंच चुकी हैं. इस दौरान बसपा के समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है. समर्थक नारे लगा रहे हैं.

बसपा की रैली.
बसपा की रैली. (Photo Credit; Bahujan Samaj Party)

9:14 AM, 9 Oct 2025 (IST)

मायावती ने अर्पित किए श्रद्धासुमन, लाखों लोग जुटे

कांशीराम स्मारक स्थल पर मायावती ने पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं. जबकि सभा स्थल पर लाखों लोग की भीड़ जुटी है. इसमें बसपा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद हैं.

8:10 AM, 9 Oct 2025 (IST)

नौ बजे से शुरू होगा मायावती का संबोधन

स्वर्गीय कांशीराम की पुण्य तिथि पर लखनऊ में होने वाली रैली को लेकर बसपा समर्थक पूरे जोश में हैं. रैली में शामिल होने के लिए देश भर से बसपा समर्थक बुधवार सुबह से ही लखनऊ पहुंचने लगे थे. बसपा की इस रैली में उत्तर प्रदेश के साथ ही पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड राज्यों से आए समर्थक भी शामिल हैं. रैली को बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती संबोधित करने वाली हैं. उनको सुनने के लिए बुधवार सुबह से ही बस और छोटे वाहनों का हुजूम रमाबाई अंबेडकर रैली स्थल पहुंचने लगा है. रैली स्थल पर सभी समर्थकों के रुकने की व्यवस्था की गई है. बसपा सुप्रीमो का संबोधन 9 बजे से शुरू होने की उम्मीद है.

7:41 AM, 9 Oct 2025 (IST)

बसपा की रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त

रैली को लेकर लखनऊ कमिश्नरेट के 2114 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है. डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने बताया कि श्रद्धा सुमन कार्यक्रम और रैली को लेकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजिनक स्थलों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है. कार्यक्रम स्थल के आसपास और भीड़ में सादे कपड़ों में भी पुलिस और एलआईयू के जवान तैनात रहेंगे. कार्यक्रम में दूसरे जिलों और प्रांतों से लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे. इस दौरान कई मार्गों पर आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. कार्यक्रम स्थल पर एंबुलेंस, दमकल वाहन भी सुरक्षा मद्देनजर तैनात किए गए हैं.

इन्हें किया गया तैनात

डीसीपी- 4, एडीसीपी- 7, एसीपी-21, इंस्पेक्टर- 69, उपनिरीक्षक- 549, महिला उपनिरीक्षक- 31, हेड कांस्टेबल- 341, महिला कांस्टेबल- 165, होमगार्ड- 182, पीएसी- 4 कंपनी, आरएएफ-1 कंपनी.

7:40 AM, 9 Oct 2025 (IST)

इन मार्गों से होकर गंतव्य की ओर जाएं

  • वाहन बोद्ध बिहार (बदनाम लडडू) मार्ग व आलमबाग चौराहा, टेढी पुलिया आलमबाग चौराहा, पिकेडली तिराहा होते हुए
  • वाहन बंगलाबाजार पुल पारकर बौद्धबिहार मार्ग, बंगलाबाजार पुलिस चौकी तिराहा, किला चौराहा, जेल हाउस चौराहा, फतेहअली तालाब तिराहा होकर
  • वाहन फतेह अली तलाब, आलमबाग अथवा छप्पन चौराहा, करियप्पा चौराहा होकर
  • वाहन करियप्पा चौराहा से तेलीबाग चौराहा, उतरेठिया चौराहा, शहीद पथ होकर
  • वाहन आलमबाग टेढ़ीपुलिया अथवा कुँवर जगदीश चौराहा, करियप्पा चौराहा होकर
  • वाहन तेलीबाग बाजार, सुभानीखेड़ा चौराहा, करियप्पा चौराहा होकर
  • वाहन तेलीबाग बाजार, तेलीबाग चौराहा अथवा करियप्पा चौराहा होकर.

7:39 AM, 9 Oct 2025 (IST)

लखनऊ में इन सड़कों पर रहेगी रोक

  • कानपुर मार्ग, आलमबाग, पारा से बाराबिरवा चौराहा, गीतापल्ली मोड़, बंगला बाजार चौराहा की तरफ.
  • बगलाबाजार पुल चौराहा से गीतापल्ली मोड़, काशीराम स्मारक स्थल, पकरी पुल चौराहा, बाराबिरवा चौराहा की तरफ.
  • चारबाग/केकेसी की तरफ से कुंवर जगदीश चौराहा से जेल हाउस चौराहा, बगलाबाजार चौराहा की तरफ.
  • गोमतीनगर, हजरतगंज से अमौसी की तरफ.
  • एयरपोर्ट, कानपुर रोड से कुंवर करियप्पा चौराहा से कुंवर जगदीश चौराहा, जेल हाउस चौराहा, काशीराम स्मारक स्थल की तरफ.
  • फतेह अली तालाब चौराहा से जेल हाउस, बंगला बाजार चौराहा की तरफ.
  • रायबरेली मार्ग से तेलीबाग पुल चौराहा व बंगलाबाजार पुल चौराहा की तरफ.
  • सुभानीखेड़ा चौराहा, गन्ना अनुसंधान तिराहा से एसीपी कैंट कार्यालय मोड़ की तरफ
