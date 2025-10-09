4 साल बाद लखनऊ में मायावती की बड़ी रैली, लाखों समर्थक जमा, स्मारक स्थल पर पहुंचीं बसपा सुप्रीमो

बसपा की रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त

रैली को लेकर लखनऊ कमिश्नरेट के 2114 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है. डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने बताया कि श्रद्धा सुमन कार्यक्रम और रैली को लेकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजिनक स्थलों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है. कार्यक्रम स्थल के आसपास और भीड़ में सादे कपड़ों में भी पुलिस और एलआईयू के जवान तैनात रहेंगे. कार्यक्रम में दूसरे जिलों और प्रांतों से लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे. इस दौरान कई मार्गों पर आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. कार्यक्रम स्थल पर एंबुलेंस, दमकल वाहन भी सुरक्षा मद्देनजर तैनात किए गए हैं.

इन्हें किया गया तैनात

डीसीपी- 4, एडीसीपी- 7, एसीपी-21, इंस्पेक्टर- 69, उपनिरीक्षक- 549, महिला उपनिरीक्षक- 31, हेड कांस्टेबल- 341, महिला कांस्टेबल- 165, होमगार्ड- 182, पीएसी- 4 कंपनी, आरएएफ-1 कंपनी.