प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 अक्टूबर को नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने और मुंबई में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और राष्ट्र को समर्पित करने के लिए महाराष्ट्र का दौरा करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार पीएम मोदी नवी मुंबई पहुंचेंगे और लगभग 3 बजे नवनिर्मित नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण करेंगे. इसके बाद करीब 3.30 बजे, वह नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा मुंबई में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और राष्ट्र को समर्पित करेंगे. वह इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे. 9 अक्टूबर को लगभग 10 बजे प्रधानमंत्री मुंबई में ब्रिटेन पीएम कीर स्टारमर की मेजबानी करेंगे. दोपहर लगभग 1.40 बजे, दोनों देशों के प्रधानमंत्री मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में सीईओ फोरम में भाग लेंगे.
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर दो दिवसीय भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे
Published : October 8, 2025 at 7:41 AM IST|
Updated : October 8, 2025 at 8:21 AM IST
पीएम मोदी आज नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे
ब्रिटेन के पीएम स्टारमर मुंबई के छत्रपति अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुए
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर आज सुबह भारत पहुँचने के बाद मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुए. वह कल मुंबई के राजभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और कल ही जियो वर्ल्ड सेंटर में सीईओ फोरम और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कार्यक्रमों में भाग लेंगे.
ब्रिटेन के पीएम स्टारमर आज सुबह मुंबई हवाई अड्डे पर पहुँचे
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर आज सुबह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुँचे. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उनका स्वागत किया.