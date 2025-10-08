ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर दो दिवसीय भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे

पीएम मोदी आज नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 अक्टूबर को नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने और मुंबई में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और राष्ट्र को समर्पित करने के लिए महाराष्ट्र का दौरा करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार पीएम मोदी नवी मुंबई पहुंचेंगे और लगभग 3 बजे नवनिर्मित नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण करेंगे. इसके बाद करीब 3.30 बजे, वह नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा मुंबई में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और राष्ट्र को समर्पित करेंगे. वह इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे. 9 अक्टूबर को लगभग 10 बजे प्रधानमंत्री मुंबई में ब्रिटेन पीएम कीर स्टारमर की मेजबानी करेंगे. दोपहर लगभग 1.40 बजे, दोनों देशों के प्रधानमंत्री मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में सीईओ फोरम में भाग लेंगे.