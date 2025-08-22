राहुल गांधी का आज का कार्यक्रम

मुंगेर से यात्रा शुरू करेंगे. शहर के चंदन बाग़ चौक, बजरंगबली मंदिर के पास, मुंगेर से रहमानी फ़ाउंडेशन, भगत सिंह चौक, गोला चौक (डीजे रोड), भागलपुर रोड, बोचहा, बरियारपुर चौक, घोघा होते हुए सुल्तानगंज चौक पहुंचेंगे. लंच के बाद 4 बजे फिर से यात्रा शुरू करेंगे. सुल्तानगंज गोलंबर चौक, चंपानगर, नाथनगर से होते हुए लोहिया पुल, भगत सिंह चौक पर जनसभा करेंगे. भागलपुर शहर के घंटाघर चौक पहुंचेंगे. नवगछिया में रात्रि विश्राम