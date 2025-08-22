राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' पर शाहनवाज़ हुसैन ने कहा कि 'बिहार में राहुल गांधी की यात्रा का कोई जवाब नहीं है. सिर्फ़ चुनाव टिकट चाहने वाले ही उनके इर्द-गिर्द घूम रहे हैं. बिहार की जनता ने उनकी यात्रा को नकार दिया है. चुनाव आयोग के ख़िलाफ़ वे जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह दुर्भाग्यपूर्ण है.'
वोटर अधिकार यात्रा छठा दिन: खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचे राहुल-तेजस्वी - VOTER ADHIKAR YATRA
August 22, 2025 at 9:47 AM IST
August 22, 2025 at 10:44 AM IST
कथित वोट चोरी और बिहार में SIR के खिलाफ राहुल गांधी अधिकार यात्रा कर रहे हैं. शुक्रवार को यात्रा का छठा दिन है. छठा दिन यात्रा मुंगेर से शुरू होकर भागलपुर तक जाएगी. नवगछिया में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन यात्रा शुरू करेंगे. बता दें कि यह यात्रा 17 अगस्त रविवार को सासाराम से शुरू हुई थी. 18 अगस्त को औरंगाबाद, 19 को गया और नालंदा, 21 अगस्त को शेखपुरा और लखीसराय की यात्रा की. पहले चरण की यात्रा 24 अगस्त तक चलेगी. दूसरे चरण की यात्रा 25 अगस्त से 01 सितंबर तक है. अंतिम यात्रा पटना में भव्य समारोह के साथ संपन्न होगी.
राहुल गांधी की यात्रा को जनता ने नकारा-शाहनवाज़ हुसैन
खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव
वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी मुंगेर में हैं. इस दौरान राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव मुंगेर में खानकाह रहमानी मस्जिद का दौरा किया. मुस्लिम विद्वानों से मुलाकात की और बिहार की राजनीति पर चर्चा की.
वोट अधिकार यात्रा का शेड्यूल (दूसरा चरण)
25 अगस्त: विश्राम का दिन
26 अगस्त: सुपौल और मधुबनी की यात्रा
27 अगस्त: दरभंगा और मुजफ्फरपुर की यात्रा
28 अगस्त: सीतामढ़ी और मोतिहारी की यात्रा
29 अगस्त: बेतिया, गोपालगंज और सिवान की यात्रा
31 अगस्त: विश्राम का दिन
01 सितंबर: पटना में भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न
वोट अधिकार यात्रा का शेड्यूल (पहला चरण)
17 अगस्त: सासाराम में यात्रा संपन्न
18 अगस्त: औरंगाबाद में यात्रा संपन्न
19 अगस्त: गया व नालंदा में यात्रा संपन्न
20 अगस्त: विश्राम का दिन
21 अगस्त: शेखपुरा और लखीसराय में यात्रा संपन्न
22 अगस्त: मुंगेर और भागलपुर की यात्रा
23 अगस्त: कटिहार की यात्रा
24 अगस्त: पूर्णिया व अररिया की यात्रा
राहुल गांधी का आज का कार्यक्रम
मुंगेर से यात्रा शुरू करेंगे. शहर के चंदन बाग़ चौक, बजरंगबली मंदिर के पास, मुंगेर से रहमानी फ़ाउंडेशन, भगत सिंह चौक, गोला चौक (डीजे रोड), भागलपुर रोड, बोचहा, बरियारपुर चौक, घोघा होते हुए सुल्तानगंज चौक पहुंचेंगे. लंच के बाद 4 बजे फिर से यात्रा शुरू करेंगे. सुल्तानगंज गोलंबर चौक, चंपानगर, नाथनगर से होते हुए लोहिया पुल, भगत सिंह चौक पर जनसभा करेंगे. भागलपुर शहर के घंटाघर चौक पहुंचेंगे. नवगछिया में रात्रि विश्राम
