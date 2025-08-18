वोट अधिकार यात्रा पर प्रशांत किशोर का निशाना

बिहार बदलाव यात्रा के तहत दरभंगा पहुंचे प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया. इस दौरान राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया. बेनीपुर के बहेड़ा हाई स्कूल मैदान में पीके ने कहा कि 18 वर्षों के शासनकाल में बिहार की जो दुर्दशा हुई वह छिपी हुई नहीं है. राहुल गांधी की बिहार यात्रा पर बोलते हुए कहा कि 'उन्हें सिर्फ चुनाव के समय ही बिहार याद आता है. अन्य दिनों में वे लोग बिहारी पर हंसते हैं. बिहारी को अपमानित करने वालों को कुछ नहीं कहते. राहुल गांधी का 55 वर्ष उम्र हो गया. 'राहुल गांधी से पूछिए तेलंगाना के कांग्रेस मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी ने कहा है कि बिहार के डीएनए में मजदूरी करना है. यानी बिहारियों का काम है मजदूरी करना तो राहुल गांधी बता दें कि वह अपने लाडले मुख्यमंत्री का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं. अगर वे तेलंगाना के मुख्यमंत्री का समर्थन करते हैं तो बिहार में वोट मांगने के लिए क्यों आए हैं ?