जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने वोट अधिकार यात्रा पर कहा कि 'पप्पू और टप्पू दोनों युवराज पार्टी बचाने के अभियान में लग गए हैं. एक 90 चुनाव अपने नेतृत्व में हार चुके हैं. दूसरा हर फील्ड में असफल रहे हैं. पढ़ाई में पहले असफल रहे फिर क्रिकेट में असफल रहे. अब बिहार की जनता अंतिम रूप से दोनों को घर में बैठाने वाली है. एक युवराज के दादी के समय देश में इमरजेंसी लगा था. दूसरे युवराज के समय बंदूक पर वोट लूट लिया जाता था. दोनों नेता वोट लूटने वाले हैं. आज वोट के अधिकार की बात कर रहे हैं. इससे अधिक हास्यासपद क्या हो सकता है?
औरंगाबाद सूर्य मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद दूसरे दिन वोट अधिकार यात्रा पर निकले राहुल-तेजस्वी - VOTE ADHIKAR YATRA
Published : August 18, 2025 at 9:34 AM IST|
Updated : August 18, 2025 at 11:41 AM IST
बिहार में SIR के खिलाफ महागठबंधन की ओर से अभियान चलाया जा रहा है. सोमवार को राहुल गांधी दूसरे दिन वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं. पहले दिन सासाराम में जनसभा के बाद यात्रा की शुरुआत हुई. सोमवार को औरंगाबाद से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं. यह यात्रा 16 दिनों की होगी जो 1 सितंबर को पटना में भव्य समारोह के आयोजन के साथ संपन्न होगी.
'दोनों युवराज पप्पू..' उमेश कुशवाहा राहुल-तेजस्वी को दिखाया आइना
'तेजस्वी यादव की बुद्धि पर हंसी आती है..', खैनी-चूना वाले बयान पर नित्यानंद का पलटवार
'मोदी को उखाड़ फेंकेंगे' लालू यादव के इस बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि '20 साल पहले बिहार की जनता ने आपको उखाड़ कर फेंक दिया. इन्हें समझ लेना चाहिए कि जंगलराज, अपराधियों को संरक्षण देने वालों की वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है. खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाएगा वाले तेजस्वी के बयान पर कहा कि 'तेजस्वी यादव की बुद्धि पर हंसी आती है. वे बेतुकी बातें करते हैं. विकास की बात हम लोग कर रहे हैं तो वह खैनी चूना की बात कर रहे हैं. मोदी जी ने बिहार को, देश को चूना नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने बिहार के विकास के लिए 3 लाख करोड़ राशि अतिरिक्त दी.
वोट अधिकार यात्रा पर प्रशांत किशोर का निशाना
बिहार बदलाव यात्रा के तहत दरभंगा पहुंचे प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया. इस दौरान राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया. बेनीपुर के बहेड़ा हाई स्कूल मैदान में पीके ने कहा कि 18 वर्षों के शासनकाल में बिहार की जो दुर्दशा हुई वह छिपी हुई नहीं है. राहुल गांधी की बिहार यात्रा पर बोलते हुए कहा कि 'उन्हें सिर्फ चुनाव के समय ही बिहार याद आता है. अन्य दिनों में वे लोग बिहारी पर हंसते हैं. बिहारी को अपमानित करने वालों को कुछ नहीं कहते. राहुल गांधी का 55 वर्ष उम्र हो गया. 'राहुल गांधी से पूछिए तेलंगाना के कांग्रेस मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी ने कहा है कि बिहार के डीएनए में मजदूरी करना है. यानी बिहारियों का काम है मजदूरी करना तो राहुल गांधी बता दें कि वह अपने लाडले मुख्यमंत्री का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं. अगर वे तेलंगाना के मुख्यमंत्री का समर्थन करते हैं तो बिहार में वोट मांगने के लिए क्यों आए हैं ?
वोट अधिकार यात्रा पर निकले राहुल-तेजस्वी
औरंगाबाद सूर्य मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद दूसरे दिन वोट अधिकार यात्रा पर राहुल-तेजस्वी निकल चुके हैं. पीछे-पीछे हजारों की संख्या में समर्थक झंडा लिए चल रहे हैं. यह यात्रा औरंगाबाद से गया तक जाएगी. 19 अगस्त को गया और नालंदा में यात्रा निकाली जाएगी.
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने औरंगाबाद सूर्य मंदिर में पूजा-अर्चना की
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने औरंगाबाद सूर्य मंदिर में पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्हें मंदिर प्रशासन की ओर से तस्वीर भेंट की गयी. यहां से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे.
'वोट चोरी' नहीं होने देंगे-कांग्रेस
वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कांग्रेस ने कहा कि बिहार की जनता का बेशुमार प्यार और आशीर्वाद लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं. संकल्प वही है, हम बिहार में 'वोट चोरी' नहीं होने देंगे, लोगों के अधिकार नहीं छिनने देंगे.
औरंगाबाद सूर्य मंदिर में राहुल-तेजस्वी ने की पूजा
लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव औरंगाबाद के सूर्य मंदिर पहुंचे. यहां पूजा अर्चना करने के बाद यात्रा पर निकलेंगे. इस दौरान हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे.
थोड़ी देर में औरंगाबाद से वोट अधिकार यात्रा शुरू करेंगे राहुल-तेजस्वी
सोमवार को औरंगाबाद से वोट अधिकार यात्रा शुरुआत होने जा रही है. औरंगाबाद के कुटुंबा से यात्रा की शुरुआत के बाद राहुल गांधी देव सूर्य मंदिर जाएंगे. इसके बाद आगे की यात्रा शुरू होगी. औरंगाबाद से गया जाएंगे.
औरंगाबाद और गया में वोट अधिकार यात्रा को लेकर समर्थकों में उत्साह
औरंगाबाद और गया में वोट अधिकार यात्रा को लेकर समर्थकों में उत्साह है. महागठबंधन के कार्यकर्ता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के स्वागत की तैयारी में हैं. सोमवार को औरंगाबाद होते हुए गया को पहुंचेंगे. उनके स्वागत के लिए दर्जनों स्थानों पर तैयारियां की गई है. सोमवार को औरंगाबाद के रास्ते टिकारी विधानसभा क्षेत्र में करमा मोड़ से टिकारी, अहियापुर पंचानपुर होते सेंट्रल यूनिवर्सिटी और फिर गया में उनका कार्यक्रम होगा. वजीरगंज में रात्रि विश्राम करेंगे. इसको लेकर टिकारी विधानसभा क्षेत्र में खासा उत्साह है. राजद के वरिष्ठ नेता विनोद यादव ने बताया कि 'आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का आगमन होना है. मतदाता अधिकार यात्रा के तहत वे गया के क्षेत्र में पहुंचेगे. राहुल गांधी को व्यापक जन समर्थन भी मिल रहा है.' राजद युवा नेता प्रभात कुमार रंजन ने बताया कि 'राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के कार्यक्रम को लेकर हमारी ओर से पूरी तैयारी है.'
वोट अधिकार यात्रा का दूसरा चरण
25 अगस्त: विश्राम का दिन
26 अगस्त: सुपौल, मधुबनी
27 अगस्त: दरभंगा, मुजफ्फरपुर
28 अगस्त: सीतामढ़ी, मोतिहारी
29 अगस्त: बेतिया, गोपालगंज, सिवान
31 अगस्त: विश्राम का दिन
01 सितंबर: पटना में भव्य समापन समारोह के साथ यात्रा संपन्न होगी
वोट अधिकार यात्रा का शेड्यूल (पहला चरण)
17 अगस्त: सासाराम में संपन्न
18 अगस्त: औरंगाबाद में सोमवार को शुरू
19 अगस्त: गया और नालंदा
20 अगस्त: विश्राम का दिन
21 अगस्त: शेखपुरा, लखीसराय
22 अगस्त: मुंगेर, भागलपुर
23 अगस्त: कटिहार में यात्रा की शुरुआत
24 अगस्त: पूर्णिया और अररिया
18 अगस्त सोमवार का कार्यक्रम
- 08:00 AM: अम्बा-कुटुंबा से यात्रा की शुरुआत
- 09:30 AM: देव के सूर्य मंदिर का दौरा
- 12:00 PM: के बाद गुरारू गया में लंच
- 06:30 PM: गया के खालिस पार्क चौक पर जनसभा
- 08:00 PM: के बाद गांधी रसलपुर क्रिकेट ग्राउंड में विश्राम
आज औरंगाबाद से शुरू होगी यात्रा
रविवार को सासाराम में जनसभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी डेहरी ऑन सोन होते हुए औरंगाबाद के लिए रवाना हो गए. सोमवार को औरंगाबाद से यात्रा की शुरुआत करेंगे. रविवार शाम ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित कई नेता औरंगाबाद पहुंच गए थे. रात में विश्राम करने के बाद सोमवार की सुबह यात्रा शुरू करेंगे.
