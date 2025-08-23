ETV Bharat / bharat

'FIR से नहीं डरते है..' बोले तेजस्वी- 'जुमला बोलना भी अपराध हो गया है' - VOTER ADHIKAR YATRA LIVE

कटिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 23, 2025 at 10:27 AM IST

Updated : August 23, 2025 at 10:35 AM IST

1 Min Read
कटिहार: बिहार में SIR को लेकर चल रही वोटर अधिकार यात्रा का आज सातवां दिन है. राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो चुकी है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं. वोटर अधिकार यात्रा का कारवां फिलहाल कटिहार के कुर्सेला पहुंच चुका है. जिले में 90 किलोमीटर की दूरी इस यात्रा के दौरान तय किया जाना है. सिमरिया में दिन के बारह बजे तो कदवा में शाम के साढ़े छह बजे मुख्य सभा होनी है. कुर्सेला में सड़क के रास्ते एंट्री लेने के बाद यह कारवां अब समेली , गेड़ाबाड़ी की ओर निकल चुकी है. वोटर अधिकार यात्रा में कटिहार सांसद तारिक अनवर , कदवा विधायक शकील अहमद खान समेत कई लोग शामिल हैं.

10:41 AM, 23 Aug 2025 (IST)

'FIR से कौन डरता है, जुमला बोलना भी अपराध हो गया है'- तेजस्वी यादव

वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने कटिहार पहुंचे राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि FIR से कौन डरता है? 'जुमला' शब्द कहना भी अपराध हो गया है. वे सच बोलने से घबराते हैं. हम किसी FIR से नहीं डरते और हम सच बोलते हैं.

10:37 AM, 23 Aug 2025 (IST)

तेजस्वी पर यूपी-महाराष्ट्र में केस दर्ज होने पर शकील अहमद का हमला, बोले- 'इससे क्या फर्क पड़ता है?'

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर महाराष्ट्र और यूपी में केस दर्ज होने पर कांग्रेस ने हमला किया है. तेजस्वी पर पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है. केस दर्ज होने पर कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा कि भले ही एक हजार FIR दर्ज हो जाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है? यह यात्रा भाजपा के विचारों से आज़ादी पाने के लिए है. हम अपना लक्ष्य हासिल करेंगे. हम वोट चोरी नहीं होने देंगे.

10:41 AM, 23 Aug 2025 (IST)

'FIR से कौन डरता है, जुमला बोलना भी अपराध हो गया है'- तेजस्वी यादव

10:37 AM, 23 Aug 2025 (IST)

तेजस्वी पर यूपी-महाराष्ट्र में केस दर्ज होने पर शकील अहमद का हमला, बोले- 'इससे क्या फर्क पड़ता है?'

Last Updated : August 23, 2025 at 10:35 AM IST

