वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने कटिहार पहुंचे राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि FIR से कौन डरता है? 'जुमला' शब्द कहना भी अपराध हो गया है. वे सच बोलने से घबराते हैं. हम किसी FIR से नहीं डरते और हम सच बोलते हैं.
'FIR से नहीं डरते है..' बोले तेजस्वी- 'जुमला बोलना भी अपराध हो गया है' - VOTER ADHIKAR YATRA LIVE
Published : August 23, 2025 at 10:27 AM IST|
Updated : August 23, 2025 at 10:35 AM IST
'FIR से कौन डरता है, जुमला बोलना भी अपराध हो गया है'- तेजस्वी यादव
तेजस्वी पर यूपी-महाराष्ट्र में केस दर्ज होने पर शकील अहमद का हमला, बोले- 'इससे क्या फर्क पड़ता है?'
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर महाराष्ट्र और यूपी में केस दर्ज होने पर कांग्रेस ने हमला किया है. तेजस्वी पर पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है. केस दर्ज होने पर कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा कि भले ही एक हजार FIR दर्ज हो जाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है? यह यात्रा भाजपा के विचारों से आज़ादी पाने के लिए है. हम अपना लक्ष्य हासिल करेंगे. हम वोट चोरी नहीं होने देंगे.
