बिहार चुनाव : NDA और महागठबंधन का सीट बंटवारा कहां फंसा?, मांझी बोले- 'यहां कोई झगड़ा नहीं है'
Published : October 8, 2025 at 11:11 AM IST|
Updated : October 8, 2025 at 11:25 AM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है. लेकिन सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन और एनडीए में खींचतान जारी है. एनडीए में लोजपा (आर) के चिराग पासवान मनचाही सीटों की मांग पर अड़े हैं. हम प्रमुख जीतन राम मांझी नाराज होकर दिल्ली चले गए. दूसरी तरफ महागठबंधन में मुकेश सहनी और कांग्रेस ने सीटों को लेकर पेंच फंसा दिया है.
मांझी बोले- कोई झगड़ा नहीं.. सीटें मांग रहे हैं
बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच - चिराग
LJP(R) अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "आज मेरे नेता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए संकल्प दिवस के रूप में है। बिहार और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ LJP(R) का हर कार्यकर्ता चुनावी रण में उतरेगा। लक्ष्य बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है."
'कोई समस्या नहीं, आज समाधान निकलेगा' - जेडीयू
बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, "NDA के सभी वरिष्ठ नेता एक साथ बैठेंगे और जो भी समस्या है उसका समाधान निकालेंगे. हम पहले भी समाधान निकालते रहे हैं, आज भी समाधान निकलेगा, कोई समस्या नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है."
अपने नेता की चिंता करें, RJD का BJP को जवाब
RJD नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा, "कौन गंभीर है, कौन गंभीर नहीं है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है. अपनी पार्टी की चिंता करें, अपने गठबंधन की चिंता करें. अपने नेता की चिंता करें. सरकार जा रही है. NDA की विदाई हो रही है इसलिए कुछ तो प्रलाप करना है. इस बार जनता चाहती है सिर्फ तेजस्वी सरकार, महागठबंधन सरकार."
INDI डिप्रेशन में.. इनका टायर पंक्चर : BJP
बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, "INDI गठबंधन के नेता डिप्रेशन में चले गए हैं, उनके टायर पंक्चर हो गए हैं. जनता ने INDI गठबंधन, कांग्रेस और राजद को नकार दिया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का इतना विकास हुआ है. बिहार की जनता विकास पसंद करती है, उन्हें जंगलराज, अपहरण और नरसंहार पसंद नहीं है."
NDA नेतृत्व का चेहरा नीतीश कुमार : गिरिराज सिंह
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "NDA नेतृत्व का चेहरा नीतीश कुमार हैं. सीटों के बारे में जल्द ही बता दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल कहा कि तेजस्वी यादव RJD के मुख्यमंत्री चेहरे होंगे, महागठबंधन के नहीं. अब लालू यादव हताश हैं और महागठबंधन का नेतृत्व भी अभी तय नहीं हुआ है. NDA की नीति, नेतृत्व और नीयत सब तय है. कोई नाराज़गी नहीं है."
इस बार NDA इतिहास बनाएगा - अशोक चौधरी
बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, "NDA ऐसा इतिहास बनाएगा कि 2010 का भी रिकॉर्ड टूटेगा. जिस तरह की गंभीर राजनीति राहुल गांधी को लोकसभा नेता प्रतिपक्ष होने के नाते करनी चाहिए उतनी गंभीर राजनीति वे करते नहीं है. वे बवंडर की तरह आते हैं और बवंडर की तरह चले जाते हैं."
