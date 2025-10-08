बिहार चुनाव : NDA और महागठबंधन का सीट बंटवारा कहां फंसा?, मांझी बोले- 'यहां कोई झगड़ा नहीं है'

मांझी बोले- कोई झगड़ा नहीं.. सीटें मांग रहे हैं

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, "सीटों को लेकर हमारे यहां कोई झगड़ा नहीं है. हम मान्यता प्राप्त सीटें मांग रहे हैं, यानी बिहार विधानसभा में हमारी पार्टी को मान्यता प्राप्त हो जाए, इसके लिए पर्याप्त सीटें चाहिए. यह अपेक्षा इसलिए है क्योंकि हम कोई मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते. हम बस चाहते हैं कि हमारी पार्टी को मान्यता मिले, इसलिए यही हमारी मुख्य मांग है."