महागठबंधन पर JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि "ये ऐसा गठबंधन है. जिसमें सबको पता है कि ये गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं चलेगा. सबको दबाव बनाकर सीटें निकाल लेनी हैं. वहीं, अगर कांग्रेस को लगता है कि उनका अपमान हो रहा है तो उन्हें महागठबंधन से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए. तेजस्वी यादव के इशारे पर ही मुकेश सहनी कांग्रेस को अपमानित करने का काम कर रहे हैं".
सीएम नीतीश के आवास पर JDU की अहम बैठक, चिराग ने भी बुलाई इमरजेंसी मीटिंग
Published : October 9, 2025 at 9:00 AM IST|
Updated : October 9, 2025 at 10:05 AM IST
कांग्रेस को महागठबंधन से तोड़ लेना चाहिए रिश्ता: राजीव रंजन प्रसाद, JDU नेता
मंत्री अशोक चौधरी बोले सीटों के बंटवारे के लेकर सबकुछ ठीक
NDA में सीटों के बंटवारे को लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि "हम बार-बार बोल रहे हैं कि NDA में सब कुछ अच्छा है. सीटों पर बात चल रही है. सभी पार्टी के कार्यकर्ता और लोग हैं, जिन्हें संतुष्ट करना है. एक-दो दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा".
सीएम नीतीश ने आज 10 बजे बुलाई अहम बैठक, उम्मीदवारों के नामों को दिया जाएगा अंतिम रूप
आज सुबह 10 बजे सीएम नीतीश कुमार ने सीटों के बंटवारे की आधिकारिक घोषणा से पहले जेडीयू की अहम बैठक बुलाई है. मीटिंग का मुख्य एजेंडा बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देना है.
नये वोटरों को मिलेगा वोटर कार्ड
बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं. जिससे आज से नए मतदाताओं को उनके वोटर कार्ड मिलना शुरू हो जाएंगे. चुनाव आयोग ने 15 दिनों के भीतर सभी पात्र मतदाताओं तक वोटर कार्ड पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. ये नये वोटर कार्ड डाक विभाग के जरिए भेजे जाएंगे. इसके अलावा जिन मतदाताओं ने अपना नाम, पता, फोटो या उम्र में बदलाव करवाया है, उन्हें भी नया वोटर कार्ड दिया जाएगा.
आज राबड़ी आवास में दोपहर को होगी आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक
आज राबड़ी आवास पर आरजेडी ने दोपहर को उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. मीटिंग में RJD के राज्य संसदीय बोर्ड और केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य शामिल होंगे. बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची को आखिरी रूप देना है.