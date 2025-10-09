सीएम नीतीश के आवास पर JDU की अहम बैठक, चिराग ने भी बुलाई इमरजेंसी मीटिंग

कांग्रेस को महागठबंधन से तोड़ लेना चाहिए रिश्ता: राजीव रंजन प्रसाद, JDU नेता

महागठबंधन पर JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि "ये ऐसा गठबंधन है. जिसमें सबको पता है कि ये गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं चलेगा. सबको दबाव बनाकर सीटें निकाल लेनी हैं. वहीं, अगर कांग्रेस को लगता है कि उनका अपमान हो रहा है तो उन्हें महागठबंधन से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए. तेजस्वी यादव के इशारे पर ही मुकेश सहनी कांग्रेस को अपमानित करने का काम कर रहे हैं".