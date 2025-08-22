बोधगया के मगध विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं. मंच पर पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम, जीतन राम मांझी, ललन सिंह आदि नेता मौजूद हैं.
गया पहुंचे पीएम मोदी, सभा स्थल पर उमड़ी लाखों लोगों की भीड़ - PM MODI BIHAR VISIT
Published : August 22, 2025 at 9:45 AM IST|
Updated : August 22, 2025 at 11:04 AM IST
LIVE FEED
गया पहुंचे पीएम मोदी
गया एयरपोर्ट पहुंचे पीएम मोदी
पीएम मोदी गया एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं. यहां से हेलीकॉप्टर से सभास्थल की ओर रवाना होंगे. गया में पीएम मोदी को सुनने के लिए लाखों की संख्या में जनता इंतजार कर रही है. इस दौरान पीएम मोदी बिहार वासियों को 13000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे.
युवा-बुजुर्ग, महिलाओं की उमड़ी भीड़
गया जी में पीएम मोदी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है. सड़कों पर युवा-बुजुर्ग, माता-बहनों को सैलाब उमड़ा है. लाखों-लाख की भीड़ पहुंच रही है.
पीएम मोदी का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक: नारायण प्रसाद मांझी
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (से.) के जिलाध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा. करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयावासियों को देंगे. वहीं कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह है. जगह-जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं. अहले सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया है. कार्यक्रम को लेकर बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया है. प्रशासनिक व्यवस्था भी दुरुस्त है. कहीं कोई परेशानी नहीं है. सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं.
पीएम के कार्यक्रम में लोगों का आना शुरू
बोधगया के मगध विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर लोगों का आना शुरू हो गया है. लोग कतारबद्ध होकर सभास्थल तक पहुंच रहे हैं. जिन लोगों को पास निर्गत किया गया है, वही लोग कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश कर रहे हैं. जगह-जगह पर पार्किंग बनाई गई है.
इस साल 8वीं बार बिहार आ रहे पीएम मोदी
गया जी की रैली में नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे. प्रधानमंत्री इससे पहले 18 जुलाई को मोतिहारी में रैली की थी और हजारों करोड़ की योजना का तोहफा दिया था. उससे पहले 20 जून को सिवान में रैली की थी. 29 मई को पटना में प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था और 30 मई को शाहाबाद के बिक्रमगंज में जनसभा की थी. 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के मौके पर मधुबनी में प्रधानमंत्री ने बड़ी जनसभा की थी और वहां भी हजारों करोड़ों की योजना का तोहफा बिहार को दिया था. 2 मार्च को प्रधानमंत्री औरंगाबाद में भी बड़ी जनसभा की थी और हजारों करोड़ों की योजना का तोहफा दिया था. 24 फरवरी को भागलपुर में बड़ी रैली की थी तो इस साल हर महीने प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बिहार में हो रहा है.
13 हजार करोड़ की देंगे सौगात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 महीने में 8 वीं बार बिहार आ रहे हैं. गयाजी में आयोजित रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए घटक दल के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे . प्रधानमंत्री गया जी से जहां बिजली, रेल, सड़क, स्वास्थ्य, आवास और जल आपूर्ति जुड़ी योजनाओ का उपहार देंगे तो वहीं बेगूसराय में सिक्स लेन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे. गया जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री बक्सर में 660 मेगावाट क्षमता का थर्मल पावर प्लांट, मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, एन एच 31 का बख्तियारपुर से मोकामा क्षेत्र 4 लेन पथ, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मुंगेर में एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क योजना, औरंगाबाद बोधगया और जहानाबाद में जल आपूर्ति परियोजना, गया जी और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन, इसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश भी दिलाएंगे.
प्रधानमंत्री का बिहार में 53वां दौरा-शाहनवाज़ हुसैन
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज़ हुसैन ने पीएम के बिहार दौरा को लेकर कहा कि 'प्रधानमंत्री का बिहार में 53वां दौरा है. पीएम के आने को लेकर लोगों में काफ़ी खुशी है. पूरा राज्य उनके स्वागत के लिए तैयार है.
पीएम मोदी की प्राथमिकता बिहार: चिराग पासवान
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर कहा कि 'मैंने इस बात को बार-बार कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता बिहार है. उनका 9वीं बार बिहार आना दर्शाता है कि एक विकसित बिहार का संकल्प पीएम की प्राथमिकता है. वे एक बार फिर हजारों-करोड़ों की सौगात बिहार और बिहारियों को समर्पित करेंगे.
आवास योजना के तहत गृह प्रवेश
गयाजी से पीएम मोदी 12000 ग्रामीण और 4260 शहरी परिवारों का गृहप्रवेश कराएंगे.
चौसा थर्मल पावर का होगा उद्घाटन
पीएम मोदी गया से बक्सर जिले में थर्मल पावर प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे. 6 हजार 878 करोड़ की लागत से 660 मेगावार्ट क्षमता वाला चौसा थर्मल पावर का उद्घाटन करेंगे.
1.870 करोड़ की लागत से बना है सिमरिया पुल
पीएम मोदी आज बेगूसराय में 6 लेन सिमरिया पुल का उद्घाटन करेंगे. एनएच 31 पर बना यह पुल 8.15 किमी लंबा है. पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीथा संपर्क स्थापित करेगा. यह पुल पहले से मौजूद 2 लेन वाला राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है.
पीएम मोदी का कार्यक्रम
10:25 AM: गया एयरपोर्ट पहुंचेंगे
10:50 AM: बोधगया हेलीपैड पहुंचेंगे
10:55 AM: सभा स्थल के लिए रवाना होंगे
11:00 AM-12:15 PM: प्रधानमंत्री जनसभा करेंगे और योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे
12:25 PM: बोधगया हेलीपैड पर पहुंचेंगे
12:30 PM: सिमरिया पुल के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना होंगे
01:20 PM: प्रधानमंत्री सिमरिया हेलीपैड पर पहुंचेंगे
01:25 PM: नरेंद्र मोदी सिमरिया हेलीपैड से पुल के लिए रवाना होंगे
20 मिनट सिमरिया पुल पर रहेंगे और लोगों का अभिवादन करेंगे
01:55 PM: सिमरिया हेलीपैड के लिए रवाना होंगे
02:45 PM: पटना पहुंचेंगे
02:50 PM: प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होंगे
LIVE FEED
गया पहुंचे पीएम मोदी
बोधगया के मगध विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं. मंच पर पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम, जीतन राम मांझी, ललन सिंह आदि नेता मौजूद हैं.
गया एयरपोर्ट पहुंचे पीएम मोदी
पीएम मोदी गया एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं. यहां से हेलीकॉप्टर से सभास्थल की ओर रवाना होंगे. गया में पीएम मोदी को सुनने के लिए लाखों की संख्या में जनता इंतजार कर रही है. इस दौरान पीएम मोदी बिहार वासियों को 13000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे.
युवा-बुजुर्ग, महिलाओं की उमड़ी भीड़
गया जी में पीएम मोदी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है. सड़कों पर युवा-बुजुर्ग, माता-बहनों को सैलाब उमड़ा है. लाखों-लाख की भीड़ पहुंच रही है.
पीएम मोदी का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक: नारायण प्रसाद मांझी
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (से.) के जिलाध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा. करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयावासियों को देंगे. वहीं कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह है. जगह-जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं. अहले सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया है. कार्यक्रम को लेकर बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया है. प्रशासनिक व्यवस्था भी दुरुस्त है. कहीं कोई परेशानी नहीं है. सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं.
पीएम के कार्यक्रम में लोगों का आना शुरू
बोधगया के मगध विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर लोगों का आना शुरू हो गया है. लोग कतारबद्ध होकर सभास्थल तक पहुंच रहे हैं. जिन लोगों को पास निर्गत किया गया है, वही लोग कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश कर रहे हैं. जगह-जगह पर पार्किंग बनाई गई है.
इस साल 8वीं बार बिहार आ रहे पीएम मोदी
गया जी की रैली में नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे. प्रधानमंत्री इससे पहले 18 जुलाई को मोतिहारी में रैली की थी और हजारों करोड़ की योजना का तोहफा दिया था. उससे पहले 20 जून को सिवान में रैली की थी. 29 मई को पटना में प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था और 30 मई को शाहाबाद के बिक्रमगंज में जनसभा की थी. 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के मौके पर मधुबनी में प्रधानमंत्री ने बड़ी जनसभा की थी और वहां भी हजारों करोड़ों की योजना का तोहफा बिहार को दिया था. 2 मार्च को प्रधानमंत्री औरंगाबाद में भी बड़ी जनसभा की थी और हजारों करोड़ों की योजना का तोहफा दिया था. 24 फरवरी को भागलपुर में बड़ी रैली की थी तो इस साल हर महीने प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बिहार में हो रहा है.
13 हजार करोड़ की देंगे सौगात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 महीने में 8 वीं बार बिहार आ रहे हैं. गयाजी में आयोजित रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए घटक दल के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे . प्रधानमंत्री गया जी से जहां बिजली, रेल, सड़क, स्वास्थ्य, आवास और जल आपूर्ति जुड़ी योजनाओ का उपहार देंगे तो वहीं बेगूसराय में सिक्स लेन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे. गया जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री बक्सर में 660 मेगावाट क्षमता का थर्मल पावर प्लांट, मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, एन एच 31 का बख्तियारपुर से मोकामा क्षेत्र 4 लेन पथ, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मुंगेर में एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क योजना, औरंगाबाद बोधगया और जहानाबाद में जल आपूर्ति परियोजना, गया जी और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन, इसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश भी दिलाएंगे.
प्रधानमंत्री का बिहार में 53वां दौरा-शाहनवाज़ हुसैन
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज़ हुसैन ने पीएम के बिहार दौरा को लेकर कहा कि 'प्रधानमंत्री का बिहार में 53वां दौरा है. पीएम के आने को लेकर लोगों में काफ़ी खुशी है. पूरा राज्य उनके स्वागत के लिए तैयार है.
पीएम मोदी की प्राथमिकता बिहार: चिराग पासवान
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर कहा कि 'मैंने इस बात को बार-बार कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता बिहार है. उनका 9वीं बार बिहार आना दर्शाता है कि एक विकसित बिहार का संकल्प पीएम की प्राथमिकता है. वे एक बार फिर हजारों-करोड़ों की सौगात बिहार और बिहारियों को समर्पित करेंगे.
आवास योजना के तहत गृह प्रवेश
गयाजी से पीएम मोदी 12000 ग्रामीण और 4260 शहरी परिवारों का गृहप्रवेश कराएंगे.
चौसा थर्मल पावर का होगा उद्घाटन
पीएम मोदी गया से बक्सर जिले में थर्मल पावर प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे. 6 हजार 878 करोड़ की लागत से 660 मेगावार्ट क्षमता वाला चौसा थर्मल पावर का उद्घाटन करेंगे.
1.870 करोड़ की लागत से बना है सिमरिया पुल
पीएम मोदी आज बेगूसराय में 6 लेन सिमरिया पुल का उद्घाटन करेंगे. एनएच 31 पर बना यह पुल 8.15 किमी लंबा है. पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीथा संपर्क स्थापित करेगा. यह पुल पहले से मौजूद 2 लेन वाला राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है.
पीएम मोदी का कार्यक्रम
10:25 AM: गया एयरपोर्ट पहुंचेंगे
10:50 AM: बोधगया हेलीपैड पहुंचेंगे
10:55 AM: सभा स्थल के लिए रवाना होंगे
11:00 AM-12:15 PM: प्रधानमंत्री जनसभा करेंगे और योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे
12:25 PM: बोधगया हेलीपैड पर पहुंचेंगे
12:30 PM: सिमरिया पुल के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना होंगे
01:20 PM: प्रधानमंत्री सिमरिया हेलीपैड पर पहुंचेंगे
01:25 PM: नरेंद्र मोदी सिमरिया हेलीपैड से पुल के लिए रवाना होंगे
20 मिनट सिमरिया पुल पर रहेंगे और लोगों का अभिवादन करेंगे
01:55 PM: सिमरिया हेलीपैड के लिए रवाना होंगे
02:45 PM: पटना पहुंचेंगे
02:50 PM: प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होंगे