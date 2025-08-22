13 हजार करोड़ की देंगे सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 महीने में 8 वीं बार बिहार आ रहे हैं. गयाजी में आयोजित रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए घटक दल के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे . प्रधानमंत्री गया जी से जहां बिजली, रेल, सड़क, स्वास्थ्य, आवास और जल आपूर्ति जुड़ी योजनाओ का उपहार देंगे तो वहीं बेगूसराय में सिक्स लेन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे. गया जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री बक्सर में 660 मेगावाट क्षमता का थर्मल पावर प्लांट, मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, एन एच 31 का बख्तियारपुर से मोकामा क्षेत्र 4 लेन पथ, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मुंगेर में एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क योजना, औरंगाबाद बोधगया और जहानाबाद में जल आपूर्ति परियोजना, गया जी और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन, इसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश भी दिलाएंगे.