13 अक्टूबर को आ सकती है NDA की पहली लिस्ट, चिराग पासवान को मनाने फिर पहुंचे नित्यानंद राय

BIHAR ELECTIONS 2025
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 10, 2025 at 9:03 AM IST

Updated : October 10, 2025 at 9:20 AM IST

1 Min Read
पटना: प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने गुरुवार को बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. जन सुराज ने 51 उम्मीदवारों का ऐलान किया है. इधर, एनडीए और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर जबरदस्त खींचतान चल रही है. सूत्रों की माने तो 13 अक्टूबर एनडीए अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है. वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन आज से शुरू हो रहा है. पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होना है.

LIVE FEED

11:07 AM, 10 Oct 2025 (IST)

सब कुछ तय, साझा ऐलान की प्रतीक्षा कीजिए- जेडीयू

जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने बिहार चुनाव में एनडीए के सीट बंटवारे पर कहा, "अब सब कुछ तय हो चुका है. साझा ऐलान की प्रतीक्षा कीजिए. कहीं कोई असमंजस नहीं है. पांचों घटक दलों के बीच जो बातचीत होनी थी, वह पूरी हो चुकी है. यह अप्रत्याशित नहीं है. पहले भी, जब भी आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव होते रहे हैं, सीट बंटवारे के फैसले हुए हैं. जल्द ही घोषणा होगी, और पूरी मजबूती के साथ एनडीए ने अपने लक्ष्य को हासिल करने का मन बना लिया है. जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है. अगली सरकार बनने जा रही है, और नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे."

10:58 AM, 10 Oct 2025 (IST)

नित्यानंद राय और चिराग पासवान की मुलाकात

बिहार चुनाव के लिए NDA सीट बंटवारे पर बातचीत जारी रहने के बीच भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री और LJP(RV) प्रमुख चिराग पासवान के आवास पर पहुंचे. दोनों नेताओं के बीच सीटों को लेकर बातचीत चल रही है.

10:33 AM, 10 Oct 2025 (IST)

बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे पटना... सहयोगी दलों के साथ करेंगे बातचीत

आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंच चुके हैं, जहां वो सीट बंटवारे को लेकर सभी सहयोगी दलों के नेताओं से बातचीत करेंगे. सूत्रों के अनुसार,12-13 अक्टूबर तक एनडीए की तरफ से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है.

10:30 AM, 10 Oct 2025 (IST)

दिल्ली में आज एक बार फिर नित्यानंद राय चिराग से करेंगे मुलाकात

बीते गुरुवार को हुई मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और चिराग पासवान की आज एक बार फिर मुलाकात होगी. चिराग के आवास पर यह मुलाकात हो सकती है. दो दिन में ये चौथी बार होगा जब नित्यानंद राय चिराग के आवास पहुंचेंगे.

10:18 AM, 10 Oct 2025 (IST)

सरकारी नौकरी की घोषणा सिर्फ चुनावी बुलबुला: अशोक चौधरी, मंत्री बिहार सरकार

बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा 'हर घर में सरकारी नौकरी' दिए जाने की घोषणा पर कहा कि "ये तो 'चुनावी बुलबुला' है. राजद के लोगों के प्रति प्रदेश में लोगों के मन में क्या भाव है और लोग क्या चाहते हैं ये मायने रखता है. ये चुनावी स्टंट है. प्रदेश के लोगों को पता है कि नीतीश कुमार स्थिर सरकार चलाते हैं. सिर्फ नौकरी के बदौलत वे सनसनी फैलाने का काम करना चाहते हैं. मुझे नहीं लगता कि जनता इसे स्वीकार करेगी."

10:16 AM, 10 Oct 2025 (IST)

पटना समेत इन जिलों में होगा पहले चरण का मतदान

18 जिलों की 121 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया आज शुरू हो जाएगी. गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, खगड़िया, बेगुसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिले में पहले चरण का मतदान होगा.

10:03 AM, 10 Oct 2025 (IST)

SIR को लेकर चुनाव पदाधिकारी बोले अभी तक नहीं मिली अपील

बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी है कि बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 2025 के दौरान 9 अक्टूबर तक सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 24(ए) के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी को कोई अपील प्राप्त नहीं हुई है.

9:45 AM, 10 Oct 2025 (IST)

नामांकन स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

हर नामांकन स्थल पर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है.हर प्रत्याशी को केवल तीन वाहन के साथ प्रवेश की अनुमति है. 100 मीटर की परिधि में सुरक्षा बलों के अतिरिक्त कोई अंगरक्षक नहीं रहेगा. वीएनएसएस की धारा 163 लागू है. पूरी नामांकन प्रक्रिया वीडियोग्राफी होगी.

9:30 AM, 10 Oct 2025 (IST)

राबड़ी आवास पर आज होगी राज्य और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की अहम बैठक

आज दोपहर को राबड़ी आवास पर RJD के राज्य और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की अहम बैठक होने जा रही है. मीटिंग में RJD के राज्य संसदीय बोर्ड और केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य शामिल होंगे. बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची को आखिरी रूप देना है.

9:17 AM, 10 Oct 2025 (IST)

अनंत सिंह 14 अक्टूबर को करेंगे नामांकन?

हाल ही में जेल से छूटे बाहुबली अनंत सिंह के 14 अक्टूबर को नामांकन करेंगे. अनंत सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 14 अक्टूबर को 10 बजे सुबह वो नामांकन करेंगे.

9:05 AM, 10 Oct 2025 (IST)

JDU के पूर्व सांसद छोड़ेंगे पार्टी?

बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका लगा है. सूत्रों की माने तो पार्टी के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा इस्तीफा देकर लालू की पार्टी आरजेडी में शामिल हो सकते हैं. सूत्रों की माने तो संतोष कुशवाहा आरजेडी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. उनके नीतीश कुमार की मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की चर्चा हैं.

Last Updated : October 10, 2025 at 9:20 AM IST

