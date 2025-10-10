13 अक्टूबर को आ सकती है NDA की पहली लिस्ट, चिराग पासवान को मनाने फिर पहुंचे नित्यानंद राय

सब कुछ तय, साझा ऐलान की प्रतीक्षा कीजिए- जेडीयू

जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने बिहार चुनाव में एनडीए के सीट बंटवारे पर कहा, "अब सब कुछ तय हो चुका है. साझा ऐलान की प्रतीक्षा कीजिए. कहीं कोई असमंजस नहीं है. पांचों घटक दलों के बीच जो बातचीत होनी थी, वह पूरी हो चुकी है. यह अप्रत्याशित नहीं है. पहले भी, जब भी आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव होते रहे हैं, सीट बंटवारे के फैसले हुए हैं. जल्द ही घोषणा होगी, और पूरी मजबूती के साथ एनडीए ने अपने लक्ष्य को हासिल करने का मन बना लिया है. जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है. अगली सरकार बनने जा रही है, और नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे."