इंतजार खत्म! आज शाम 4 बजे होगा बिहार चुनाव तारीखों का ऐलान

कब होंगे बिहार विधानसभा चुनाव?:

चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव के लिए छठ पूजा के बाद नवंबर के पहले हफ्ते में चुनाव कराए जाने की उम्मीद है. वहीं मतदान भी दो चरणों में हो सकते है. कहा जा रहा है कि मतगणना की तारीख 10 नवंबर के बाद संभव है. उधर बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है.