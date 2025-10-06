चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव के लिए छठ पूजा के बाद नवंबर के पहले हफ्ते में चुनाव कराए जाने की उम्मीद है. वहीं मतदान भी दो चरणों में हो सकते है. कहा जा रहा है कि मतगणना की तारीख 10 नवंबर के बाद संभव है. उधर बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है.
इंतजार खत्म! आज शाम 4 बजे होगा बिहार चुनाव तारीखों का ऐलान
Published : October 6, 2025 at 10:38 AM IST
पटना: बिहार में चुनाव के तारीखों की घोषणा आज होने के आसार हैं. भारत निर्वाचन आयोग की 16 सदस्यीय टीम, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में बिहार का दो दिवसीय दौरा पूरा करने के बाद दिल्ली लौट गई है. ऐसे में टीम सोमवार को आज पटना में हुई बैठकों की समीक्षा करेगा, जिसके बाद कभी भी बिहार चुनाव का ऐलान हो सकता है.
LIVE FEED