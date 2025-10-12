ETV Bharat / bharat

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के घर पर अहम बैठक, लालू और तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे

BIHAR ELECTIONS 2025
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 12, 2025 at 8:44 AM IST

Updated : October 12, 2025 at 9:24 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार में दूसरे चरण का नामांकन 13 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. लेकिन अब तक एनडीए और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है. दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर रविार को भी जारी रहेगा. वहीं दिल्ली में राहुल-तेजस्वी की मुलाकात होनी है. इस बीच पशुपति पारस ने रविवार को RLJP की इमरजेंसी बैठक बुलाई है.

LIVE FEED

1:05 PM, 12 Oct 2025 (IST)

'बातचीत चल रही है' - सीट शेयरिंग पर बोले लालू

राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे है. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ''बातचीत चल रही है."

1:05 PM, 12 Oct 2025 (IST)

अदालत ने बुलाया है इसलिए हम आए हैं- तेजस्वी

RJD नेता तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके है. उन्होंने कहा कि, "हम दिल्ली आए हैं, अदालत ने बुलाया है इसलिए हम आए हैं."

12:16 PM, 12 Oct 2025 (IST)

आरजेडी को बड़ा झटका, दो विधायकों ने दिया इस्तीफा

बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है. नवादा से राष्ट्रीय जनता दल की विधायक विभा देवी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. साथ ही रजौली के विधायक प्रकाश वीर ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है.

11:34 AM, 12 Oct 2025 (IST)

सीट बंटवारे को लेकर नहीं फंस रहा पेंच: पवन खेड़ा, कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर कहा कि "कोई पेंच नहीं फंस रहा है. मुलाकात होगी, तभी तो आगे सीटों के बंटवारे की घोषणा होगी. भाजपा की जो उम्मीद है कि कोई पेंच फंस रहा है उस पर पानी फिर रहा है..हम सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं".

11:29 AM, 12 Oct 2025 (IST)

दिल्ली के लिए रवाना हुए लालू और तेजस्वी यादव, राहुल के साथ करेंगे बैठक

राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक से पहले दिल्ली के लिए रवाना हुए.

11:07 AM, 12 Oct 2025 (IST)

सीटों का लगभग हो चुका है बंटवारा: अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि "सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है, लेकिन आखिरी समय में कुछ दिक्कतें सभी पार्टियों में आती हैं. ये एनडीए में भी है और यहां भी हैं. 1-2 दिन में सब कुछ घोषित हो जाएगा".

10:48 AM, 12 Oct 2025 (IST)

14 नवंबर के बाद बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्त: तेजस्वी यादव, राजद नेता

दिल्ली जाने के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगी और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी. हालांकि पटना एयरपोर्ट पहुंचने से पहले कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को रोका और हंगामा काटा.

10:25 AM, 12 Oct 2025 (IST)

RJD को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए - JDU

JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "राजद की सीटें कम होंगी, बहुत कम. राजद को 2010 से भी बुरी स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए. जनता मन बना चुकी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है. हम साथ मिलकर लड़ेंगे और सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनना तय है."

10:23 AM, 12 Oct 2025 (IST)

ये लोग पहले ही हार मान लेते हैं, PK पर RJD का निशाना

राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बयान पर कहा, "2020 में भी सभी लोग ये कह रहे थे कि यह (10 लाख नौकरी देने की घोषणा) असंभव है. तेजस्वी यादव की घोषणा करने पर ये लोग पहले ही हार मान लेते हैं. तेजस्वी यादव का इरादा बिहार के भविष्य को लेकर स्पष्ट है. दूसरी तरफ ये लोग पहले ही कह रहे हैं कि असंभव है तो ये लोग काम क्या खाक करेंगे?."

10:21 AM, 12 Oct 2025 (IST)

गठबंधन धर्म सर्वोपरि, सीट शेयरिंग पर बोले पप्पू यादव

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन के बीच सीटों के बटवारे पर कहा, "कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी पार्टी और अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के अनुसार जीते हैं. गठबंधन धर्म सर्वोपरि है, चाहें छोटी पार्टी हो या बड़ी. गठबंधन महत्वपूर्ण है, बिहार की जनता महत्वपूर्ण है और INDIA गठबंधन का जीतना महत्वपूर्ण है, सीट महत्वपूर्ण नहीं है. यह चुनाव विनाश बनाम विकास पर आधारित है. राहुल गांधी के प्रेम, विकास और संघर्ष की ताकत पर ये चुनाव लड़ा जाएगा." उन्होंने आगे कहा, "अब पार्टियां 'टेक्निकल' होती जा रही हैं. जमीन से सरकार कम चल रही है. हमें ऐसी चीजों से बचने की जरूरत है और कार्यकर्ता का सम्मान करने की जरूरत है."

10:12 AM, 12 Oct 2025 (IST)

NDA के बीच सीट बंटवारे का अंत होगा बिल्कुल बढ़िया: मनन कुमार मिश्रा, राज्यसभा सांसद

राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने NDA के बीच सीटों के बंटवारे पर कहा कि घर में थोड़ा-बहुत अंतर होता है, लेकिन वह सब सुलझा लिया जाएगा. अंत बिल्कुल बढ़िया होगा. NDA में सब कुछ ठीक-ठाक रहेगा और NDA बहुमत से सरकार बनाएगी.

10:04 AM, 12 Oct 2025 (IST)

अंतिम दौर में सीट शेयरिंग पर बातचीत - कांग्रेस

कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कहा, "बातचीत अंतिम दौर में है. पार्टी ने कभी नहीं कहा कि 76 सीटों की घोषणा करने जा रहे हैं. विचार-विमर्श जारी है और मेरा मानना ​​है कि यह मामला जल्द ही अंतिम रूप ले लेगा और सार्वजनिक रूप से सामने आएगा."

10:01 AM, 12 Oct 2025 (IST)

सीट शेयरिंग पर जल्द नाराजगी होगी दूर: उपेंद्र कुशवाहा, NDA नेता

NDA नेता उपेंद्र कुशवाहा ने सीट शेयरिंग पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि किसी का पांच लोगों का परिवार होता हैं, तो उसमें छोटी-छोटी बातों पर नाराजगी होती है. यह नाराजगी सही है, लेकिन एनडीए जिस मिशन को लेकर चल रही है. उसमें यह नाराजगी जल्द ही दूर हो जाएगी.

9:08 AM, 12 Oct 2025 (IST)

राघोपुर में प्रशांत किशोर

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपने राघोपुर दौरे पर कहा, "पूरे बिहार में जो बदलाव की चाहत दिखी है वही यहां पर देखने को मिली है. लोगों ने जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट ले लिया है. लेकिन लोगों के हालात में कोई परिवर्तन नहीं है. हम लोग यही बाता रहे हैं कि जब तक आप लोग अपने लिए और अपने बच्चों के लिए वोट नहीं देगें तब तक किसी को राहत नहीं मिलेगी."

8:58 AM, 12 Oct 2025 (IST)

विनोद तावड़े से मिले सम्राट चौधरी

रविवार देर रात बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर उनसे मुलाकात की. अटकलें लगाई जा रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई.

Last Updated : October 12, 2025 at 9:24 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

बिहार चुनाव 2025NDA SEAT SHARINGPASHUPATI PARASTEJASHWI YADAVBIHAR ELECTION 2025BIHAR ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

कौन हैं 16 बार चुनाव लड़ने वाले बिहार के नबी हसन, मां जीती.. बेटा हारा

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.