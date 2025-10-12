केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के घर पर अहम बैठक, लालू और तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे

गठबंधन धर्म सर्वोपरि, सीट शेयरिंग पर बोले पप्पू यादव

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन के बीच सीटों के बटवारे पर कहा, "कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी पार्टी और अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के अनुसार जीते हैं. गठबंधन धर्म सर्वोपरि है, चाहें छोटी पार्टी हो या बड़ी. गठबंधन महत्वपूर्ण है, बिहार की जनता महत्वपूर्ण है और INDIA गठबंधन का जीतना महत्वपूर्ण है, सीट महत्वपूर्ण नहीं है. यह चुनाव विनाश बनाम विकास पर आधारित है. राहुल गांधी के प्रेम, विकास और संघर्ष की ताकत पर ये चुनाव लड़ा जाएगा." उन्होंने आगे कहा, "अब पार्टियां 'टेक्निकल' होती जा रही हैं. जमीन से सरकार कम चल रही है. हमें ऐसी चीजों से बचने की जरूरत है और कार्यकर्ता का सम्मान करने की जरूरत है."