राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे है. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ''बातचीत चल रही है."
केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के घर पर अहम बैठक, लालू और तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे
Published : October 12, 2025 at 8:44 AM IST|
Updated : October 12, 2025 at 9:24 AM IST
पटना: बिहार में दूसरे चरण का नामांकन 13 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. लेकिन अब तक एनडीए और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है. दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर रविार को भी जारी रहेगा. वहीं दिल्ली में राहुल-तेजस्वी की मुलाकात होनी है. इस बीच पशुपति पारस ने रविवार को RLJP की इमरजेंसी बैठक बुलाई है.
LIVE FEED
'बातचीत चल रही है' - सीट शेयरिंग पर बोले लालू
#WATCH | दिल्ली: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 12, 2025
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "बातचीत चल रही है।" pic.twitter.com/gQPA3gLkcB
अदालत ने बुलाया है इसलिए हम आए हैं- तेजस्वी
RJD नेता तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके है. उन्होंने कहा कि, "हम दिल्ली आए हैं, अदालत ने बुलाया है इसलिए हम आए हैं."
#WATCH | दिल्ली: RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "हम दिल्ली आए हैं, अदालत ने बुलाया है इसलिए हम आए हैं।" pic.twitter.com/r7XHzE9KXQ— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 12, 2025
आरजेडी को बड़ा झटका, दो विधायकों ने दिया इस्तीफा
बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है. नवादा से राष्ट्रीय जनता दल की विधायक विभा देवी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. साथ ही रजौली के विधायक प्रकाश वीर ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है.
सीट बंटवारे को लेकर नहीं फंस रहा पेंच: पवन खेड़ा, कांग्रेस नेता
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर कहा कि "कोई पेंच नहीं फंस रहा है. मुलाकात होगी, तभी तो आगे सीटों के बंटवारे की घोषणा होगी. भाजपा की जो उम्मीद है कि कोई पेंच फंस रहा है उस पर पानी फिर रहा है..हम सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं".
#WATCH | रांची: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महागठबंधन के बीच सीट बटवारे को लेकर कहा, "कोई पेंच नहीं फंस रहा है। मुलाकात होगी तभी तो आगे सीटों के बटवारे की घोषणा होगी। भाजपा की जो उम्मीद है कि कोई पेंच फंस रहा है उस पर पानी फिर रहा है... हम सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं।" pic.twitter.com/3Ef88LISrd— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 12, 2025
दिल्ली के लिए रवाना हुए लालू और तेजस्वी यादव, राहुल के साथ करेंगे बैठक
राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक से पहले दिल्ली के लिए रवाना हुए.
#WATCH | पटना, बिहार: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पार्टी नेता और उनके बेटे तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक से पहले दिल्ली के लिए रवाना हुए। pic.twitter.com/IUIhIruHic— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 12, 2025
सीटों का लगभग हो चुका है बंटवारा: अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस नेता
कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि "सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है, लेकिन आखिरी समय में कुछ दिक्कतें सभी पार्टियों में आती हैं. ये एनडीए में भी है और यहां भी हैं. 1-2 दिन में सब कुछ घोषित हो जाएगा".
#WATCH | पटना: कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, "सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है, लेकिन आखिरी समय में कुछ दिक्कतें सभी पार्टियों में आती हैं, ये एनडीए में भी है और यहां भी। 1-2 दिन में सब कुछ घोषित हो जाएगा..." pic.twitter.com/FO0cNi3faq— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 12, 2025
14 नवंबर के बाद बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्त: तेजस्वी यादव, राजद नेता
दिल्ली जाने के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगी और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी. हालांकि पटना एयरपोर्ट पहुंचने से पहले कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को रोका और हंगामा काटा.
RJD को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए - JDU
JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "राजद की सीटें कम होंगी, बहुत कम. राजद को 2010 से भी बुरी स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए. जनता मन बना चुकी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है. हम साथ मिलकर लड़ेंगे और सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनना तय है."
#WATCH | पटना, बिहार: JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "राजद की सीटें कम होंगी, बहुत कम। राजद को 2010 से भी बुरी स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। जनता मन बना चुकी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है। हम साथ मिलकर… pic.twitter.com/Qso2Do3oTr— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 12, 2025
ये लोग पहले ही हार मान लेते हैं, PK पर RJD का निशाना
राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बयान पर कहा, "2020 में भी सभी लोग ये कह रहे थे कि यह (10 लाख नौकरी देने की घोषणा) असंभव है. तेजस्वी यादव की घोषणा करने पर ये लोग पहले ही हार मान लेते हैं. तेजस्वी यादव का इरादा बिहार के भविष्य को लेकर स्पष्ट है. दूसरी तरफ ये लोग पहले ही कह रहे हैं कि असंभव है तो ये लोग काम क्या खाक करेंगे?."
#WATCH | पटना, बिहार: राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बयान पर कहा, "2020 में भी सभी लोग ये कह रहे थे कि यह(10 लाख नौकरी देने की घोषणा) असंभव है। तेजस्वी यादव की घोषणा करने पर ये लोग पहले ही हार मान लेते हैं... तेजस्वी यादव का इरादा बिहार… pic.twitter.com/nY8tB5nKrG— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 12, 2025
गठबंधन धर्म सर्वोपरि, सीट शेयरिंग पर बोले पप्पू यादव
पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन के बीच सीटों के बटवारे पर कहा, "कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी पार्टी और अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के अनुसार जीते हैं. गठबंधन धर्म सर्वोपरि है, चाहें छोटी पार्टी हो या बड़ी. गठबंधन महत्वपूर्ण है, बिहार की जनता महत्वपूर्ण है और INDIA गठबंधन का जीतना महत्वपूर्ण है, सीट महत्वपूर्ण नहीं है. यह चुनाव विनाश बनाम विकास पर आधारित है. राहुल गांधी के प्रेम, विकास और संघर्ष की ताकत पर ये चुनाव लड़ा जाएगा." उन्होंने आगे कहा, "अब पार्टियां 'टेक्निकल' होती जा रही हैं. जमीन से सरकार कम चल रही है. हमें ऐसी चीजों से बचने की जरूरत है और कार्यकर्ता का सम्मान करने की जरूरत है."
#WATCH | पटना, बिहार: पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन के बीच सीटों के बटवारे पर कहा, "कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी पार्टी और अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के अनुसार जीते हैं। गठबंधन धर्म सर्वोपरि है, चाहें छोटी पार्टी हो या बड़ी। गठबंधन महत्वपूर्ण है, बिहार की… pic.twitter.com/rexW51t7jW— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 12, 2025
NDA के बीच सीट बंटवारे का अंत होगा बिल्कुल बढ़िया: मनन कुमार मिश्रा, राज्यसभा सांसद
राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने NDA के बीच सीटों के बंटवारे पर कहा कि घर में थोड़ा-बहुत अंतर होता है, लेकिन वह सब सुलझा लिया जाएगा. अंत बिल्कुल बढ़िया होगा. NDA में सब कुछ ठीक-ठाक रहेगा और NDA बहुमत से सरकार बनाएगी.
#WATCH | पटना, बिहार: राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने NDA के बीच सीटों के बटवारे पर कहा, " घर में थोड़ा-बहुत अंतर होता है लेकिन वह सब सुलझा लिया जाएगा... अंत बिल्कुल बढ़िया होगा। NDA में सब कुछ ठीक-ठाक रहेगा और NDA बहुमत से सरकार बनाएगी। यह(NDA के बीच सीटों के बटवारे का ऐलान)… pic.twitter.com/gxN1Eh5bNT— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 12, 2025
अंतिम दौर में सीट शेयरिंग पर बातचीत - कांग्रेस
कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कहा, "बातचीत अंतिम दौर में है. पार्टी ने कभी नहीं कहा कि 76 सीटों की घोषणा करने जा रहे हैं. विचार-विमर्श जारी है और मेरा मानना है कि यह मामला जल्द ही अंतिम रूप ले लेगा और सार्वजनिक रूप से सामने आएगा."
सीट शेयरिंग पर जल्द नाराजगी होगी दूर: उपेंद्र कुशवाहा, NDA नेता
NDA नेता उपेंद्र कुशवाहा ने सीट शेयरिंग पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि किसी का पांच लोगों का परिवार होता हैं, तो उसमें छोटी-छोटी बातों पर नाराजगी होती है. यह नाराजगी सही है, लेकिन एनडीए जिस मिशन को लेकर चल रही है. उसमें यह नाराजगी जल्द ही दूर हो जाएगी.
राघोपुर में प्रशांत किशोर
जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपने राघोपुर दौरे पर कहा, "पूरे बिहार में जो बदलाव की चाहत दिखी है वही यहां पर देखने को मिली है. लोगों ने जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट ले लिया है. लेकिन लोगों के हालात में कोई परिवर्तन नहीं है. हम लोग यही बाता रहे हैं कि जब तक आप लोग अपने लिए और अपने बच्चों के लिए वोट नहीं देगें तब तक किसी को राहत नहीं मिलेगी."
#WATCH राघोपुर, वैशाली (बिहार): जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपने राघोपुर दौरे पर कहा, "पूरे बिहार में जो बदलाव की चाहत दिखी है वही यहां पर देखने को मिली है। लोगों ने जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट ले लिया है...लेकिन लोगों के हालात में कोई परिवर्तन नहीं… pic.twitter.com/m27BtTlzdV— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 11, 2025
विनोद तावड़े से मिले सम्राट चौधरी
रविवार देर रात बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर उनसे मुलाकात की. अटकलें लगाई जा रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई.
#WATCH दिल्ली: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर पहुंचे। pic.twitter.com/095aHUFPZg— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 11, 2025