ETV Bharat / bharat

NDA में आज सीट शेयरिंग का ऐलान, दिल्ली में BJP कोर ग्रुप की बैठक

BIHAR ELECTION 2025 LIVE UPDATE
एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 11, 2025 at 8:51 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: एनडीए और महागठबंधन में आज सीट शेयरिंग का ऐलान संभव है. बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि शनिवार शाम तक सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा. वहीं महागठबंधन में भी सीटों को लेकर चर्चा अंतिम दौर में है. इधर पूर्व सांसद सूरजभान सिंह पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा छोड़कर आरजेडी में शामिल हो जाएंगे.

LIVE FEED

8:42 AM, 11 Oct 2025 (IST)

सीट शेयरिंग का काम पूरा, शाम तक घोषणा - दिलीप जायसवाल

बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, "सीट शेयरिंग का काम पूरा हो चुका है और अब केवल औपचारिक घोषणा बाकी है. हमें लगता है कि कल शाम तक घोषणा कर दी जाएगी. यह जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व के पास है तो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा इसकी जानकारी दे दी जाएगी. जब 243 विधानसभाओं में NDA का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था, तो मैंने कहा था कि NDA चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ रही है. आगामी चुनाव में NDA सरकार बनाएगी."

8:41 AM, 11 Oct 2025 (IST)

दिल्ली पहुंचे बीजेपी नेता

दिल्ली में BJP कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने बिहार बीजेपी के नेता मंगल पांडेय और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचे. मंत्री मंगल पांडे ने कहा, कि NDA एकजुट है. हम पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे."

8:40 AM, 11 Oct 2025 (IST)

सुशासन के लिए हर तरह का बलिदान देने को तैयार- बीजेपी

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "NDA की यह बैठक बिहार में बेहतर सरकार के लिए है. पार्टी के साथ पूरे बिहार की संवेदनशीलता है और जनता सेवा के भाव के लोगों के लिए सोच-समझकर निर्णय करेगी." उन्होंने आगे कहा, "हमारे गठबंधन के सभी नेता अनुभवी हैं. हम लोगों ने सत्ता के लिए नहीं बल्कि सुशासन के लिए समझौता किया है. हम बिहार में सुशासन के लिए हर तरह का बलिदान देने को तैयार हैं."

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR ELECTION 2025एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंगSEAT SHARING IN NDAबिहार चुनावBIHAR ELECTION 2025 LIVE UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

कौन हैं 16 बार चुनाव लड़ने वाले बिहार के नबी हसन, मां जीती.. बेटा हारा

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.