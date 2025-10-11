बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, "सीट शेयरिंग का काम पूरा हो चुका है और अब केवल औपचारिक घोषणा बाकी है. हमें लगता है कि कल शाम तक घोषणा कर दी जाएगी. यह जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व के पास है तो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा इसकी जानकारी दे दी जाएगी. जब 243 विधानसभाओं में NDA का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था, तो मैंने कहा था कि NDA चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ रही है. आगामी चुनाव में NDA सरकार बनाएगी."
NDA में आज सीट शेयरिंग का ऐलान, दिल्ली में BJP कोर ग्रुप की बैठक
Published : October 11, 2025 at 8:51 AM IST
पटना: एनडीए और महागठबंधन में आज सीट शेयरिंग का ऐलान संभव है. बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि शनिवार शाम तक सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा. वहीं महागठबंधन में भी सीटों को लेकर चर्चा अंतिम दौर में है. इधर पूर्व सांसद सूरजभान सिंह पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा छोड़कर आरजेडी में शामिल हो जाएंगे.
LIVE FEED
सीट शेयरिंग का काम पूरा, शाम तक घोषणा - दिलीप जायसवाल
दिल्ली पहुंचे बीजेपी नेता
दिल्ली में BJP कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने बिहार बीजेपी के नेता मंगल पांडेय और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचे. मंत्री मंगल पांडे ने कहा, कि NDA एकजुट है. हम पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे."
सुशासन के लिए हर तरह का बलिदान देने को तैयार- बीजेपी
बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "NDA की यह बैठक बिहार में बेहतर सरकार के लिए है. पार्टी के साथ पूरे बिहार की संवेदनशीलता है और जनता सेवा के भाव के लोगों के लिए सोच-समझकर निर्णय करेगी." उन्होंने आगे कहा, "हमारे गठबंधन के सभी नेता अनुभवी हैं. हम लोगों ने सत्ता के लिए नहीं बल्कि सुशासन के लिए समझौता किया है. हम बिहार में सुशासन के लिए हर तरह का बलिदान देने को तैयार हैं."