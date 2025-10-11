NDA में आज सीट शेयरिंग का ऐलान, दिल्ली में BJP कोर ग्रुप की बैठक

सीट शेयरिंग का काम पूरा, शाम तक घोषणा - दिलीप जायसवाल

बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, "सीट शेयरिंग का काम पूरा हो चुका है और अब केवल औपचारिक घोषणा बाकी है. हमें लगता है कि कल शाम तक घोषणा कर दी जाएगी. यह जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व के पास है तो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा इसकी जानकारी दे दी जाएगी. जब 243 विधानसभाओं में NDA का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था, तो मैंने कहा था कि NDA चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ रही है. आगामी चुनाव में NDA सरकार बनाएगी."