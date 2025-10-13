महागठबंधन में आज सीट शेयरिंग का ऐलान संभव, राहुल-तेजस्वी की मुलाकात पर नजर

नीतीश कुमार की 'बड़े भाई' वाली भूमिका पर सवाल

राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में सीटों के कथित बंटवारे पर तीखा प्रहार किया है. उन्होंने कहा, "मैं इसे 142 और 101 देख रहा हूं. बीजेपी+ 142 और जेडीयू 101..." झा ने आगे आरोप लगाया कि नीतीश कुमार कई वर्षों से भाजपा को 'बड़े भाई' बताते आए हैं, लेकिन अब उसी बड़े भाई की भूमिका को भाजपा समर्थकों ने ही चतुराई से नष्ट कर दिया है. यह बयान एनडीए की आंतरिक कलह को उजागर करता नजर आ रहा है, जहां जेडीयू को अपेक्षाकृत कम सीटें मिलने की अटकलों ने गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. विपक्षी दलों ने इसे भाजपा की वर्चस्व की रणनीति बताते हुए नीतीश सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है.