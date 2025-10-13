RJD नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "भाजपा JDU को बराबरी पर ले आई है और चुनाव के बाद JDU को खत्म कर देगी, तेजस्वी यादव समेत सभी लोग लगातार यही कह रहे हैं. बाकी पार्टियों को भी घुटने पर ला दिया है, जीतन राम मांझी खुद कह रहे हैं कि उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. उपेंद्र कुशवाहा खुद अपने समर्थकों को चिट्ठी लिख रहे हैं. इस तरह छोटे सहयोगियों का अपमान किया गया. JDU कह रही थी कि हम बड़े भाई हैं लेकिन भाजपा ने उन्हें बराबरी पर ला दिया, अब JDU कहां है? JDU का भाजपा में विलय होगा, नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं ले रहे हैं और जो फैसला ले रहे हैं वो JDU को खत्म करने के लिए कर रहे हैं."
महागठबंधन में आज सीट शेयरिंग का ऐलान संभव, राहुल-तेजस्वी की मुलाकात पर नजर
Published : October 13, 2025 at 10:13 AM IST|
Updated : October 13, 2025 at 11:49 AM IST
LIVE FEED
चुनाव के बाद JDU खत्म- RJD नेता मृत्युंजय तिवारी
'कहीं कोई नाराज़ नहीं है' मांझी की नाराजगी पर क्या बोली बीजेपी
बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन ने कहा, "हम हमेशा से कहते आए हैं कि अगर नीति, नेतृत्व और नीयत सही हो, तो फैसले सही समय पर होते हैं. NDA गठबंधन ने सही समय पर सही फैसला लिया और अब हम मिशन 2025 के तहत 200+ के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं. कहीं कोई नाराज़ नहीं है."
आज शाम से उम्मीदवारों की घोषणा : दिलीप जायसवाल
बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए गठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की घोषणा कर दी है और पांच दलों के गठबंधन के रूप में 'पांच पांडव' पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा. उन्होंने बताया कि सीट बंटवारे की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आज शाम से उम्मीदवारों की घोषणा शुरू होगी. जायसवाल ने जीतन राम मांझी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेगा.
भाजपा नेता शहजाद पूनावाला का महागठबंधन पर निशाना
भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने एनडीए और महागठबंधन की तुलना करते हुए कहा कि एनडीए, प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक स्पष्ट मिशन और विजन के साथ काम कर रहा है, जहां सीट बंटवारे जैसे मुद्दे बिना विवाद के आसानी से सुलझ गए. उन्होंने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि यह गठबंधन भ्रम, विभाजन, भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का समूह है, जिसके पास न तो कोई नीति है और न ही कोई स्पष्ट नेता, यहां तक कि तेजस्वी यादव को भी औपचारिक रूप से चेहरा घोषित नहीं किया गया है.
नीतीश कुमार की 'बड़े भाई' वाली भूमिका पर सवाल
राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में सीटों के कथित बंटवारे पर तीखा प्रहार किया है. उन्होंने कहा, "मैं इसे 142 और 101 देख रहा हूं. बीजेपी+ 142 और जेडीयू 101..." झा ने आगे आरोप लगाया कि नीतीश कुमार कई वर्षों से भाजपा को 'बड़े भाई' बताते आए हैं, लेकिन अब उसी बड़े भाई की भूमिका को भाजपा समर्थकों ने ही चतुराई से नष्ट कर दिया है. यह बयान एनडीए की आंतरिक कलह को उजागर करता नजर आ रहा है, जहां जेडीयू को अपेक्षाकृत कम सीटें मिलने की अटकलों ने गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. विपक्षी दलों ने इसे भाजपा की वर्चस्व की रणनीति बताते हुए नीतीश सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है.