NDA की कैंडिडेट लिस्ट आज संभव, कल तेजस्वी यादव करेंगे नामांकन

महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर क्या बोले तेजस्वी?

दिल्ली से पटना लौटे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है और आगे बिहार की बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं, वह 14 नवंबर से दूर होनी शुरू हो जाएंगी. समझौते या (महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर) ऐलान की बात है तो हम इसकी जल्द से जल्द घोषणा करने जा रहे हैं. आगामी एक से दो दिनों में घोषणा कर दी जाएगी. कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है."