बिहार के पूर्व मंत्री ललित कुमार यादव आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे.. दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से राजद की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे. वो 1995 में पहली बार मनीगाछी विधानसभा क्षेत्र से राजद की टिकट पर विधायक बने थे.
NDA की कैंडिडेट लिस्ट आज संभव, कल तेजस्वी यादव करेंगे नामांकन
Published : October 14, 2025 at 8:23 AM IST|
Updated : October 14, 2025 at 8:37 AM IST
LIVE FEED
पूर्व मंत्री ललित कुमार यादव आज दाखिल करेंगे नामांकन पत्र
तीन दिवसीय दौर पर बिहार आ रहे अमित शाह
विधानसभा चुनाव को लेकर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह तीन दिन के लिए बिहार आ रहे हैं. वो 16 अक्टूर से बिहार दौरे पर रहेंगे. इसी बीच वो एनडीए की योजनाओं को धार देंगे. हालांकि इससे पहले भी अमित शाह कई बार बिहार आ चुके हैं.
राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव 15 अक्टूबर को करेंगे नामांकन
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. वो 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगे. तो ये लगातार तीसरा मौका होगा जब वो यहां से उम्मीदवार बनेंगे.
गठबंधन बीमार था, मैं नहीं. अब सब ठीक है- मुकेश सहनी
विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा, "कल या परसों तक घोषणा हो जाएगी. कोई नाराजगी नहीं है. गठबंधन बीमार था, मैं नहीं. अब सब ठीक है."
महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर क्या बोले तेजस्वी?
दिल्ली से पटना लौटे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है और आगे बिहार की बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं, वह 14 नवंबर से दूर होनी शुरू हो जाएंगी. समझौते या (महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर) ऐलान की बात है तो हम इसकी जल्द से जल्द घोषणा करने जा रहे हैं. आगामी एक से दो दिनों में घोषणा कर दी जाएगी. कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है."