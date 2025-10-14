ETV Bharat / bharat

NDA की कैंडिडेट लिस्ट आज संभव, कल तेजस्वी यादव करेंगे नामांकन

BIHAR ELECTION 2025
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 14, 2025 at 8:23 AM IST

|

Updated : October 14, 2025 at 8:37 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक आपसी सहमति नहीं बन सकी है तो दूसरी तरफ एनडीए की कैंडिडेट लिस्ट का इंतजार है. वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल बांट कर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है. लालू के दिल्ली से पटना पहुंचते ही कई प्रत्याशियों को सिंबल बांटे. इधर मुकेश सहनी ने भी अपने प्रत्याशियों को सिंबल सौंपा.

LIVE FEED

9:25 AM, 14 Oct 2025 (IST)

पूर्व मंत्री ललित कुमार यादव आज दाखिल करेंगे नामांकन पत्र

बिहार के पूर्व मंत्री ललित कुमार यादव आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे.. दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से राजद की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे. वो 1995 में पहली बार मनीगाछी विधानसभा क्षेत्र से राजद की टिकट पर विधायक बने थे.

9:17 AM, 14 Oct 2025 (IST)

तीन दिवसीय दौर पर बिहार आ रहे अमित शाह

विधानसभा चुनाव को लेकर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह तीन दिन के लिए बिहार आ रहे हैं. वो 16 अक्टूर से बिहार दौरे पर रहेंगे. इसी बीच वो एनडीए की योजनाओं को धार देंगे. हालांकि इससे पहले भी अमित शाह कई बार बिहार आ चुके हैं.

8:55 AM, 14 Oct 2025 (IST)

राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव 15 अक्टूबर को करेंगे नामांकन

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. वो 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगे. तो ये लगातार तीसरा मौका होगा जब वो यहां से उम्मीदवार बनेंगे.

8:36 AM, 14 Oct 2025 (IST)

गठबंधन बीमार था, मैं नहीं. अब सब ठीक है- मुकेश सहनी

विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा, "कल या परसों तक घोषणा हो जाएगी. कोई नाराजगी नहीं है. गठबंधन बीमार था, मैं नहीं. अब सब ठीक है."

8:32 AM, 14 Oct 2025 (IST)

महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर क्या बोले तेजस्वी?

दिल्ली से पटना लौटे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है और आगे बिहार की बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं, वह 14 नवंबर से दूर होनी शुरू हो जाएंगी. समझौते या (महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर) ऐलान की बात है तो हम इसकी जल्द से जल्द घोषणा करने जा रहे हैं. आगामी एक से दो दिनों में घोषणा कर दी जाएगी. कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है."

Last Updated : October 14, 2025 at 8:37 AM IST

TAGGED:

MAHAGATHBANDHAN SEAT SHARING
महागठबंधन पर सीट शेयरिंग
TEJASHWI YADAV
BIHAR NEWS
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

कौन हैं 16 बार चुनाव लड़ने वाले बिहार के नबी हसन, मां जीती.. बेटा हारा

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.