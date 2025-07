ETV Bharat / bharat

भारत बंद 2025: मांगों को लेकर 26 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी आज हड़ताल पर, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद - BHARAT BANDH

व्यापारिक संगठनों का आज भारत बंद का आह्वान (प्रतीकात्मक फोटो) ( ANI )

Published : July 9, 2025 at 7:53 AM IST | Updated : July 9, 2025 at 9:22 AM IST

LIVE FEED पप्पू यादव ने 'चुनाव आयोग होश में आओ' का लगाया नारा पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने 'बिहार बंद' के तहत प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ 'चुनाव आयोग होश में आओ' का नारा लगाया. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग हमसे हमारी नागरिकता के बारे में पूछने वाला कौन होता है? मैं यहीं पैदा हुआ हूं. मेरे पूर्वज यहीं पैदा हुए थे. क्या हम पाकिस्तान या चीन से आए हैं? क्या चुनाव आयोग भाजपा की 'बी' टीम है? फिर हम इतने लंबे समय तक वोट कैसे दे पाए? वे हमारे वोट के अधिकार पर हमला कर रहे हैं. यह ('बिहार बंद' का) फैसला राहुल गांधी के नेतृत्व में लिया गया. ओडिशा: भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र ने भी भारत बंद में लिया हिस्सा भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र (सीआईटीयू) की खोरधा जिला इकाई के सदस्यों ने केंद्र सरकार की 'कॉर्पोरेट समर्थक' नीतियों के खिलाफ 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा 'भारत बंद' का समर्थन करते हुए भुवनेश्वर में राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया. पप्पू यादव भी भारत बंद में शामिल होने के लिए पहुंचे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव 'बिहार बंद' के तहत प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग को नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने देश के गरीब लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है. चेन्नई कोयम्बेडु बस स्टैंड से बसों का सामान्य रूप से निकलना जारी तमिलनाडु में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के 'भारत बंद' के बावजूद चेन्नई में बस सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं. ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार पर 'कॉर्पोरेट समर्थक' नीतियों को लागू करने का आरोप लगाया है. सचिवालय हॉल्ट स्टेशन पर रेलवे ट्रैक जाम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया. वामपंथी दलों ने 'भारत बंद' में हिस्सा लिया वामपंथी दलों के संगठनों ने कोलकाता के जादवपुर में पैदल मार्च निकालकर 'भारत बंद' में हिस्सा लिया. 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 'भारत बंद' का आह्वान किया है. उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ऐसे आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ा रही है, जो श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करते हैं. कोलकाता के जादवपुर में भी प्रदर्शन कोलकाता के जादवपुर 8बी बस स्टैंड के पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और 'भारत बंद' के बावजूद जादवपुर में निजी और सरकारी बसें चल रही हैं, इसलिए बस चालक सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने हुए हैं. 'भारत बंद' का आह्वान 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने किया है, जिनका आरोप है कि केंद्र सरकार ऐसे आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ा रही है जो श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करते हैं. 'बंद' के तहत, सरकारी सार्वजनिक परिवहन, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ, बैंकिंग और बीमा सेवाएँ, डाक संचालन, कोयला खनन और औद्योगिक उत्पादन जैसे क्षेत्र प्रभावित होने की संभावना है. तमिलनाडु में सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन तमिलनाडु के थूथुकुडी निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि उनके पास दस्ताने नहीं हैं, वे फेस मास्क जैसी बुनियादी सुविधाओं के बिना काम करते हैं और उन्हें पर्याप्त वेतन भी नहीं दिया जाता है. पटना के लिए रवाना हुए राहुल गांधी कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची संशोधन के विरोध में शामिल होने के लिए पटना रवाना हुए. पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दिखा बंद का असर 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगियों के संयुक्त मंच द्वारा भारत बंद के आह्वान का असर पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में सुबह के समय देखने को मिला. सिलीगुड़ी में सड़कों पर इक्का- दुक्का वाहन नजर आए. खासकर सरकारी बसों की आवाजाही नहीं देखी गई. बिहार के जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर आरजेडी छात्र शाखा के सदस्यों ने रेल रोकी बिहार के कुछ हिस्सों में भारत बंद का असर सामने आया है. आरजेडी की छात्र शाखा के सदस्यों ने 'भारत बंद' का समर्थन करते हुए जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर रेल की पटरियां जाम लगाया. बता दें कि 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगियों के संयुक्त मंच द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है.

Last Updated : July 9, 2025 at 9:22 AM IST