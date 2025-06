ETV Bharat / bharat

Bypoll Results 2025: पंजाब में आप, केरल में कांग्रेस और गुजरात में बीजेपी आगे - ASSEMBLY BYPOLLS 2025 RESULT UPDATE

चार राज्यों की पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना शुरू ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : June 23, 2025 at 8:30 AM IST | Updated : June 23, 2025 at 10:10 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED पंजाब: लुधियाना में दूसरे राउंड की काउंटिंग में आप की बढ़त बरकरार आप के संजीव अरोड़ा को दूसरे राउंड की काउंटिंग में 5 हजार 8 सौ चौवन, कांग्रेस को भरत भूषण को 3372 और बीजेपी को जीवन गुप्ता को 2 हजार सात सौ छियान्नवे वोट मिले हैं. विसावदर (गुजरात) विधानसभा उपचुनाव: बीजेपी ने मारी बाजी, बनाई बढ़त, कांग्रेस तीसरे स्थान पर चुनाव आयोग के आधिकारिक रुझानों के अनुसार, दूसरे दौर की मतगणना में आप के गोपाल इटालिया भाजपा के किरीट पटेल से 391 मतों से आगे चल रहे हैं. कांग्रेस के नितिन रणपरिया तीसरे स्थान पर हैं. लुधियाना: आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सबसे आगे, बीजेपी तीसरे स्थान पर चुनाव आयोग के आधिकारिक रुझानों के अनुसार, पहले दौर की मतगणना में आप के संजीव अरोड़ा कांग्रेस के भारत भूषण आशु से 1269 वोटों से आगे चल रहे हैं. भाजपा के जीवन गुप्ता तीसरे स्थान पर हैं. लुधियाना: बैलेट पेपर की काउंटिंग पूरी हुई, ईवीएम की मतगणना शुरू पंजाब की लुधियाना वेस्ट विधानसभा उपचुनाव में बैलेट पेपर की वोटिंग पूरी हो गई है. अब ईवीएम की मतगणना शुरू हो गई है. जानकारी के मुताबिक 14 राउंड की गिनती होगी. मलप्पुरम में यूडीएफ कार्यकर्ताओं का जश्न मनाना शुरू केरल की नीलांबुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में यूडीएफ कार्यकर्ताओं ने मलप्पुरम में एक मतगणना केंद्र के बाहर जश्न मनाना शुरू कर दिया. चुनाव आयोग के आधिकारिक रुझानों में कांग्रेस उम्मीदवार आर्यदान शौकत पहले दौर की मतगणना में सीपीआई (एम) के एम. स्वराज से 419 वोटों से आगे चल रहे हैं. विसादर विधानसभा उपचुनाव के लिए काउंटिंग शुरू गुजरात के विसावदर विधानसभा उपचुनाव 2025 के लिए जूनागढ़ के मतगणना केंद्र पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है. यहां भाजपा के किरीट पटेल, कांग्रेस के नितिन रणपारिया और आप के गोपाल इटालिया उम्मीदवारों में शामिल हैं. कादी में डाक मतपत्रों की गिनती जारी गुजरात में कादी विधानसभा सीट पर डाक मतपत्रों की वोटिंग सबसे पहले की जा रही है. यहां 19 जून को वोटिंग हुई थी. लुधियाना: 450 पुलिसकर्मी तैनात, केवल अधिकृत व्यक्ति को ही मिलेगा प्रवेश लुधियाना के एसपी डीके चौधरी ने कहा कि मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो गई है. सुबह 5 बजे से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी. तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है. केवल अधिकृत व्यक्ति ही मतगणना केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे. करीब 450 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. केरल: निलांबुर पर भी शुरू हुई वोटिंग केरल की निलांबुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है. जानकारी के मुताबिक यहां कुल 19 चरण की काउंटिंग होने की बात सामने आई है. सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी. उसके बाद ईवीएम खोली जाएंगी. यहां के चूंगथारा मार्थोमा हायर सेकेंडरी स्कूल में वोटिंग हो रही है. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. अभी जो ताजा जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहां कांग्रेस प्रत्याशी ने शुरुआती बढ़त बना ली है. कांग्रेस कैंडीडेट आर्यदान शौकत ने सीपीआई (एम) के एम स्वराज से करीब 212 वोटों से आगे हैं. गुजरात: सुबह 8 बजे शुरू हुई काउंटिंग गुजरात की विसादर और कादी विधानसभा सीटों पर काउंटिंग शुरू हो गई है. यहां उपचुनाव में करीब 54.61 फीसदी और 54.49 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. विसादर सीट से आप आदमी पार्टी के भूपेंद्र भयानी ने इस्तीफा दे दिया और वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे. बीजेपी ने चुनावी मैदान में किरीट पटेल, कांग्रेस ने नितिन रणपरिया और आप पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को मैदान में उतारा था. बात कादी विधानसभा सीट की करें तो यहां उपचुनाव बीजेपी के एमएलए करसन सोलंकी के निधन के चलते कराए गए. यहां से बीजेपी ने राजेंद्र छाबड़ा, कांग्रेस ने रमेश छाबड़ा और आप पार्टी ने जगदीश छाबड़ा को टिकट दिया था. पंजाब: वोटिंग सेंटर पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर हुए मतदान की गणना खालसा कॉलेज में सुबह 8 बजे शुरू हुआ. यहां सभी व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं. कैंडीडेट्स समेत उनके समर्थक पहुंच रहे हैं. सुरक्षा के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है. आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा, कांग्रेस की तरफ से भरत भूषण और बीजेपी की तरफ से जीवन गुप्ता चुनावी मैदान में हैं. वहीं, शिरोमणि अकाली दल से परुपकार सिंह घुम्मन चुनाव लड़ रहे हैं.

Last Updated : June 23, 2025 at 10:10 AM IST