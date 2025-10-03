हरियाणा के रोहतक में साबर डेयरी प्लांट के लोकार्पण के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा "डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के साथ-साथ किसानों की समृद्धि बढ़ाने और पोषण का एक मजबूत स्रोत है."
LIVE: अमित शाह ने रोहतक में किया देश के सबसे बड़े डेयरी प्लांट का उद्घाटन, थोड़ी देर में कुरुक्षेत्र में भी कार्यक्रम
Published : October 3, 2025 at 1:56 PM IST
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के दौरे पर हैं. सबसे पहले अमित शाह ने रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के खेल मैदान में बने देश के सबसे बड़े डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया. ये प्लांट साबर डेयरी द्वारा करीब 350 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है. इस कार्यक्रम के बाद अमित शाह कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे. यहां ब्रह्मसरोवर के पास मेला ग्राउंड में एक बड़ी रैली और प्रदर्शनी का आयोजन होगा. यहां तीन नए आपराधिक कानूनों पर आधारित 10 स्टॉल लगाए गए हैं. शाह यहां 825 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे. इसके बाद शाम को अमित शाह चंडीगढ़ रवाना हो जाएंगे.
LIVE FEED
"डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने का स्त्रोत"- अमित शाह
सीएम नायब सैनी का संबोधन: "हरियाणा दूध उत्पादन में तीसरे नंबर पर"
रोहतक में मुख्यमंत्री ने कहा- "हमारे सहकारिता मॉडल से गांवों में आर्थिक मजबूती आ रही है. 6 मिल्क प्लांट सहकारिता से चल रहे हैं. गरीब लड़कियों की शादी तक में मदद कर रहे हैं."
कानून प्रदर्शनी का उद्घाटन, 10 स्टॉलों में दिखाए गए बदलाव
अमित शाह ने तीन नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. 10 स्टॉल्स में पुलिस थाना, कोर्ट, लैब, जेल और अन्य विभागों के कामकाज को दिखाया गया.
कुरुक्षेत्र पहुंचे अमित शाह, रैली स्थल पर उमड़ा जनसैलाब
शाह का कुरुक्षेत्र में ज़ोरदार स्वागत हुआ. रैली स्थल पर भारी भीड़ जुट चुकी है. सुरक्षा के लिए 13 गेट बनाए गए हैं. हर गेट पर कड़ी जांच हो रही है.
अमित शाह की कुरुक्षेत्र में जनसभा और प्रदर्शनी
रोहतक कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री शाह और सीएम सैनी कुरुक्षेत्र के लिए रवाना होंगे. करीब 3 बजे ब्रह्मसरोवर के पास मेला ग्राउंड में पहुंचने का कार्यक्रम है. यहां जनसभा और प्रदर्शनी रखी गई है.
शाह का बयान: "हरियाणा दूध-छाछ की खपत में नंबर वन"
अमित शाह ने कहा कि "साबर डेयरी ने इसलिए यहां प्लांट लगाया क्योंकि हरियाणा सबसे ज्यादा दूध-छाछ पीता है. सहकारिता मॉडल से अब हरियाणा में भी गुजरात जैसा बदलाव देखने को मिलेगा."
छात्रों का विरोध, छात्र नेता प्रदीप देशवाल हाउस अरेस्ट
MDU में छात्रों ने विरोध किया. आरोप है कि कार्यक्रम की तैयारी में ग्राउंड खराब किया गया. पुलिस ने छात्र नेता प्रदीप देशवाल को घर में नजरबंद किया. मौके पर तनाव नहीं, स्थिति नियंत्रण में है.
शाह का बड़ा ऐलान: बनेंगी 75 हजार डेयरी समितियां
अमित शाह ने कहा कि "हम दूध प्रोक्योरमेंट को 1000 लाख मीट्रिक टन तक ले जाएंगे. अभी तक 31 हजार समितियां बन चुकी हैं. तीन राष्ट्रीय समितियां भी कार्यरत हैं. किसानों को सीधा लाभ मिलेगा."
देश के सबसे बड़े डेयरी प्लांट का उद्घाटन
साबर डेयरी द्वारा स्थापित 350 करोड़ की लागत से बने डेयरी प्लांट का अमित शाह ने उद्घाटन किया. प्लांट में दही, छाछ, योगर्ट और मिठाइयों का उत्पादन होगा. शाह बोले- "अब पूरे NCR की जरूरतें यहीं से पूरी होंगी."
अमित शाह रोहतक पहुंचे, MDU मैदान में हुआ स्वागत
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह दिल्ली से सीधे रोहतक पहुंचे. महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी (MDU) के खेल मैदान में उनका भव्य स्वागत हुआ. उनके साथ सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.