शाहाबाद पहुंचे अमित शाह, साथ में हैं सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल, कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद

AMIT SHAH BIHAR VISIT
अमित शाह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 18, 2025 at 11:13 AM IST

Updated : September 18, 2025 at 12:50 PM IST

1 Min Read
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात पटना के होटल मौर्या में हुई. दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात बंद कमरे में चली, जिससे इसकी अहमियत और भी बढ़ गई. बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह बैठक सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गई है.

LIVE FEED

12:44 PM, 18 Sep 2025 (IST)

रोहतास पहुंचे अमित शाह

रोहतास के डेहरी ऑन सोन केंद्रीय गृह मंत्री गृह अमित शाह पहुंचे. साथ में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद हैं. कुछ ही देर में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे.

11:42 AM, 18 Sep 2025 (IST)

सीट बंटवारे पर पेंच, सहयोगी दलों की बढ़ी मांग

बिहार में एनडीए गठबंधन में शामिल भाजपा, जदयू, हम, लोजपा (रामविलास) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी जोर-शोर से चर्चा चल रही है. कई सीटों पर सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी 15-20 सीटों की मांग कर रहे हैं, वहीं चिराग पासवान जदयू की मजबूत सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, जिससे पेंच फंस गया है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे के बाद अमित शाह का यह दौरा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है.

11:38 AM, 18 Sep 2025 (IST)

अमित शाह-नीतीश की मुलाकात से गरमाई सियासत

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अचानक मुलाकात कोआगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर अहम माना जा रहा है. यह बैठक करीब आधे घंटे तक चली, जिसमें जदयू और भाजपा के वरिष्ठ नेता, जैसे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, विजय कुमार चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद रहे. सूत्रों के मुताबिक, इस मुलाकात में चुनावी रणनीति पर चर्चा के साथ-साथ सीट बंटवारे पर भी मंथन हुआ.

11:28 AM, 18 Sep 2025 (IST)

चुनावी रणनीति पर चर्चा!

बैठक में सिर्फ सीट शेयरिंग ही नहीं, बल्कि पूरे चुनावी अभियान की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है. 2024 में नीतीश कुमार के फिर से एनडीए में लौटने के बाद यह पहली बड़ी और औपचारिक बैठक मानी जा रही है. ऐसे में इसके नतीजे बिहार की राजनीति को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं.

11:14 AM, 18 Sep 2025 (IST)

सीट शेयरिंग को लेकर चल रही है खींचतान

इस बैठक में बिहार एनडीए गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान को सुलझाने की कोशिश हो सकती है. वहीं जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद की खबरें पहले से ही सामने आ रही थीं.

