पीएम पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में बोले JDU नेता नीरज कुमार, तेजस्वी स्पष्ट करें रुख

JDU नेता नीरज कुमार ने दरभंगा में महागठबंधन के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी वाले एक वायरल वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण विषय है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कैसी जमात जमा की जा रही है, जो इस तरह के अपमानजनक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं. सत्ता रहे या विपक्ष में रहे, राजनीतिक सहमित रहे. मनभेद रहे या मतभेद रहे, लेकिन किसी को भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायधीश या राजनीतिक दल के प्रमुखों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है. तेजस्वी यादव इस पर अपना रुख स्पष्ट करें. निश्चित तौर पर इसके खिलाफ पार्टी अनुशासित कार्रवाई होनी चाहिए.