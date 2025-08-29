ETV Bharat / bharat

PM मोदी और उनकी मां के लिए ‘अपशब्द’ का प्रयोग अशोभनीय: सीएम नीतीश कुमार - VOTER ADHIKAR YATRA

सीएम नीतीश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 29, 2025 at 8:44 AM IST

Updated : August 29, 2025 at 9:06 AM IST

1 Min Read

पटना: बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा SIR के तहत 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे जाने के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का आज 13 वां दिन है. आज की यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया से हो गई है. इसी बीच राहुल गांधी को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का साथ मिलेगा. 22 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद वोटर अधिकार यात्रा के 13वें दिन का लंच ब्रेक 12 बजे गोपालगंज के गांधी कॉलेज ग्राउंड में होगा. दोपहर के बाद 4 बजे तक सभी लोग यहीं पर रेस्ट करेंगे. इसके बाद यात्रा जादोपुर चौक गोपालगंज से होते हुए बबुनिया मोर सिवान तक जाएगी.

10:56 AM, 29 Aug 2025 (IST)

PM मोदी अपमानजनक टिप्पणी मामले में बोले सचिन पायलट, इससे कांग्रेस का नहीं लेना-देना

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दरभंगा में महागठबंधन के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी वाले एक वायरल वीडियो पर कहा कि "मैं इसकी निंदा करता हूं, इसकी भर्त्सना करता हूं. कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना-देना नहीं था. हमारी यात्रा आगे निकल चुकी थी. सभ्य और सौम्य राजनीति में इस प्रकार के शब्दों का कोई लेना-देना नहीं है. हमारी पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है और हमने आज तक ऐसी किसी बात का समर्थन नहीं किया और ना ही करेंगे".

10:32 AM, 29 Aug 2025 (IST)

पीएम पर अपमानजनक टिप्पणी मामले की सीएम नीतीश कुमार ने की निंदा

दरभंगा में महागठबंधन के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में सीएम नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माता जी के खिलाफ जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है. वह अत्यंत अशोभनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूं.

10:13 AM, 29 Aug 2025 (IST)

पीएम पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में बोले JDU नेता नीरज कुमार, तेजस्वी स्पष्ट करें रुख

JDU नेता नीरज कुमार ने दरभंगा में महागठबंधन के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी वाले एक वायरल वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण विषय है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कैसी जमात जमा की जा रही है, जो इस तरह के अपमानजनक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं. सत्ता रहे या विपक्ष में रहे, राजनीतिक सहमित रहे. मनभेद रहे या मतभेद रहे, लेकिन किसी को भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायधीश या राजनीतिक दल के प्रमुखों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है. तेजस्वी यादव इस पर अपना रुख स्पष्ट करें. निश्चित तौर पर इसके खिलाफ पार्टी अनुशासित कार्रवाई होनी चाहिए.

9:49 AM, 29 Aug 2025 (IST)

महात्मा गांधी की प्रतिमा पर राहुल गांधी ने किया माल्यार्पण

बेतिया में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है. उनके साथ तेजस्वी यादव, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और मुकेश सहनी मौजूद हैं. इसी बीच लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है.

महात्मा गांधी की प्रतिमा पर राहुल गांधी ने किया माल्यार्पण (ETV Bharat)

9:33 AM, 29 Aug 2025 (IST)

अब हर बिहारी की हो गई वोटर अधिकार यात्रा: आरजेडी नेता मनोज कुमार झा

मतदाता अधिकार यात्रा पर मनोज कुमार झा ने कहा कि "ये यात्रा तेजस्वी, राहुल या महागठबंधन की नहीं रही, बल्कि ये यात्रा अब हर बिहारी की हो गई है. इस यात्रा के माध्यम से पूर्ण बदलाव बिहार चाहता है. इसके लिए मत सुरक्षित रहे. हमें उम्मीद है कि इस यात्रा से जो प्रतिक्रिया मिल रही है, उससे बहुत बड़ा बदलाव हम आने वाले दिनों में बिहार और पूरे देश में देखेंगे.

8:51 AM, 29 Aug 2025 (IST)

वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को राहुल गांधी ने किया उजागर: कांग्रेस नेता सचिन पायलट

वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने चुनाव आयोग पर जमकर जुबानी हमला बोला है. उन्होंने कहा कि वोट में गड़बड़ी को लेकर राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ प्रेसवार्ता करके कर्नाटक और अन्य राज्यों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को उजागर किया है. सवाल यह है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट और वहां की सीसीटीवी फुटेज देना नहीं चाहता है और डिलीट करना चाहता है. सवाल पूछने पर एफिडेविट मांग रहा है. हम चाहते हैं कि चुनाव पारदर्शी तरीके से हो और वोटर लिस्ट की दोबारा जांच हो.

