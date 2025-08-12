ETV Bharat / bharat

3500 करोड़ का शराब घोटाला: सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी का नाम शामिल - ANDHRA LIQUOR SCAM

शराब घोटाला मामले में एसआईटी ने कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश किया. इसमें पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी का नाम भी शामिल है.

पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी, (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 12, 2025 at 1:48 PM IST

अमरावती:आंध्र प्रदेश में बहुचर्चित 3,500 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले के सिलसिले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने सोमवार को पूरक आरोपपत्र विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट में पेश किया. एसआईटी ने अपने चार्जशीट में पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी का नाम शामिल किया है.

पूरक आरोपपत्र (Supplementary Chargesheet) में बताया गया है कि कैसे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने नीतिगत बदलाव करके और सीनियर अधिकारियों की सिफारिशों के खिलाफ नियुक्तियां करके शराब के धंधे को अवैध कमाई का एक बड़ा जरिया बना दिया. इसमें आगे आरोप लगाया गया है कि मामले के मुख्य अभियुक्तों ने यह सुनिश्चित किया कि पूरा शराब का धंधा उनके सीधे नियंत्रण में चले.

कटघरे में नए नाम
इस मामले में एसआईटी ने अब तीन और लोगों, पूर्व सीएमओ सचिव और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी कलवा धनंजय रेड्डी, जगन के ओएसडी पेल्लकुर कृष्णमोहन रेड्डी और भारती सीमेंट्स के निदेशक गोविंदप्पा बालाजी (ए-33) के खिलाफ आरोप दायर किए हैं. 16 से ज्यादा खंडों में 124 पेज का पूरक आरोपपत्र सोमवार को विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट में पेश किया गया. इससे पहले, सात लोगों और 9 संगठनों के खिलाफ आरोप दायर किए गए थे. इन नए नामों के साथ, अब यह संख्या 10 लोगों और 9 संगठनों तक पहुंच गई है.

एसआईटी ने हवाला लेन-देन, फर्जी कंपनियों के फर्जी निदेशकों और जनता के पैसे के दुरुपयोग की एक सुनियोजित रणनीति का विस्तृत ब्यौरा दिया है. यह घोटाला 3,500 करोड़ रुपये का है, जिसमें गहरी वित्तीय अनियमितताएं हैं. आरोपपत्र में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री के तत्कालीन मुख्य सलाहकार, अजय कल्लम ने दो प्रमुख आरोपियों, वासुदेव रेड्डी और सत्य प्रसाद की नियुक्ति की सिफारिश की थी.

आरोपपत्र में प्रमुख आरोप
21 जून 2019 को, जगन मोहन ने शराब की दुकानों को 30 सितंबर 2019 तक संचालित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया. उन्होंने 1 अक्टूबर से उन्हें सरकारी दुकानों के रूप में चलाने के लिए कर्मचारियों की पहचान करने का आदेश दिया. 29 जुलाई 2019 को, जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में एक बैठक में बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के अंतर्गत 3,500 खुदरा शराब की दुकानों के लिए दुकानों की संख्या, किराये की शर्तें, बुनियादी ढांचे की जरूरतों, कर्मचारियों और परिवहन शुल्क को अंतिम रूप दिया गया.

16 अगस्त 2019 को, जगन ने इन व्यवस्थाओं के लिए नोट फाइल को मंजूरी दे दी. अजय कल्लम की सिफ़ारिश पर वासुदेव रेड्डी को बेवरेजेस कॉर्पोरेशन का एमडी नियुक्त किया गया, और रेलवे से उन्हें प्रतिनियुक्ति पर लाने के लिए सक्रिय हस्तक्षेप किया गया. तत्कालीन मुख्य सचिव एलवी सुब्रह्मण्यम द्वारा किसी अन्य पद की सिफारिश के बावजूद, जगन ने 13 सितंबर 2019 को वासुदेव रेड्डी को पेय पदार्थ निगम का प्रबंध निदेशक बनाने का फैसला किया. वहीं, डी. सत्य प्रसाद को राजस्व के विशेष मुख्य सचिव को कल्लम द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर पेय पदार्थ निगम का विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया.

अनियमितताओं की अनदेखी
आरोप पत्र में कहा गया है कि बेवरेजेस कॉर्पोरेशन में, खासकर शराब आपूर्ति आदेशों में, कई अनियमितताएं हुईं. विशेष अधिकारी ने महत्वपूर्ण निर्णयों में प्रबंध निदेशक के अधिकारों की अनदेखी की. हालांकि आबकारी आयुक्त को सूचित किया गया था, फिर भी 2020 में कोई कार्रवाई नहीं की गई. पूर्व विशेष मुख्य सचिव रजीत भार्गव ने एसआईटी को बताया कि सीएमओ अधिकारी धनुंजय रेड्डी और कृष्णमोहन रेड्डी ने उन पर वासुदेव रेड्डी और डी. सत्य प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई न करने का दबाव डाला, जबकि अनियमितताएं साबित हो चुकी थीं.

मेमो जारी होने के बावजूद, आरोपियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. भार्गव ने कहा कि वासुदेव रेड्डी और सत्य प्रसाद के कार्यों को वैध ठहराने के लिए उन पर पिछली तारीख के आदेश जारी करने का दबाव डाला गया था. एसआईटी का निष्कर्ष है कि यह हस्तक्षेप, मेमो जारी करने पर रोक लगाने के आदेशों के साथ, घोटाले में वरिष्ठ सीएमओ अधिकारियों की प्रत्यक्ष संलिप्तता को साबित करता है.

आरोपपत्र में पूर्व खुफिया महानिदेशक पीएसआर अंजनेयुलु का नाम
विशेष जांच दल (एसआईटी) इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि शराब घोटाले के प्रमुख आरोपियों ने जानबूझकर महत्वपूर्ण शराब आपूर्ति आदेश फाइलों (आपूर्ति आदेश -ओएफएस) में फेरबदल किया और अनियमितताओं को छिपाने के लिए सबूत नष्ट किए. एसआईटी के आरोपपत्र में पूर्व खुफिया महानिदेशक पीएसआर अंजनेयुलु का भी साजिश में उनकी कथित भूमिका के लिए नाम है.

जांचकर्ताओं के मुताबिक, केसीरेड्डी राजशेखर रेड्डी, सत्य प्रसाद, तत्कालीन खुफिया महानिदेशक पीएसआर अंजनेयुलु, आंध्र प्रदेश बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीबीसीएल) के एमडी वासुदेव रेड्डी, मुख्यमंत्री सचिव धनंजय रेड्डी और ओएसडी कृष्णमोहन रेड्डी सहित आरोपियों ने 2 नवंबर, 2023 को वड्डेश्वरम में ओएफएस फाइलों और संबंधित दस्तावेजों से छेड़छाड़ पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की. इसमें दिखाया गया था कि किसने और कितनी मात्रा में शराब का ऑर्डर दिया था. एसआईटी का कहना है कि इस बैठक के इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी, दोनों तरह के सबूत मौजूद हैं.

छेड़छाड़ की प्रक्रिया का डिटेल
इस योजना में मूल 2021 ओएफएस नोट फाइलों से आपूर्तिकर्ता पात्रता जैसे प्रमुख कॉलम हटाना, परिवर्तित फाइलों को वैध बनाने के लिए तत्कालीन आबकारी आयुक्त (प्रभारी) रजत भार्गव और आयुक्त विवेक यादव के हस्ताक्षर प्राप्त करना, और अधिकारियों टाटापुडी शौरी और जम्मू रवींद्र द्वारा रखी गई फाइलों की सॉफ्ट कॉपी में संशोधन करना शामिल था.

फोरेंसिक विश्लेषण से पता चला कि रवींद्र के फोन से मूल 2021 फाइलें बरामद की गईं, जबकि अप्रैल 2022, नवंबर 2023 और जनवरी 2024 में संशोधित संस्करण बनाए गए थे. 25 सितंबर, 2024 को एपीएसबीसीएल से डीएसपी देव प्रसाद द्वारा जब्त की गई फाइलों से इस बात की पुष्टि हुई कि इन संशोधित फाइलों में कुछ महत्वपूर्ण विवरण हटा दिए गए थे. शौरी और रवींद्र के बयानों ने निष्कर्षों की पुष्टि की.

रजत भार्गव ने हस्ताक्षर करने से किया इनकार
एसआईटी ने उल्लेख किया कि नवंबर 2023 और अप्रैल 2024 में भार्गव और यादव के हस्ताक्षर प्राप्त करने के कई प्रयासों के बावजूद, भार्गव ने बदले हुए दस्तावेजों का समर्थन करने से इनकार कर दिया. यही बात उन्होंने अपने औपचारिक बयान में भी दोहराई.

कई हाई लेवल मीटिंग
रिकॉर्ड बताते हैं कि 2 नवंबर की बैठक के बाद सत्य प्रसाद केसीरेड्डी के साथ समन्वय करने के लिए हैदराबाद गए थे. बाद में, 22 से 30 जनवरी, 2024 के बीच, ताडेपल्ली में सत्य प्रसाद, वासुदेव रेड्डी, धनुंजय रेड्डी और अंजनेयुलु की कई बैठकें हुईं. बैठक में भार्गव और यादव भी कई बार मौजूद रहे. एसआईटी का आरोप है कि, ओएफएस नोट फाइलों में व्यवस्थित रूप से फेरबदल 2021 में शुरू हुआ और वर्षों तक जारी रहा, जिसकी पुष्टि आरोपियों से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से होती है.

पूर्व नियोजित रिश्वतखोरी नेटवर्क
ओएसडी कृष्णमोहन रेड्डी ने कथित तौर पर वासुदेव रेड्डी और रजत भार्गव को रिश्वतखोरी की योजना को अंजाम देने का निर्देश दिया था. वह साजिश की निगरानी और उसे लागू करने के लिए नेटवर्क के वरिष्ठ लोगों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकों में शामिल होते थे.

